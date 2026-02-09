Эта турецкая запеканка взрывает соцсети: сыр тянется, макароны тают — всего 30 минут

Аромат тёплого сыра и золотистой корочки, который заполняет кухню за полчаса, — так обычно начинается знакомство с турецкой запеканкой Fırın Makarna. Блюдо готовится из простых ингредиентов, но выглядит как ресторанная классика. Секрет — в нежном молочном соусе и правильной текстуре пасты.
Fırın Makarna — это турецкая версия запечённых макарон с сыром. В основе — паста, густой соус на молоке и сливочном масле, а сверху — щедрый слой расплавленного сыра. В отличие от более сложных лазаний или многослойных запеканок, здесь минимум этапов и максимум кремовой текстуры.
Блюдо ценят за универсальность: его подают как самостоятельный ужин, гарнир к мясу или как вариант для семейного обеда. А ещё оно удобно тем, что ингредиенты доступны в любом магазине.
"При запекании молочного соуса с сыром важно выдерживать температурный режим: перегрев разрушает структуру эмульсии, и жир начинает отделяться. Поэтому 180 градусов — оптимальный баланс для стабильной текстуры и румяной корочки", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Вадимович Козлов.
Для классической версии понадобятся:
Макароны отваривают в подсоленной воде до состояния al dente — слегка плотными. Это важно: в духовке паста дойдёт до нужной мягкости и не превратится в кашу.
Пока варятся макароны, готовится соус. В сотейнике растапливают сливочное масло, добавляют муку и обжаривают 2-3 минуты на слабом огне, чтобы исчез сырой запах. Затем молоко вливают постепенно, в 2-3 приёма, постоянно работая венчиком, чтобы добиться гладкой текстуры без комочков.
После добавляют соль, перец и мускатный орех. Соус проваривают ещё около двух минут до лёгкого загустения. Сразу после этого макароны соединяют с кремовой основой, перемешивая так, чтобы каждая трубочка или спиралька была покрыта соусом.
Массу перекладывают в смазанную форму, сверху распределяют тёртый Чеддер и отправляют в духовку при 180 °C. Запекать нужно до появления золотистой корочки. В результате получается сочная паста с тягучим сыром и насыщенным сливочным вкусом.
"С точки зрения калорийности это плотное блюдо, поэтому его лучше сочетать с лёгкими овощными гарнирами и соблюдать умеренность в порциях — тогда нагрузка на пищеварение будет ниже", — считает врач-эндокринолог (диабет, ожирение), обозреватель Pravda. ru Екатерина Максимовна Орлова.
Обе версии строятся на базе молочного соуса и сыра. Однако турецкий вариант чаще запекают до плотной структуры с выраженной корочкой, тогда как американский mac and cheese нередко подают более кремовым и мягким. В Fırın Makarna акцент делается на баланс текстуры: внутри — нежность, сверху — хрустящий слой расплавленного сыра, сообщает Popcornnews.
Да, подойдут гауда или моцарелла, но вкус и текстура будут отличаться.
В холодильнике — до 2 суток в герметичном контейнере. Перед подачей лучше разогреть в духовке.
Да, рецепт легко масштабируется: достаточно увеличить количество ингредиентов и взять форму большего объёма.
