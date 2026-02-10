Обычный картофель больше не будет прежним: попробуйте это — и забудете про пирожки

Когда хочется чего-то сытного и домашнего без сложных ингредиентов, на помощь приходят картофельно-сырные лепёшки. Они получаются тонкими, мягкими и ароматными, с золотистой корочкой и выраженным сливочным вкусом. Такой вариант подойдёт и к завтраку, и к ужину, и в качестве дополнения к супу или салату.

Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофельно-сырные лепёшки

Готовим картофельную основу

В основе рецепта — простые продукты, которые найдутся почти в каждом доме. Понадобится 700 г очищенного картофеля, 180 г полутвёрдого сыра, около 220 г муки, соль, чёрный перец и сливочное масло.

Картофель отваривают в несолёной воде до полной мягкости. Важно слить воду сразу и размять клубни горячими — так пюре получится более однородным и без комочков. Затем добавляют 1-2 чайные ложки соли, немного чёрного перца и 20 г сливочного масла.

В тёплое пюре вмешивают натёртый на крупной тёрке сыр. Лучше выбирать полутвёрдые сорта — они хорошо плавятся и придают тесту эластичность. После этого постепенно вводят муку и замешивают мягкое, слегка липкое тесто. Его консистенция должна оставаться пластичной, чтобы лепёшки легко формировались руками.

"При работе с крахмалистыми продуктами важно учитывать остаточную влажность: отварной картофель активно удерживает влагу, поэтому муку лучше добавлять постепенно, чтобы не получить чрезмерно плотную структуру", — считает инженер-технолог пищевого производства, обозреватель Pravda. ru Козлов Евгений Андреевич.

Формируем и обжариваем лепёшки

Готовое тесто делят на восемь равных частей примерно по 130 г. Каждый кусочек слегка присыпают мукой и аккуратно растягивают руками до толщины 5-7 мм. Скалка в этом рецепте не обязательна — мягкое тесто легко принимает форму.

Сковороду разогревают на среднем огне без масла. Лепёшки обжаривают по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Благодаря сыру и картофелю поверхность становится аппетитно-золотистой, а внутри сохраняется нежная текстура.

Сразу после жарки горячие лепёшки смазывают кусочком сливочного масла — всего потребуется около 40 г. Это усиливает аромат и делает корочку более мягкой.

С чем подавать и как хранить

Такие картофельные лепёшки хорошо сочетаются со сметаной, чесночным соусом, йогуртовой заправкой или свежей зеленью. Их можно использовать как основу для домашнего сэндвича, подавать к борщу или овощному рагу.

На следующий день лепёшки легко разогреть на сухой сковороде или в микроволновке — они снова становятся мягкими. Это удобный вариант для перекуса или быстрого завтрака без лишних усилий, сообщает "Кубанские новости".

Советы по приготовлению картофельно-сырных лепёшек

Чтобы результат получился максимально удачным, придерживайтесь нескольких шагов.

Используйте рассыпчатые сорта картофеля — пюре будет более воздушным.

Добавляйте муку постепенно, ориентируясь на консистенцию теста.

Не пересушивайте лепёшки на сковороде, чтобы сохранить мягкость.

Подавайте горячими — в этом виде они особенно ароматные.

Популярные вопросы

Как выбрать сыр для лепёшек

Лучше подойдут полутвёрдые сорта, которые хорошо плавятся и имеют выраженный вкус. Слишком мягкие сыры могут сделать тесто слишком влажным.

Сколько стоит приготовить такие лепёшки дома

Блюдо относится к бюджетным: основные ингредиенты — картофель, мука и сыр — доступны круглый год.

Можно ли заменить пшеничную муку

Частично её можно заменить цельнозерновой, однако это изменит текстуру. Для полностью безглютенового варианта потребуется адаптация рецепта.