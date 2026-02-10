Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Обычный картофель больше не будет прежним: попробуйте это — и забудете про пирожки

Еда

Когда хочется чего-то сытного и домашнего без сложных ингредиентов, на помощь приходят картофельно-сырные лепёшки. Они получаются тонкими, мягкими и ароматными, с золотистой корочкой и выраженным сливочным вкусом. Такой вариант подойдёт и к завтраку, и к ужину, и в качестве дополнения к супу или салату.

Картофельно-сырные лепёшки
Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофельно-сырные лепёшки

Готовим картофельную основу

В основе рецепта — простые продукты, которые найдутся почти в каждом доме. Понадобится 700 г очищенного картофеля, 180 г полутвёрдого сыра, около 220 г муки, соль, чёрный перец и сливочное масло.

Картофель отваривают в несолёной воде до полной мягкости. Важно слить воду сразу и размять клубни горячими — так пюре получится более однородным и без комочков. Затем добавляют 1-2 чайные ложки соли, немного чёрного перца и 20 г сливочного масла.

В тёплое пюре вмешивают натёртый на крупной тёрке сыр. Лучше выбирать полутвёрдые сорта — они хорошо плавятся и придают тесту эластичность. После этого постепенно вводят муку и замешивают мягкое, слегка липкое тесто. Его консистенция должна оставаться пластичной, чтобы лепёшки легко формировались руками.

"При работе с крахмалистыми продуктами важно учитывать остаточную влажность: отварной картофель активно удерживает влагу, поэтому муку лучше добавлять постепенно, чтобы не получить чрезмерно плотную структуру", — считает инженер-технолог пищевого производства, обозреватель Pravda. ru Козлов Евгений Андреевич.

Формируем и обжариваем лепёшки

Готовое тесто делят на восемь равных частей примерно по 130 г. Каждый кусочек слегка присыпают мукой и аккуратно растягивают руками до толщины 5-7 мм. Скалка в этом рецепте не обязательна — мягкое тесто легко принимает форму.

Сковороду разогревают на среднем огне без масла. Лепёшки обжаривают по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Благодаря сыру и картофелю поверхность становится аппетитно-золотистой, а внутри сохраняется нежная текстура.

Сразу после жарки горячие лепёшки смазывают кусочком сливочного масла — всего потребуется около 40 г. Это усиливает аромат и делает корочку более мягкой.

С чем подавать и как хранить

Такие картофельные лепёшки хорошо сочетаются со сметаной, чесночным соусом, йогуртовой заправкой или свежей зеленью. Их можно использовать как основу для домашнего сэндвича, подавать к борщу или овощному рагу.

На следующий день лепёшки легко разогреть на сухой сковороде или в микроволновке — они снова становятся мягкими. Это удобный вариант для перекуса или быстрого завтрака без лишних усилий, сообщает "Кубанские новости".

Советы по приготовлению картофельно-сырных лепёшек

Чтобы результат получился максимально удачным, придерживайтесь нескольких шагов.

  • Используйте рассыпчатые сорта картофеля — пюре будет более воздушным.
  • Добавляйте муку постепенно, ориентируясь на консистенцию теста.
  • Не пересушивайте лепёшки на сковороде, чтобы сохранить мягкость.
  • Подавайте горячими — в этом виде они особенно ароматные.

Популярные вопросы

Как выбрать сыр для лепёшек

Лучше подойдут полутвёрдые сорта, которые хорошо плавятся и имеют выраженный вкус. Слишком мягкие сыры могут сделать тесто слишком влажным.

Сколько стоит приготовить такие лепёшки дома

Блюдо относится к бюджетным: основные ингредиенты — картофель, мука и сыр — доступны круглый год.

Можно ли заменить пшеничную муку

Частично её можно заменить цельнозерновой, однако это изменит текстуру. Для полностью безглютенового варианта потребуется адаптация рецепта.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы сыр еда кухня советы рецепты картошка
Новости Все >
Подмосковная роскошь без компромиссов: особняк Лепса за 550 млн ищет нового хозяина
Поход в магазин стал испытанием: рост цен в начале 2026 года меняет правила жизни РФ
Бренд на льду и за его пределами: рынок мерча Трактора оказался под проверкой УФАС
Иностранцы приходят — титулы остаются дома: что показывает опыт РПЛ за 25 лет
Столичные клиники охотятся за стоматологами: ставки растут так, будто это новая нефть
Риск до последнего старта: Олимпиада обернулась финальной травмой
Ключевая ставка готовится к развороту: февраль и март могут изменить кредитный рынок
Выход на мороз оборачивается насморком: причина не в простуде и не в иммунитете
Гормон, который меняет внешность: признаки, при которых нельзя тянуть с обследованием
Проценты больше не радуют: рублёвые вклады стремительно теряют доходность
Сейчас читают
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Недвижимость
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Садоводство, цветоводство
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Еда и рецепты
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Популярное
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа

Германские "зелёные" потребовали внеочередного заседания комитета бундестага по экономике и энергетике. Всё из-за ситуации с газом.

В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Томат, что спасает занятых дачников: растёт сам, пока вы на работе, а урожай рекордный
Программирование структуры без электричества: физики нашли новый способ управлять материей Александр Рощин Что сейчас происходит на Украине: отчаянная борьба за власть или очередной фарс Михаил Дёмин В Белоруссии судьбу будущих протестов решат решительно и быстро Любовь Степушова
Британия хочет продавать российскую нефть с захваченных танкеров
В Белоруссии судьбу будущих протестов решат решительно и быстро
Фартук переживёт всё — от кипятка до брызг масла: лучшие покрытия для кухни
Фартук переживёт всё — от кипятка до брызг масла: лучшие покрытия для кухни
Последние материалы
Секрет идеальной дачи: хвойные, которые не ранят, не капризничают и живут полвека
Обычный картофель больше не будет прежним: попробуйте это — и забудете про пирожки
Стиль будущего, или модный позор? Новый гибрид обуви расколол интернет на два лагеря
Простой, густой и удивительно сытный: фасолевый суп с характером Средиземноморья
Посеяли в мае — клумба взорвалась цветами в июле: растение для нетерпеливых дачников
Без выпечки, без мороки и шансов устоять: шоко-торт, что ломает силу воли напрочь
Дно, которого не должно существовать: что скрывает бездна в 11 километров под нами
Урожай без сюрпризов и сезон без болезней: эта вишня в огороде набирает популярность
Эти даты творят чудеса: томаты взрываются урожаем, если посеять строго по графику
Весна-2026 устроит обувной переворот: вот пары, за которыми уже охотятся стилисты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.