Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Иван Терентьев

Хрустящая крошка и сочные яблоки внутри: булочки, которые заменяют любой десерт

Еда

Домашняя выпечка снова возвращается в моду, и всё чаще на кухнях появляются проверенные рецепты с простыми ингредиентами. Яблочные пышки со штрейзелем — тот самый вариант, когда результат выглядит празднично, а готовится без сложных техник. Во время выпечки дом наполняется тёплым сладким ароматом яблок и сливочного масла. Об этом сообщает NEWS. ru.

Булочки с яблоком
Фото: Pravda.Ru by Иван Терентьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Булочки с яблоком

В чём особенность яблочных пышек

Эти булочки удачно сочетают сразу несколько текстур. Воздушное дрожжевое тесто остаётся мягким даже после остывания. Сочная яблочная начинка добавляет лёгкую кислинку и балансирует сладость. Хрустящая крошка штрейзель сверху делает вкус более насыщенным и "пекарским", как в хорошей кофейне.

"Для домашней выпечки важно сочетание мягкого мякиша и яркого, но не тяжёлого вкуса. Яблоки дают сочность, а штрейзель создаёт ощущение законченного десерта без кремов и глазури", — считает кондитер, обозреватель Pravda. ru Ольга Николаевна Ефимова.

Рецепт не требует редких продуктов. Всё необходимое обычно есть под рукой: мука, молоко, яйца, сливочное масло, яблоки и немного специй. Для замеса подойдёт обычная миска, а для выпечки — стандартный противень с пергаментом, как и в вариантах домашней выпечки вроде лимонно-яблочного пирога.

Как приготовить тесто и начинку

Основа пышек — классическое сдобное дрожжевое тесто. Дрожжи активируются в тёплом молоке с небольшим количеством сахара, после чего соединяются с мукой, яйцом и мягким сливочным маслом. Тесто получается эластичным и хорошо подходит после расстойки.

Начинку готовят из кисло-сладких яблок. Их нарезают небольшими кубиками и смешивают с сахаром, корицей и лимонным соком. Такая комбинация подчёркивает вкус фруктов и не даёт им потемнеть при выпекании.

Штрейзель — финальный акцент

Штрейзель делают из холодного сливочного масла, муки и сахара. Масло перетирают пальцами до состояния крошки, похожей на влажный песок. Именно эта деталь создаёт характерную хрустящую корочку, которая контрастирует с мягким тестом.

Готовые булочки перед отправкой в духовку смазывают яйцом и щедро посыпают штрейзелем. Выпекаются они при температуре 180 °C около 20-25 минут до румяного цвета.

Сравнение яблочных пышек и классических булочек

Яблочные пышки выигрывают за счёт начинки и текстуры. Обычные сдобные булочки часто бывают суховатыми и требуют джема или крема. Здесь же начинка уже внутри, а штрейзель заменяет глазурь или сахарную посыпку.

Кроме того, такие пышки хорошо подходят для уютного чаепития и по характеру близки к вариантам вроде булочек с корицей, где аромат играет не меньшую роль, чем вкус.

Советы по приготовлению

  1. Используйте тёплое, но не горячее молоко для дрожжей.
  2. Выбирайте яблоки с выраженной кислинкой.
  3. Не перегружайте начинкой, чтобы тесто хорошо пропеклось.
  4. Делайте штрейзель из холодного масла — так крошка будет хрустящей.
  5. Давайте булочкам немного остыть после духовки, чтобы вкус раскрылся полностью.

Популярные вопросы

Какие яблоки лучше выбрать для начинки?

Подойдут кисло-сладкие сорта, которые не разваливаются при выпечке.

Можно ли заменить сливочное масло?

Частично да, но вкус и текстура будут менее выраженными.

Сколько хранятся такие булочки?

При комнатной температуре — до двух суток, в закрытом контейнере.

Автор Иван Терентьев
Иван Терентьев — пекарь, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда рецепты выпечка
Новости Все >
Отпуск с риском для здоровья: что мешает россиянам лечиться за границей
Подмосковная роскошь без компромиссов: особняк Лепса за 550 млн ищет нового хозяина
Поход в магазин стал испытанием: рост цен в начале 2026 года меняет правила жизни РФ
Бренд на льду и за его пределами: рынок мерча Трактора оказался под проверкой УФАС
Иностранцы приходят — титулы остаются дома: что показывает опыт РПЛ за 25 лет
Столичные клиники охотятся за стоматологами: ставки растут так, будто это новая нефть
Риск до последнего старта: Олимпиада обернулась финальной травмой
Ключевая ставка готовится к развороту: февраль и март могут изменить кредитный рынок
Выход на мороз оборачивается насморком: причина не в простуде и не в иммунитете
Гормон, который меняет внешность: признаки, при которых нельзя тянуть с обследованием
Сейчас читают
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Еда и рецепты
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Новости спорта
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Садоводство, цветоводство
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Популярное
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа

Германские "зелёные" потребовали внеочередного заседания комитета бундестага по экономике и энергетике. Всё из-за ситуации с газом.

В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Томат, что спасает занятых дачников: растёт сам, пока вы на работе, а урожай рекордный
Сто лет телевидению: как шляпная коробка и иголки запустили экранную эпоху Сергей Ивaнов Минус на улице — машина мертва: простой способ оживить АКБ без замены Сергей Милешкин Программирование структуры без электричества: физики нашли новый способ управлять материей Александр Рощин
Британия хочет продавать российскую нефть с захваченных танкеров
Фартук переживёт всё — от кипятка до брызг масла: лучшие покрытия для кухни
В Белоруссии судьбу будущих протестов решат решительно и быстро
В Белоруссии судьбу будущих протестов решат решительно и быстро
Последние материалы
Плесень ест дом медленно и молча: ошибки, из-за которых грибок возвращается
Хрустящая крошка и сочные яблоки внутри: булочки, которые заменяют любой десерт
Ни в сказке сказать, ни пропиской описать: суд разрешил то, что годами запрещалось
Бульон, который будто томился часами: глубокий вкус дарит то, что обычно выкидывают
Глянцевая листва, жёлтые кисти и гроздья ягод: кустарник, который работает все сезоны
Украинский узел: эта хитрая схема с продажей ресурсов стала роковой ошибкой для Киева
Черные швы в ванной исчезают за ночь — простой способ вернуть плитке безупречный вид
Сто лет телевидению: как шляпная коробка и иголки запустили экранную эпоху
Минус на улице — машина мертва: простой способ оживить АКБ без замены
Мятая простыня придёт в чувство прямо на кровати — утюг можно не доставать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.