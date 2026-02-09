Пышная пицца без сухих краёв: приём, который делает начинку особенно нежной

Домашняя пицца с маслинами — отличный пример того, как простые продукты превращаются в по-настоящему уютное блюдо для семьи или компании друзей. Здесь нет строгих итальянских правил, зато есть пышное дрожжевое тесто, щедрая начинка и аромат специй, который мгновенно делает кухню самым приятным местом в доме. Такая пицца получается сытной, румяной и "нашей" по настроению.
Главная фишка этого рецепта — сочетание простого теста и насыщенной начинки. Основа выходит мягкой и воздушной, а томатная паста дает яркую кислинку и делает вкус более выразительным.
Колбаса добавляет сытности, маслины — легкую солоноватую нотку, а прованские травы создают аромат, который ассоциируется с итальянской кухней. Для сырной части можно использовать два вида: один мягкий и тянущийся (например, моцареллу), а второй более плотный и яркий по вкусу (пармезан или другой твердый сыр). Тогда сверху появится золотистая "шапка", а внутри будет приятная сливочная текстура.
Необычный приём в рецепте — смазывание начинки взбитым яйцом перед выпечкой. Благодаря этому сыр, колбаса и маслины лучше "схватываются" и начинка не распадается при нарезке.
Для теста понадобятся простые продукты, которые обычно есть дома или легко купить в любом магазине.
Для начинки:
Сначала нужно сделать опару. В миску налейте теплую воду, добавьте сахар, дрожжи и несколько ложек муки. Все хорошо перемешайте и оставьте примерно на 15 минут — за это время масса начнет активно подниматься.
После этого добавьте растительное масло, соль и постепенно всыпайте просеянную муку. Тесто нужно тщательно вымесить, чтобы оно стало мягким и эластичным. Готовая основа подходит не только для пиццы, но и для домашних пирогов.
Тесто разделите на две части и раскатай в круглые пласты. Формы заранее смажьте растительным маслом, затем выложите основу и равномерно распределите томатную пасту, сообщает ГАСТРОНОМЪ.
Колбасу нарежьте кусочками или кружочками. Сыр натрите на мелкой терке и выложи на слой пасты. Сверху можно слегка смазать начинку майонезом, чтобы вкус стал более мягким.
Далее взбейте яйцо и аккуратно смажьте им начинку. После этого добавьте ещё немного сыра и разложите маслины, нарезанные кружочками.
Запекайте пиццу в духовке, разогретой до 210°C, около 35 минут, пока верх не станет золотистым и аппетитным.
"Главное — следить за температурой и временем выпечки: перегрев духовки часто пересушивает тесто, даже если начинка выглядит идеально", — считает пекарь, обозреватель Pravda. ru Иван Терентьев.
Можно ли заменить томатную пасту на соус?
Да, вместо пасты можно использовать томатный соус или домашнюю основу из протёртых помидоров с чесноком и специями.
Сколько хранится домашняя пицца?
Лучше съесть её в день приготовления. В холодильнике она может храниться до 1-2 суток, но перед подачей желательно разогреть в духовке.
