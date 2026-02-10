Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сладость за пять минут: лимонные бомбочки, которые удаются даже новичкам

Иногда самый эффектный десерт получается из простых продуктов и без долгой возни на кухне. Эти лимонные пирожные легко собрать буквально одной рукой, а результат выглядит так, будто вы старались гораздо больше. Они подходят и для обычного чаепития, и для гостей, когда хочется удивить чем-то свежим и небанальным.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему Лимонные бомбочки так нравятся всем

Главный секрет этих пирожных — баланс. Рассыпчатое, чуть хрустящее снаружи тесто сочетается с нежным кремом и яркой цитрусовой кислинкой. Лимон здесь не агрессивный, а освежающий, поэтому десерт не приедается даже при повторной подаче.

Ещё одно преимущество — доступность ингредиентов. Всё, что нужно, легко найти в любом магазине, без редких добавок и сложных техник. Рецепт подойдёт даже тем, кто не считает себя опытным кондитером.

Что понадобится для приготовления

  • Сливочное масло — 80 г

  • Сахар — 100 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Лимонный сок — 80 г

  • Пшеничная мука — 170 г

  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

  • Соль — 1 щепотка

  • Цедра лимона — с 1 лимона

  • Молотый имбирь — 1 щепотка

  • Молотый кардамон — 1 щепотка

  • Сгущённое молоко — 200 г

  • Творожный (сливочный) сыр — 120 г

Как приготовить пирожные 

Сначала готовят тесто. Мягкое сливочное масло растирают с сахаром и щепоткой соли до пышности, затем добавляют яйцо, часть лимонного сока, цедру и специи. Массу тщательно перемешивают и всыпают просеянную муку с разрыхлителем. Тесто должно получиться мягким и податливым, после чего его убирают в холодильник.

Параллельно делают крем. Сгущённое молоко соединяют с творожным сыром и оставшимся лимонным соком, взбивают до однородной густой массы и также охлаждают.

Охлаждённое тесто делят на небольшие шарики, слегка приплющивают и выкладывают на противень с пергаментом, оставляя расстояние между заготовками. Выпекают при 180 °C около 6-7 минут. Важно не пересушить: печенье должно остаться светлым и мягким внутри. Об этом сообщает ПОПКОРНNEWS.

После полного остывания на половинки отсаживают крем, соединяют их попарно и при желании украшают сверху.

"Если крем готовится на творожном сыре, важно соблюдать температурный режим: охлаждение делает текстуру стабильной и защищает десерт от потери формы даже при подаче на стол", — считает кондитер, обозреватель Pravda. ru Ольга Николаевна Ефимова Ольга Ефимова.

Популярные вопросы о пирожных Лимонные бомбочки

Можно ли заменить творожный сыр?

Да, подойдёт маскарпоне или плотный сливочный сыр без выраженной кислинки.

Сколько хранятся готовые пирожные?

В холодильнике — до двух суток в закрытом контейнере.

Подойдут ли они для праздничного стола?

Да, благодаря аккуратному виду и яркому вкусу десерт хорошо смотрится на фуршете.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
