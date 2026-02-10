Простой, густой и удивительно сытный: фасолевый суп с характером Средиземноморья

В Средиземноморье умеют готовить просто, сытно и без лишнего. Есть суп, который в Греции считают по-настоящему народным и готовят десятилетиями без изменений. Он не содержит мяса, но легко заменяет полноценный обед. Об этом сообщает NEWS. ru.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суп с фасолью в горшочке

Почему фасолада считается главным супом Греции

Если задать греку вопрос о самом "домашнем" блюде, он почти наверняка назовёт фасоладу. Этот густой суп из белой фасоли давно стал символом средиземноморской диеты. Его ценят за простоту, доступность ингредиентов и высокую питательность, сравнимую с такими вариантами, как густой суп с фасолью.

Фасоладу нередко называют "мясом бедняков", и это не случайно. Белая фасоль богата растительным белком и клетчаткой, поэтому блюдо отлично насыщает и даёт энергию без тяжести в желудке.

"Фасоль в супах работает как полноценная основа: она даёт и текстуру, и ощущение сытости без перегруза" — считает кулинарный обозреватель, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Вадимович Козлов.

Из чего состоит классическая фасолада

Основа рецепта — сухая белая фасоль, которая после варки становится мягкой и кремовой. К ней добавляют морковь, сельдерей и лук, создавая сбалансированный овощной вкус. Томатная паста отвечает за лёгкую кислинку и насыщенный цвет, а специи подчёркивают средиземноморский характер блюда.

Особое значение имеет оливковое масло Extra Virgin. Его используют щедро, но добавляют не в начале, а в самом конце приготовления — по тому же принципу, что и в греческой заправке для салатов.

Технология, которая меняет вкус

Фасоль предварительно замачивают на ночь, после чего варят до полуготовности в воде. Это позволяет сохранить форму зёрен и избежать излишней разваренности. Затем в кастрюлю отправляются нарезанные кубиками овощи и томатная паста.

Такой подход делает суп густым, почти кремовым, и усиливает вкус без необходимости добавлять сливки или загустители.

"Добавление масла в конце — классический средиземноморский приём, который работает лучше любых соусов" — отмечает специалист по домашней кухне, обозреватель Pravda. ru Екатерина Олеговна Смирнова.

Как подают фасоладу в Греции

После приготовления супу дают настояться под крышкой не менее 10 минут. Это важно: вкус становится глубже, а текстура — более однородной. В Греции фасоладу редко подают в одиночку.

Традиционное сопровождение включает солёную фету, оливки и кусочек подсушенного хлеба. Контраст горячего супа и холодного сыра делает блюдо особенно выразительным.

Сравнение фасолады с другими супами без мяса

По сравнению с овощными супами фасолада выигрывает за счёт плотности. Она более сытная, дольше сохраняет чувство насыщения и не требует дополнительных блюд. В отличие от крем-супов, здесь нет измельчения блендером — текстура достигается естественным способом.

Советы по приготовлению

Используйте только сухую фасоль, а не консервированную. Не солите фасоль в начале варки. Добавляйте оливковое масло в самом конце. Давайте супу настояться перед подачей.

Популярные вопросы

Какую фасоль лучше выбрать?

Подойдёт белая сухая фасоль среднего размера без повреждений и пятен.

Можно ли уменьшить количество масла?

Да, но классическая текстура и вкус будут менее выраженными.

С чем лучше всего подавать фасоладу?

Идеально подходят фета, оливки и подсушенный хлеб или чиабатта.