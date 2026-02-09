Пышная пицца без сухих краёв: приём, который делает начинку особенно нежной

Домашняя пицца с маслинами — отличный пример того, как простые продукты превращаются в по-настоящему уютное блюдо для семьи или компании друзей. Здесь нет строгих итальянских правил, зато есть пышное дрожжевое тесто, щедрая начинка и аромат специй, который мгновенно делает кухню самым приятным местом в доме. Такая пицца получается сытной, румяной и "нашей" по настроению.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пицца с маслинами

Почему домашняя пицца с маслинами получается особенно вкусной

Главная фишка этого рецепта — сочетание простого теста и насыщенной начинки. Основа выходит мягкой и воздушной, а томатная паста дает яркую кислинку и делает вкус более выразительным.

Колбаса добавляет сытности, маслины — легкую солоноватую нотку, а прованские травы создают аромат, который ассоциируется с итальянской кухней. Для сырной части можно использовать два вида: один мягкий и тянущийся (например, моцареллу), а второй более плотный и яркий по вкусу (пармезан или другой твердый сыр). Тогда сверху появится золотистая "шапка", а внутри будет приятная сливочная текстура.

Необычный приём в рецепте — смазывание начинки взбитым яйцом перед выпечкой. Благодаря этому сыр, колбаса и маслины лучше "схватываются" и начинка не распадается при нарезке.

Ингредиенты для домашней пиццы на 6 порций

Для теста понадобятся простые продукты, которые обычно есть дома или легко купить в любом магазине.

Тёплая вода — 1,5 стакана.

Мука — 4 стакана.

Растительное масло — 100 мл.

Дрожжи — 50 г.

Соль — по вкусу.

Сахар — 4 ст. л.

Для начинки:

колбаса — 500 г;

твердый сыр — 200 г;

майонез;

прованские травы;

маслины;

яйца — 2 шт.;

томатная паста — 5-6 ст. л.

Как приготовить домашнюю пиццу с маслинами

Подготовка теста

Сначала нужно сделать опару. В миску налейте теплую воду, добавьте сахар, дрожжи и несколько ложек муки. Все хорошо перемешайте и оставьте примерно на 15 минут — за это время масса начнет активно подниматься.

После этого добавьте растительное масло, соль и постепенно всыпайте просеянную муку. Тесто нужно тщательно вымесить, чтобы оно стало мягким и эластичным. Готовая основа подходит не только для пиццы, но и для домашних пирогов.

Формирование основы

Тесто разделите на две части и раскатай в круглые пласты. Формы заранее смажьте растительным маслом, затем выложите основу и равномерно распределите томатную пасту, сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Начинка и запекание

Колбасу нарежьте кусочками или кружочками. Сыр натрите на мелкой терке и выложи на слой пасты. Сверху можно слегка смазать начинку майонезом, чтобы вкус стал более мягким.

Далее взбейте яйцо и аккуратно смажьте им начинку. После этого добавьте ещё немного сыра и разложите маслины, нарезанные кружочками.

Запекайте пиццу в духовке, разогретой до 210°C, около 35 минут, пока верх не станет золотистым и аппетитным.

"Главное — следить за температурой и временем выпечки: перегрев духовки часто пересушивает тесто, даже если начинка выглядит идеально", — считает пекарь, обозреватель Pravda. ru Иван Терентьев.

Популярные вопросы о домашней пицце с маслинами

Можно ли заменить томатную пасту на соус?

Да, вместо пасты можно использовать томатный соус или домашнюю основу из протёртых помидоров с чесноком и специями.

Сколько хранится домашняя пицца?

Лучше съесть её в день приготовления. В холодильнике она может храниться до 1-2 суток, но перед подачей желательно разогреть в духовке.