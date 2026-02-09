Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Эта турецкая запеканка взрывает соцсети: сыр тянется, макароны тают — всего 30 минут

Еда

Аромат тёплого сыра и золотистой корочки, который заполняет кухню за полчаса, — так обычно начинается знакомство с турецкой запеканкой Fırın Makarna. Блюдо готовится из простых ингредиентов, но выглядит как ресторанная классика. Секрет — в нежном молочном соусе и правильной текстуре пасты.

Порция сырной запеканки
Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Порция сырной запеканки

Что такое Fırın Makarna и почему её любят в Турции

Fırın Makarna — это турецкая версия запечённых макарон с сыром. В основе — паста, густой соус на молоке и сливочном масле, а сверху — щедрый слой расплавленного сыра. В отличие от более сложных лазаний или многослойных запеканок, здесь минимум этапов и максимум кремовой текстуры.

Блюдо ценят за универсальность: его подают как самостоятельный ужин, гарнир к мясу или как вариант для семейного обеда. А ещё оно удобно тем, что ингредиенты доступны в любом магазине.

"При запекании молочного соуса с сыром важно выдерживать температурный режим: перегрев разрушает структуру эмульсии, и жир начинает отделяться. Поэтому 180 градусов — оптимальный баланс для стабильной текстуры и румяной корочки", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Вадимович Козлов.

Ингредиенты и подготовка

Для классической версии понадобятся:

  • макароны — 300 г;
  • сливочное масло — 40 г;
  • мука — 40 г;
  • молоко — 600 мл;
  • сыр Чеддер — 250 г;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • чёрный перец — по вкусу;
  • щепотка мускатного ореха.

Макароны отваривают в подсоленной воде до состояния al dente — слегка плотными. Это важно: в духовке паста дойдёт до нужной мягкости и не превратится в кашу.

Как приготовить сырную запеканку за 30 минут

Пока варятся макароны, готовится соус. В сотейнике растапливают сливочное масло, добавляют муку и обжаривают 2-3 минуты на слабом огне, чтобы исчез сырой запах. Затем молоко вливают постепенно, в 2-3 приёма, постоянно работая венчиком, чтобы добиться гладкой текстуры без комочков.

После добавляют соль, перец и мускатный орех. Соус проваривают ещё около двух минут до лёгкого загустения. Сразу после этого макароны соединяют с кремовой основой, перемешивая так, чтобы каждая трубочка или спиралька была покрыта соусом.

Массу перекладывают в смазанную форму, сверху распределяют тёртый Чеддер и отправляют в духовку при 180 °C. Запекать нужно до появления золотистой корочки. В результате получается сочная паста с тягучим сыром и насыщенным сливочным вкусом.

"С точки зрения калорийности это плотное блюдо, поэтому его лучше сочетать с лёгкими овощными гарнирами и соблюдать умеренность в порциях — тогда нагрузка на пищеварение будет ниже", — считает врач-эндокринолог (диабет, ожирение), обозреватель Pravda. ru Екатерина Максимовна Орлова.

Fırın Makarna и классический mac and cheese

Обе версии строятся на базе молочного соуса и сыра. Однако турецкий вариант чаще запекают до плотной структуры с выраженной корочкой, тогда как американский mac and cheese нередко подают более кремовым и мягким. В Fırın Makarna акцент делается на баланс текстуры: внутри — нежность, сверху — хрустящий слой расплавленного сыра, сообщает Popcornnews.

Советы по приготовлению

  • Выбирайте макароны с плотной структурой — пенне, ригатони или крупные спирали.
  • Не переваривайте пасту: al dente — обязательное условие.
  • Молоко вводите частями, чтобы избежать комочков.
  • Используйте качественный сыр с хорошей плавкостью — Чеддер или его аналог.
  • Дайте запеканке постоять 5-7 минут после духовки, чтобы соус стабилизировался.

Популярные вопросы

Можно ли заменить Чеддер другим сыром

Да, подойдут гауда или моцарелла, но вкус и текстура будут отличаться.

Сколько хранится запеканка

В холодильнике — до 2 суток в герметичном контейнере. Перед подачей лучше разогреть в духовке.

Подходит ли блюдо для ужина на большую компанию

Да, рецепт легко масштабируется: достаточно увеличить количество ингредиентов и взять форму большего объёма.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы сыр еда турция рецепты макароны кулинария запеканка
Новости Все >
Целый мир вместо офиса: как мечта о путешествиях меняет выбор профессии у российских подростков
Сквозь толпу протиснулся молодой человек и сзади, в упор, выстрелил в затылок губернатора... — писала газета Русское слово 9 февраля 1907 года
Полнота против бедности: что мужчинам и женщинам не нравится друг в друге
Частные дома переходят в цифру: как новый электронный учёт изменит жизнь владельцев
Компас указывает на север не случайно: под Землёй нашли механизм магнитного поля
Там не пустота, а целый мир: под антарктическим льдом нашли тысячи холмов и долин
Таисия Алексеевна Мошкова при дневной норме в 15 килограммов натрепала 140 килограммов длинного льноволокна — писала газета Социалистическое земледелие 8 февраля 1945 года
Подвал не место для банок: новые штрафы ударят по привычкам жильцов
Воспитанник ЦСКА сменил маршрут: Оренбург сделал неожиданный ход
Расходы перевесили доходы: бюджет РФ показал дефицит уже в январе
Сейчас читают
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Красота и стиль
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Недвижимость
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Германия ищет альтернативы американскому СПГ
Газ
Германия ищет альтернативы американскому СПГ
Популярное
Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает

Эти три сорта томатов в 2026 году называют главными фаворитами огородников. Какие из них дают плоды до килограмма и как добиться рекордного урожая?

Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает
Белые кисти свисают, как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Белые кисти свисают, как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Крушение под Харьковом изменило всё: как началась эволюция правительственных поездов в России Сергей Милешкин Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Хотите больше вау-эффекта? 8 кустарников с цветами, которые затмят гортензию
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Последние материалы
Трещины Гренландии пробивают защиту планеты: океан готовит неприятный сюрприз
Ведро, вода и маленький секрет: приём, который наполняет дом мягким ароматом
Не магия, а хитрость: японский метод делает огурцы такими, что глаза округляются
Целый мир вместо офиса: как мечта о путешествиях меняет выбор профессии у российских подростков
Новый фаворит домашних кухонь: суп с лососем в сливках заменяет поход в ресторан
Огород будто под охраной: одно растение создаёт зону, куда жук не решается лезть
Решение, которое выбирают частники: защита фундамента без трещин с идеальной эстетикой
Кардиган, который больше не греет душу: эта версия перестала быть просто тёплым слоем
Италия на кухне без билета и очередей: бомболони с нежнейшей начинкой и ярким вкусом
Фартук переживёт всё — от кипятка до брызг масла: лучшие покрытия для кухни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.