Елена Назарова

Масленица с банановым кремом: блинный торт, который взорвет вкусовые рецепторы

Еда

Масленица — повод не только печь блины, но и удивлять гостей оригинальной подачей. Блинный торт с банановым кремом объединяет тонкие эластичные коржи и нежную сливочную прослойку. Десерт получается мягким, ароматным и особенно вкусным после пропитки в холодильнике.

Блинный торт с банановым кремом
Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блинный торт с банановым кремом

Тонкие блины — основа идеального торта

Для теста понадобятся 3 яйца, столовая ложка сахара, 10 г ванильного сахара, щепотка соли, 500 мл молока и 250 г муки. В смесь также добавляют ⅓ ч. л. соды, 250 мл крутого кипятка и 4 ст. л. растительного масла. По желанию можно всыпать немного куркумы — она придаст коржам тёплый золотистый оттенок.

Яйца соединяют с сахаром, ванилью и солью, затем вливают молоко и постепенно вводят муку. После замешивания однородного теста добавляют кипяток, быстро перемешивая венчиком. В конце вводят растительное масло и дают тесту "отдохнуть" около 20 минут.

Блины выпекают на хорошо разогретой сковороде, слегка смазанной маслом. Они должны получиться тонкими и эластичными. Каждый готовый блинчик смазывают сливочным маслом — всего выходит примерно 12-14 штук.

"При жарке блинов важно следить за температурой сковороды: она должна быть стабильной, чтобы коржи не подгорали и оставались мягкими, что важно для десертных вариантов", — считает специалист по технологии кулинарного производства, обозреватель Pravda. ru Смирнова Елена Павловна.

Нежный банановый крем

Для прослойки используют 500 г сливочно-творожного сыра, 10 г ванильного сахара, 60 г сахара и 200 мл сливок жирностью 33 %. Ингредиенты взбивают до пышной воздушной текстуры.

В готовый крем добавляют 2-3 спелых банана, нарезанных кружочками или мелкими кубиками. Фрукты придают десерту естественную сладость и мягкий аромат. Крем получается лёгким, но устойчивым — он хорошо держит форму между слоями.

Сборка и подача

Блинчики поочерёдно смазывают кремом, формируя аккуратную стопку. Верх и бока также покрывают кремом для ровной текстуры. Украшением могут стать кружочки банана, листья мяты и лёгкая посыпка сахарной пудрой.

Готовый блинный торт убирают в холодильник минимум на 2-3 часа. За это время коржи пропитываются, а структура становится более плотной и однородной. На следующий день вкус раскрывается ещё ярче, сообщает сайт "Кубанские новости".

Советы по приготовлению

Чтобы результат порадовал, придерживайтесь простых шагов.

  • Используйте хорошо разогретую сковороду — блины будут тонкими и ровными.
  • Не пересушивайте коржи, чтобы сохранить мягкость.
  • Выбирайте спелые бананы — они добавят естественную сладость.
  • Дайте торту настояться не менее двух часов перед подачей.

Популярные вопросы

Как выбрать сливочно-творожный сыр

Лучше отдавать предпочтение продукту с плотной текстурой без лишней влаги — так крем получится устойчивым.

Сколько стоит приготовить такой десерт дома

Стоимость зависит от качества сливок и сыра, но в целом ингредиенты доступны и часто используются в домашней выпечке.

Что лучше — банановый крем или классический сметанный

Банановый вариант более ароматный и сладкий, сметанный — с лёгкой кислинкой. Выбор зависит от вкусовых предпочтений.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
