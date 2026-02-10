Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Ефимова

Без выпечки, без мороки и шансов устоять: шоко-торт, что ломает силу воли напрочь

Еда

Домашний десерт может быть эффектным даже без духовки и сложных техник. Шоколадный торт без выпечки готовится из простых продуктов и не требует муки или яиц. Насыщенный вкус какао и тёмного шоколада сочетается с нежной текстурой и лёгкой кислинкой вишни.

Шоколадный торт без выпечки
Фото: Pravda.ru by Ольга Ефимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоколадный торт без выпечки

Шоколадный торт без выпечки: что понадобится

Этот десерт рассчитан на форму диаметром 17 см и высотой около 5 см, вес готового торта — примерно 1,4 кг. В основе — густой натуральный йогурт или сметана, сгущённое молоко, какао, овсяные хлопья быстрого приготовления, арахис, тёмный шоколад с содержанием какао не менее 50% и замороженная вишня без косточек.

Для глазури используются какао, сахар, йогурт или сметана и сливочное масло. Такое сочетание придаёт покрытию мягкий блеск и глубокий шоколадный вкус, который гармонирует с основой.

Овсяные хлопья в рецепте выполняют роль связующего компонента и делают структуру плотной, но при этом в готовом десерте они практически не ощущаются. Это удачное решение для тех, кто ищет альтернативу классическому бисквиту.

"При десертах без выпечки особое значение имеет баланс влажности: если масса будет слишком жидкой, торт не стабилизируется, а при избытке сухих компонентов получится излишне плотным. Здесь важно точно выдержать пропорции и дать хлопьям полностью набухнуть", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Вадимович Козлов.

Пошаговое приготовление

Сначала в миске соединяют йогурт и какао, затем вводят сгущённое молоко и тщательно перемешивают до однородности. После этого добавляют овсяные хлопья и измельчённый арахис, оставляя массу на 15-20 минут, чтобы хлопья набухли.

Тёмный шоколад растапливают в микроволновке или на водяной бане и вмешивают в подготовленную смесь. Форму устанавливают на тарелку, выстилают ацетатной плёнкой для аккуратного извлечения десерта.

Массу условно делят на три части. Первую треть выкладывают на дно формы и разравнивают, затем распределяют часть вишни. Сверху наносят следующую порцию шоколадной основы, добавляют оставшиеся ягоды и закрывают последним слоем. Заготовку отправляют в холодильник.

Глазурь готовят отдельно: какао смешивают с сахаром, добавляют йогурт и прогревают на среднем огне до полного растворения сахара. В горячую смесь вводят сливочное масло. Остывшей глазурью покрывают торт, накрывают плёнкой и убирают в холодильник на 2-3 часа для стабилизации.

Почему стоит попробовать такой десерт

Торт без выпечки особенно удобен в тёплое время года или когда нет возможности использовать духовку. Он подойдёт к чаю или кофе и может стать альтернативой классическим бисквитным изделиям.

В отличие от традиционных рецептов с мукой и яйцами, этот вариант проще по составу и технологии. Здесь не требуется взбивать белки, контролировать подъём теста или переживать за пропекание. Достаточно смешать ингредиенты и дать времени сделать своё дело.

Торт без выпечки и классический бисквит

Торт без выпечки выигрывает по скорости приготовления и минимальному набору кухонной техники. Не нужен миксер, духовка и сложные формы, достаточно миски и холодильника.

Классический бисквитный торт отличается воздушной структурой и требует точного соблюдения пропорций. Он более привычен по текстуре, но занимает больше времени и требует навыков работы с тестом.

Если важна простота и быстрый результат, вариант без выпечки будет предпочтительнее. Для праздничного стола с многослойным декором чаще выбирают бисквитную основу, сообщает "Хибины".

Советы по приготовлению шоколадного торта без выпечки

Чтобы десерт получился особенно удачным, важно соблюдать несколько шагов.

  • Используйте качественное какао-порошок и шоколад с высоким содержанием какао. Это напрямую влияет на аромат.
  • Измельчайте арахис не слишком мелко, чтобы сохранить лёгкую текстурную контрастность.
  • Дайте массе настояться перед формированием, чтобы овсяные хлопья хорошо впитали влагу.
  • Остужайте глазурь до тёплого состояния, чтобы она легла ровным слоем.

Популярные вопросы

Как выбрать шоколад для рецепта

Лучше отдавать предпочтение тёмному шоколаду с содержанием какао не менее 50%. Он даёт выраженный вкус и не делает десерт чрезмерно сладким.

Сколько стоит приготовить такой торт дома

Стоимость зависит от качества шоколада, какао и орехов, но в среднем домашний вариант обходится дешевле готовых кондитерских изделий аналогичного веса.

Что лучше использовать — йогурт или сметану

Густой натуральный йогурт делает вкус более лёгким и менее жирным. Сметана придаёт более насыщенную кремовую текстуру.

Автор Ольга Ефимова
Ольга Ефимова — кондитер, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда рецепт десерт советы выпечка шоколад
Новости Все >
Подмосковная роскошь без компромиссов: особняк Лепса за 550 млн ищет нового хозяина
Поход в магазин стал испытанием: рост цен в начале 2026 года меняет правила жизни РФ
Бренд на льду и за его пределами: рынок мерча Трактора оказался под проверкой УФАС
Иностранцы приходят — титулы остаются дома: что показывает опыт РПЛ за 25 лет
Столичные клиники охотятся за стоматологами: ставки растут так, будто это новая нефть
Риск до последнего старта: Олимпиада обернулась финальной травмой
Ключевая ставка готовится к развороту: февраль и март могут изменить кредитный рынок
Выход на мороз оборачивается насморком: причина не в простуде и не в иммунитете
Гормон, который меняет внешность: признаки, при которых нельзя тянуть с обследованием
Проценты больше не радуют: рублёвые вклады стремительно теряют доходность
Сейчас читают
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Садоводство, цветоводство
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Красота и стиль
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Садоводство, цветоводство
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Популярное
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа

Германские "зелёные" потребовали внеочередного заседания комитета бундестага по экономике и энергетике. Всё из-за ситуации с газом.

В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Томат, что спасает занятых дачников: растёт сам, пока вы на работе, а урожай рекордный
Программирование структуры без электричества: физики нашли новый способ управлять материей Александр Рощин Что сейчас происходит на Украине: отчаянная борьба за власть или очередной фарс Михаил Дёмин В Белоруссии судьбу будущих протестов решат решительно и быстро Любовь Степушова
Британия хочет продавать российскую нефть с захваченных танкеров
В Белоруссии судьбу будущих протестов решат решительно и быстро
Фартук переживёт всё — от кипятка до брызг масла: лучшие покрытия для кухни
Фартук переживёт всё — от кипятка до брызг масла: лучшие покрытия для кухни
Последние материалы
Дно, которого не должно существовать: что скрывает бездна в 11 километров под нами
Урожай без сюрпризов и сезон без болезней: эта вишня в огороде набирает популярность
Эти даты творят чудеса: томаты взрываются урожаем, если посеять строго по графику
Весна-2026 устроит обувной переворот: вот пары, за которыми уже охотятся стилисты
Томятся в сливках и тают во рту: куриные сердечки, которые подают как деликатес
Хруст слышно сразу: сырные палочки для тёплого вечера и хорошей компании
Лук пошёл в стрелку? Ошибка начинается при покупке — как выбрать севок без сюрпризов
Обуви много, места нет? Японский подход расширяет прихожую без ремонта
Курортный рай на шести сотках: южные красавцы, цветут пышнее роз и не боятся морозов
Этот трикотажный хит ворует внимание: любой образ с ним выглядит в три раза дороже
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.