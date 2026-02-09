Италия на кухне без билета и очередей: бомболони с нежнейшей начинкой и ярким вкусом

Пышные итальянские бомболони легко спутать с обычными пончиками, но стоит попробовать — и разница становится очевидной. Эти мягкие шарики из дрожжевого теста буквально тают во рту, а начинка делает десерт по-настоящему праздничным. Внутри скрывается нежный заварной крем: классический ванильный или шоколадный. Подробный рецепт публикуется в кулинарных подборках.

Итальянские бомболони: что это за десерт

Бомболони — популярная итальянская выпечка, которую часто продают в кафе и кондитерских, особенно на завтрак. Обычно их подают ещё тёплыми, посыпают сахаром и начиняют кремом через небольшое отверстие сбоку. В отличие от многих домашних пончиков, правильное тесто для бомболони получается воздушным и пористым, поэтому масло практически не впитывается.

"Такой десерт хорошо сочетается с чашкой кофе, какао или горячего молока. А если подать бомболони на семейный праздник, они легко заменят пирожные и даже торт." — считает Домашний повар, обозреватель Pravda. ru Елена Викторовна Назарова.

Готовим опару и замешиваем тесто

Начать стоит с дрожжевой основы. В тёплом молоке (200 мл) растворите 1 столовую ложку сахара и свежие дрожжи (20 г). Добавьте несколько ложек просеянной муки и размешайте так, чтобы смесь стала похожа на жидкую сметану. Накройте миску и оставьте в тепле на 20-25 минут — опара должна "ожить" и покрыться пузырьками.

Параллельно в отдельной посуде взбейте 2 яйца с оставшимся сахаром (всего 80 г), добавьте щепотку соли и ванилин. Влейте подошедшую опару и положите 30 г мягкого сливочного масла. Затем постепенно всыпайте просеянную муку (500 г), вымешивая тесто до однородности.

Когда масса станет плотнее, добавьте ещё 50 г сливочного масла и продолжайте вымешивать 5-7 минут. Тесто должно получиться мягким, гладким и слегка липким. Переложите его в смазанную миску, накройте и оставьте в тёплом месте на 1,5-2 часа — объём увеличится примерно в 2-2,5 раза.

Заварной крем: ванильный и шоколадный

Пока тесто поднимается, можно приготовить крем. В 500 мл молока добавьте ванилин и 2 полоски лимонной цедры. Нагрейте почти до кипения и снимите с огня. Дайте настояться 5 минут, затем удалите цедру.

В другой миске разотрите 5 желтков с сахаром (120 г) и кукурузным крахмалом (40 г), чтобы получилась гладкая паста. Влейте треть горячего молока тонкой струйкой, постоянно помешивая. После этого перелейте смесь обратно в сотейник и варите на слабом огне, активно работая венчиком, пока крем не загустеет.

Когда на поверхности появятся пузырьки, проварите ещё 30-60 секунд. Затем разделите крем: в одну треть добавьте 50 г измельчённого тёмного шоколада и размешайте до полного растворения. Оба крема накройте пищевой плёнкой "в контакт" и полностью остудите.

Формируем и жарим бомболони

Подошедшее тесто аккуратно обомните и раскатайте в пласт толщиной 1,5-2 см. Вырежьте кружочки диаметром 7-8 см. Для удобства разложите их на квадратики пергамента и оставьте на расстойку ещё на 30 минут — заготовки должны увеличиться вдвое.

Разогрейте растительное масло до 170 °C. Опускайте пончики в масло вместе с пергаментом: через несколько секунд бумага отделится, и её можно убрать. Обжаривайте примерно по 2 минуты с каждой стороны до равномерного золотистого цвета. Готовые бомболони выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

"Пока пончики горячие, обваляйте их в сахаре. После остывания сделайте сбоку отверстие и начините кремом из кондитерского мешка: часть — ванильным, часть — шоколадным." — считает Кондитер, обозреватель Pravda. ru Ольга Николаевна Ефимова

Бомболони или классических пончиков

Бомболони часто сравнивают с привычными дрожжевыми пончиками, но у них есть свои особенности. Итальянский вариант обычно имеет более нежную структуру и тонкую корочку, а начинка играет ключевую роль. В классических пончиках крем или джем встречается реже, чаще их просто посыпают сахарной пудрой.

Кроме того, бомболони часто делают чуть более высокими и воздушными, поэтому они выглядят как небольшие булочки. Такой десерт особенно удобен для подачи в кофейнях и домашней выпечке.

Советы по приготовлению бомболони

Чтобы пончики получились воздушными и не были жирными, важно соблюдать несколько правил. Эти мелочи часто решают результат.

Используйте тёплое молоко, но не горячее — дрожжи не любят высокую температуру. Хорошо вымешивайте тесто до гладкости, иначе структура будет плотной. Не пропускайте расстойку: именно она делает выпечку пышной. Жарьте при 170 °C — слишком холодное масло сделает пончики тяжёлыми. Крем обязательно остужайте под плёнкой, чтобы не появилась корочка. Начиняйте только остывшие пончики — так крем не потечёт.

Популярные вопросы о бомболони

Можно ли заменить свежие дрожжи сухими?

Да, но нужно учитывать пропорции. Обычно берут примерно 7 г сухих дрожжей вместо 20 г свежих.

Чем можно заменить кукурузный крахмал в креме?

Чаще всего используют картофельный крахмал, но консистенция может получиться чуть более плотной.

Какую начинку выбрать, кроме заварного крема?

Можно использовать сгущёнку, шоколадную пасту, ягодный джем или крем на основе сливок, если нужен более лёгкий вариант.