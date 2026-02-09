Новый фаворит домашних кухонь: суп с лососем в сливках заменяет поход в ресторан

Ароматный финский суп, который многие привыкли заказывать в ресторане, легко повторить на собственной кухне. Для этого не нужны редкие продукты или сложные техники — достаточно качественного лосося, сливок и немного бекона. Домашняя версия получается насыщенной и при этом обходится заметно дешевле.
Лохикейто — традиционный сливочный суп из лосося, пришедший из северной кухни. Его ценят за мягкую текстуру, сбалансированный вкус и простоту состава. В основе — рыба, картофель, морковь, лук и сливки, а иногда добавляют копченые нотки за счёт бекона или грудинки.
Блюдо особенно популярно в холодное время года, когда хочется сытной и согревающей еды. Нежные кусочки филе лосося в густом бульоне сочетаются со сладковатой морковью и рассыпчатым картофелем, а сливки придают супу бархатистость. Подают его обычно с ржаным хлебом и свежим укропом.
"Сливочные супы с рыбой дают ощущение насыщения, но важно помнить о балансе жиров и соли. При умеренной порции и достаточном количестве овощей такое блюдо вполне вписывается в рацион холодного сезона", — считает Врач-эндокринолог, обозреватель Pravda. ru Екатерина Максимовна Орлова.
Для домашнего варианта потребуется 300 г филе лосося, 100 г бекона или копчёной грудинки, 3-4 картофелины, морковь, луковица, 500 мл куриного или рыбного бульона, 200 мл сливок 20%, 2 столовые ложки сливочного масла, соль, перец и укроп.
Сначала в кастрюле с толстым дном обжаривают нарезанный кубиками бекон до золотистой корочки. Затем добавляют лук и тёртую морковь, пассеруют около пяти минут, чтобы овощи стали мягче и раскрыли аромат. После этого вливают бульон и закладывают картофель, нарезанный кубиками. Через 15 минут, когда картофель станет мягким, в суп отправляют крупные куски лосося, приправленные солью и перцем.
Спустя несколько минут вводят сливки и сливочное масло, аккуратно прогревая суп без кипения. Это важно: при бурном кипении сливки могут свернуться, а рыба — потерять сочность. Перед подачей блюдо посыпают укропом, сообщает D-NEWS.ru.
Готовя лохикейто самостоятельно, можно контролировать качество продуктов. Свежий лосось, хороший рыбный бульон и натуральные сливки напрямую влияют на вкус. Кроме того, стоимость порции заметно ниже ресторанной, особенно если использовать сезонные овощи.
Домашний формат позволяет варьировать насыщенность: кто-то добавляет больше сливок для кремовой текстуры, кто-то делает акцент на рыбе. Можно заменить часть лосося на более бюджетную красную рыбу, не теряя общего характера блюда.
Лучше брать охлаждённое филе с плотной структурой и равномерным цветом без серых пятен.
Допустимо использовать сливки меньшей жирности, но текстура станет менее кремовой.
Рыбный усиливает морской вкус, а куриный делает его мягче и универсальнее.
