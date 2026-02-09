Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Козлов

Новый фаворит домашних кухонь: суп с лососем в сливках заменяет поход в ресторан

Еда

Ароматный финский суп, который многие привыкли заказывать в ресторане, легко повторить на собственной кухне. Для этого не нужны редкие продукты или сложные техники — достаточно качественного лосося, сливок и немного бекона. Домашняя версия получается насыщенной и при этом обходится заметно дешевле. 

Сливочный суп с лососем
Фото: Pravda.ru by Дмитрий Козлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сливочный суп с лососем

Финский характер в тарелке

Лохикейто — традиционный сливочный суп из лосося, пришедший из северной кухни. Его ценят за мягкую текстуру, сбалансированный вкус и простоту состава. В основе — рыба, картофель, морковь, лук и сливки, а иногда добавляют копченые нотки за счёт бекона или грудинки.

Блюдо особенно популярно в холодное время года, когда хочется сытной и согревающей еды. Нежные кусочки филе лосося в густом бульоне сочетаются со сладковатой морковью и рассыпчатым картофелем, а сливки придают супу бархатистость. Подают его обычно с ржаным хлебом и свежим укропом.

"Сливочные супы с рыбой дают ощущение насыщения, но важно помнить о балансе жиров и соли. При умеренной порции и достаточном количестве овощей такое блюдо вполне вписывается в рацион холодного сезона", — считает Врач-эндокринолог, обозреватель Pravda. ru Екатерина Максимовна Орлова.

Как приготовить лохикейто дома

Для домашнего варианта потребуется 300 г филе лосося, 100 г бекона или копчёной грудинки, 3-4 картофелины, морковь, луковица, 500 мл куриного или рыбного бульона, 200 мл сливок 20%, 2 столовые ложки сливочного масла, соль, перец и укроп.

Сначала в кастрюле с толстым дном обжаривают нарезанный кубиками бекон до золотистой корочки. Затем добавляют лук и тёртую морковь, пассеруют около пяти минут, чтобы овощи стали мягче и раскрыли аромат. После этого вливают бульон и закладывают картофель, нарезанный кубиками. Через 15 минут, когда картофель станет мягким, в суп отправляют крупные куски лосося, приправленные солью и перцем.

Спустя несколько минут вводят сливки и сливочное масло, аккуратно прогревая суп без кипения. Это важно: при бурном кипении сливки могут свернуться, а рыба — потерять сочность. Перед подачей блюдо посыпают укропом, сообщает D-NEWS.ru.

Почему домашний вариант выгоднее

Готовя лохикейто самостоятельно, можно контролировать качество продуктов. Свежий лосось, хороший рыбный бульон и натуральные сливки напрямую влияют на вкус. Кроме того, стоимость порции заметно ниже ресторанной, особенно если использовать сезонные овощи.

Домашний формат позволяет варьировать насыщенность: кто-то добавляет больше сливок для кремовой текстуры, кто-то делает акцент на рыбе. Можно заменить часть лосося на более бюджетную красную рыбу, не теряя общего характера блюда.

Советы по приготовлению сливочного супа из лосося

  • Выбирайте охлаждённое филе без резкого запаха и с упругой текстурой.
  • Нарезайте рыбу крупными кусками, чтобы она сохранила сочность.
  • Не кипятите суп после добавления сливок — достаточно мягкого прогрева.
  • Используйте качественный рыбный или куриный бульон: он формирует основу вкуса.

Популярные вопросы

Как выбрать лосося для супа

Лучше брать охлаждённое филе с плотной структурой и равномерным цветом без серых пятен.

Можно ли заменить сливки

Допустимо использовать сливки меньшей жирности, но текстура станет менее кремовой.

Что лучше — куриный или рыбный бульон

Рыбный усиливает морской вкус, а куриный делает его мягче и универсальнее.

Автор Дмитрий Козлов
Дмитрий Козлов — шеф-повар, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда супы ужин кухня рецепт советы
Новости Все >
Сквозь толпу протиснулся молодой человек и сзади, в упор, выстрелил в затылок губернатора... — писала газета Русское слово 9 февраля 1907 года
Полнота против бедности: что мужчинам и женщинам не нравится друг в друге
Частные дома переходят в цифру: как новый электронный учёт изменит жизнь владельцев
Компас указывает на север не случайно: под Землёй нашли механизм магнитного поля
Там не пустота, а целый мир: под антарктическим льдом нашли тысячи холмов и долин
Таисия Алексеевна Мошкова при дневной норме в 15 килограммов натрепала 140 килограммов длинного льноволокна — писала газета Социалистическое земледелие 8 февраля 1945 года
Подвал не место для банок: новые штрафы ударят по привычкам жильцов
Воспитанник ЦСКА сменил маршрут: Оренбург сделал неожиданный ход
Расходы перевесили доходы: бюджет РФ показал дефицит уже в январе
Японский бренд ломает рынок: компактный кроссовер оказался дешевле китайских моделей
Сейчас читают
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Красота и стиль
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Недвижимость
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Медовый запах и ковёр из цветов: приём с лобулярией, который продлевает лето в саду
Садоводство, цветоводство
Медовый запах и ковёр из цветов: приём с лобулярией, который продлевает лето в саду
Популярное
Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает

Эти три сорта томатов в 2026 году называют главными фаворитами огородников. Какие из них дают плоды до килограмма и как добиться рекордного урожая?

Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Белые кисти свисают, как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Нагар сгорает сам: что происходит с двигателем, если дать ему поработать в пол Сергей Милешкин Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Хотите больше вау-эффекта? 8 кустарников с цветами, которые затмят гортензию
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Последние материалы
Без объёма и лишнего уюта: кардиган, который стал символом моды начала 2026 года
Италия на кухне без билета и очередей: бомболони с нежнейшей начинкой и ярким вкусом
Фартук переживёт всё — от кипятка до брызг масла: лучшие покрытия для кухни
Таинственное озеро хранит легенду: люди уверяют, что видели отблески древнего града
Запеканка за 30 минут, которая спасает ужин: макароны становятся сливочными и нежными
Томат, что спасает занятых дачников: растёт сам, пока вы на работе, а урожай рекордный
Не всё тело нуждается в душе каждый день: зоны, которые требуют ежедневной чистоты
Тень первобытного мира: хищник, переживший динозавров, снова вышел на охоту
Матовая кухня мечты стала реальностью: покрытие, которое не блестит и не пачкается
Что Земля скрывала под пеплом динозавров? Новые данные намекают на неожиданный финал
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.