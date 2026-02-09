Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Один шаг в начале — и булочки тают во рту: хозяйки массово переходят на этот метод

Еда

Домашняя выпечка способна удивлять даже опытных кулинаров. Оказывается, один несложный приём с опарой полностью меняет текстуру теста и делает булочки по-настоящему воздушными. После такого эксперимента сложно остановиться — рука сама тянется снова включить духовку.

Домашняя выпечка
Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Домашняя выпечка

В чём секрет мягкого теста

Главная "фишка" — правильно приготовленная опара. Смесь тёплого молока, свежих дрожжей, сахара и части муки запускает активное брожение, благодаря которому тесто насыщается воздухом. В результате выпечка получается лёгкой, пористой и долго остаётся мягкой.

Опарный способ особенно хорош для сдобы: булочек с корицей, пирожков с начинкой, рулетов и даже куличей. Он требует немного больше времени, зато структура теста становится эластичной и нежной, а аромат — более глубоким.

Пошаговый рецепт воздушных булочек

Для опары понадобятся 300 мл молока, 15 г свежих дрожжей, 20 г сахара и 150 г муки. Для основного теста — вся опара, 500 г муки, половина чайной ложки соли, 2 яйца, 60 г сахара и 100 г мягкого сливочного масла. Начинка готовится из 100 г масла, 150 г сахара и 20 г корицы, а глазурь — из 250 г творожного сыра, 50 г сахарной пудры и 50 мл молока.

Сначала соединяют тёплое молоко, дрожжи, сахар и муку, накрывают и оставляют в тепле на 30-40 минут. Когда масса увеличится вдвое, вводят яйца, соль и сахар, постепенно добавляют муку. В конце вмешивают мягкое сливочное масло и вымешивают тесто до гладкости около 10-15 минут. Затем его снова оставляют подходить примерно на час.

Подошедшее тесто раскатывают в прямоугольник, смазывают маслом и посыпают смесью сахара с корицей. Пласт сворачивают плотным рулетом и делят на 12 частей. В форму для выпечки наливают около 50 мл молока, выкладывают заготовки срезом вверх и отправляют в духовку при 180 °C на 25-30 минут. Горячие булочки покрывают глазурью из творожного сыра, пудры и молока — она придаёт сливочную нотку и делает поверхность бархатистой, сообщает D-NEWS.ru.

Почему опара работает лучше

Дрожжевое тесто без предварительной ферментации тоже поднимается, но структура получается более плотной. Опара же запускает активное развитие дрожжей заранее, благодаря чему:

  • клейковина формируется равномерно;
  • тесто легче вымешивается;
  • выпечка дольше не черствеет;
  • вкус становится более насыщенным.

Такой способ особенно удобен для сладкой сдобы, где важны мягкость и аромат.

"Более длительное брожение частично расщепляет сложные углеводы, поэтому такая выпечка нередко переносится легче, чем изделия на быстром замесе, особенно при умеренном употреблении", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Вадимович Козлов.

Опарное тесто и быстрый замес

Если выбирать между классическим быстрым замесом и опарным методом, различия заметны сразу.

  • Время. Быстрый способ экономит около часа, но уступает по текстуре.
  • Пышность. Опара даёт более выраженный подъём и пористость.
  • Вкус. Длительная ферментация усиливает аромат и сладость теста.
  • Универсальность. Опарное тесто подходит для булочек, пирожков, рулетов и даже хлеба.

Советы по приготовлению дрожжевой выпечки

  • Используйте молоко температурой около 35-37 °C, чтобы дрожжи активировались правильно.
  • Не добавляйте всё масло сразу — вводите его в конце замеса.
  • Дайте тесту подойти в тёплом месте без сквозняков.
  • Не передерживайте булочки в духовке, чтобы сохранить мягкость.

Популярные вопросы

Как выбрать дрожжи для теста

Свежие прессованные дают стабильный результат, но подойдут и качественные сухие при правильной дозировке.

Можно ли заменить творожный сыр в глазури

Допустимо использовать сливочный сыр или густую сметану, но вкус станет менее кремовым.

Что лучше — опара или прямой замес

Для пышной и нежной сдобы предпочтительнее опарный способ.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
