Обычный картофель больше не будет прежним: попробуйте это — и забудете про пирожки

Когда хочется чего-то сытного и домашнего без сложных ингредиентов, на помощь приходят картофельно-сырные лепёшки. Они получаются тонкими, мягкими и ароматными, с золотистой корочкой и выраженным сливочным вкусом. Такой вариант подойдёт и к завтраку, и к ужину, и в качестве дополнения к супу или салату.
В основе рецепта — простые продукты, которые найдутся почти в каждом доме. Понадобится 700 г очищенного картофеля, 180 г полутвёрдого сыра, около 220 г муки, соль, чёрный перец и сливочное масло.
Картофель отваривают в несолёной воде до полной мягкости. Важно слить воду сразу и размять клубни горячими — так пюре получится более однородным и без комочков. Затем добавляют 1-2 чайные ложки соли, немного чёрного перца и 20 г сливочного масла.
В тёплое пюре вмешивают натёртый на крупной тёрке сыр. Лучше выбирать полутвёрдые сорта — они хорошо плавятся и придают тесту эластичность. После этого постепенно вводят муку и замешивают мягкое, слегка липкое тесто. Его консистенция должна оставаться пластичной, чтобы лепёшки легко формировались руками.
"При работе с крахмалистыми продуктами важно учитывать остаточную влажность: отварной картофель активно удерживает влагу, поэтому муку лучше добавлять постепенно, чтобы не получить чрезмерно плотную структуру", — считает инженер-технолог пищевого производства, обозреватель Pravda. ru Козлов Евгений Андреевич.
Готовое тесто делят на восемь равных частей примерно по 130 г. Каждый кусочек слегка присыпают мукой и аккуратно растягивают руками до толщины 5-7 мм. Скалка в этом рецепте не обязательна — мягкое тесто легко принимает форму.
Сковороду разогревают на среднем огне без масла. Лепёшки обжаривают по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Благодаря сыру и картофелю поверхность становится аппетитно-золотистой, а внутри сохраняется нежная текстура.
Сразу после жарки горячие лепёшки смазывают кусочком сливочного масла — всего потребуется около 40 г. Это усиливает аромат и делает корочку более мягкой.
Такие картофельные лепёшки хорошо сочетаются со сметаной, чесночным соусом, йогуртовой заправкой или свежей зеленью. Их можно использовать как основу для домашнего сэндвича, подавать к борщу или овощному рагу.
На следующий день лепёшки легко разогреть на сухой сковороде или в микроволновке — они снова становятся мягкими. Это удобный вариант для перекуса или быстрого завтрака без лишних усилий, сообщает "Кубанские новости".
Чтобы результат получился максимально удачным, придерживайтесь нескольких шагов.
Лучше подойдут полутвёрдые сорта, которые хорошо плавятся и имеют выраженный вкус. Слишком мягкие сыры могут сделать тесто слишком влажным.
Блюдо относится к бюджетным: основные ингредиенты — картофель, мука и сыр — доступны круглый год.
Частично её можно заменить цельнозерновой, однако это изменит текстуру. Для полностью безглютенового варианта потребуется адаптация рецепта.
