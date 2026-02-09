Быстро, бюджетно, вкусно: заливной пирог, который выручает в загруженные вечера

Иногда кажется, что самая сложная задача на кухне — не приготовить что-то вкусное, а придумать, чем накормить семью быстро, сытно и без лишних затрат. В такие моменты идеально выручает заливной пирог с колбасой: продукты простые, готовится без возни с дрожжами, а результат получается ароматным, мягким и очень домашним.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Заливной пирог с колбасой

Почему заливной пирог с колбасой — идеальное решение

Этот пирог хорош тем, что готовится из базовых ингредиентов: яйца, сметана, мука и разрыхлитель. Начинку тоже можно собрать буквально "из остатков" — подойдет сервелат, любая нарезка после праздника или просто кусочек колбасы, который давно лежит в холодильнике. При желании вкус можно варьировать по тому же принципу, что и в мясном пироге с картофелем, меняя пропорции и состав начинки.

Еще один плюс — пирог получается универсальным. Его можно подать на обед, ужин, взять с собой в дорогу или поставить на стол к чаю. А если добавить больше зелени, сыр и ароматные специи, он становится похожим на полноценную горячую закуску.

Что понадобится для пирога на 6 порций

Ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 24 см.

сметана 20% — 320 г

твердый сыр — 100 г

варено-копченая колбаса (сервелат) — 250 г

яйца — 3 шт.

пшеничная мука — 170 г

сахар — 1,5 ст. л.

разрыхлитель — 1 ч. л.

соль — 0,5 ч. л.

зеленый лук — 20 г

петрушка — 2 веточки

Как приготовить заливной пирог с колбасой

Сначала стоит заняться начинкой. Колбасу нарезают кружочками толщиной 5-7 мм, а затем режут кубиками. Сыр натирают на крупной терке. Зеленый лук и петрушку измельчают.

Все ингредиенты начинки соединяют в миске и перемешивают. Затем подготавливают форму: можно застелить ее пергаментом или тщательно смазать маслом, особенно стенки.

Для теста яйца взбивают венчиком с солью и сахаром. Добавляют сметану и снова перемешивают. Муку просеивают вместе с разрыхлителем, чтобы он равномерно распределился, и вводят в жидкую смесь.

Тесто размешивают до однородности, но не слишком долго, иначе разрыхлитель начнет работать раньше времени.

Духовку разогревают до 190°C. В форму выливают половину теста, затем равномерно выкладывают начинку и заливают оставшимся тестом.

Пирог выпекают 30-35 минут на среднем уровне духовки. После приготовления ему дают постоять около 10 минут, затем аккуратно перекладывают на тарелку. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Почему пирог важно остудить перед нарезкой

Заливные пироги лучше резать не горячими, а почти остывшими. Когда тесто немного стабилизируется, кусочки держат форму и не разваливаются. Это особенно важно, если в начинке много сыра и колбасы, качество которой играет ключевую роль — так же, как и при выборе продуктов по стандартам, описанным в материале о составе сосисок по ГОСТу.

"Заливное тесто ценят за предсказуемость: если соблюдать пропорции и не перегружать начинку, пирог пропечётся равномерно и сохранит мягкость даже на следующий день", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Вадимович Козлов.

Популярные вопросы о заливном пироге с колбасой

Можно ли заменить сметану?

Да, сметану можно заменить густым кефиром или натуральным йогуртом, но вкус станет чуть менее сливочным.

Какая колбаса подходит лучше всего?

Чаще используют сервелат или варено-копченую колбасу. Также подойдут ветчина и остатки мясной нарезки.

Можно ли добавить овощи?

Да, в начинку хорошо подходят сладкий перец, красный лук или укроп. Главное — не делать начинку слишком влажной.