Елена Назарова

Доставка больше не нужна: наливная пицца готовится быстрее, чем привозят заказ

Еда

Наливная пицца уверенно вытесняет доставку: готовится быстро, выглядит аппетитно и получается мягкой внутри. Тесто не нужно вымешивать и ждать, пока оно подойдёт, — всё делается за считанные минуты. А начинку можно собрать из того, что уже лежит в холодильнике.

Наливная пицца
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Наливная пицца

Почему наливная пицца стала домашним хитом

Главное достоинство этого рецепта — скорость. Пока духовка разогревается, тесто уже готово, ведь оно замешивается как обычные блинчики. За счёт молока пицца получается нежной, а сыр сверху запекается в красивую корочку.

"Такой вариант особенно удобен, когда нужно быстро накормить семью, собрать ужин "на скорую руку" или удивить гостей без лишних хлопот. Даже если в доме нет дрожжей, наливная пицца всё равно получится." — считает Пекарь, обозреватель Pravda. ru Иван Алексеевич Терентьев.

Что понадобится для приготовления

Для теста нужны яйца, молоко, мука и немного соли. Основа выходит жидкой, поэтому её просто выливают на противень, застеленный пергаментом.

Начинку можно собрать любую, но классический вариант включает ветчину, маринованные огурчики, маслины, черри и моцареллу. При желании ветчину легко заменить курицей, колбасой или грибами, а овощи подобрать по сезону.

Важно помнить, что пергамент должен быть именно силиконизированным — иначе тесто может прилипнуть, и красивую пиццу будет сложно снять.

Частые ошибки при приготовлении наливной пиццы

Даже у такого простого рецепта есть нюансы, которые могут испортить результат. Одна из самых распространённых ошибок — слишком густое тесто. Если муки оказалось больше нормы, основа получится тяжёлой и будет напоминать пирог, а не нежную пиццу.

  • Неправильный пергамент. Обычная бумага для выпечки без силиконового слоя может прилипнуть намертво, и пиццу придётся буквально отрывать от противня.
  • Перегружают начинки, особенно сочными овощами и маринованными продуктами. В итоге тесто снизу может остаться влажным и плохо пропечься. Также не стоит класть сыр слишком рано толстым слоем — он быстро зарумянится, а основа ещё не успеет дойти до готовности.
  • Наконец, ошибка — сразу резать пиццу горячей. Лучше дать ей постоять 5-7 минут: корочка станет плотнее, а кусочки будут держать форму.

Как приготовить наливную пиццу

Сначала яйца взбивают с солью и соединяют с молоком. Затем постепенно вмешивают муку, чтобы получилось гладкое тесто без комочков — по густоте оно напоминает блинное.

Противень застилают силиконизированным пергаментом и выливают тесто, распределяя его тонким слоем. Сверху выкладывают начинку и щедро посыпают моцареллой.

Запекают пиццу при 180 °C около 25-30 минут, пока верх не станет румяным. После духовки её лучше немного остудить, чтобы корочка схватилась, а кусочки получились аккуратными.

Наливная пицца или классическая дрожжевая

Обычная пицца на дрожжевом тесте требует времени: замес, расстойка, ожидание. Наливной вариант выигрывает скоростью, потому что готовится без пауз и подходит даже новичкам.

Дрожжевая основа обычно плотнее и более "хлебная", а наливная получается мягче и нежнее, ближе к пирогу. Если хочется тонкую основу и хрустящий край, лучше распределять тесто максимально тонко и использовать широкий противень. Об этом издание "Лучшие Рецепты".

Как сделать вкус ещё лучше

Чтобы пицца получилась ярче по вкусу, в тесто можно добавить щепотку сухого орегано или базилика. Хорошо работает и чесночный порошок — он усиливает аромат и делает блюдо более "пиццерийным".

Если хочется сочности, лучше класть овощи сверху в умеренном количестве, чтобы они не дали слишком много влаги. А для красивой сырной корочки можно смешать моцареллу с небольшим количеством твёрдого сыра.

Отдельный лайфхак — слегка смазать пергамент каплей оливкового масла: тогда низ получится более поджаристым и ароматным.

Популярные вопросы о наливной пицце

Можно ли заменить молоко кефиром?

Да, кефир или ряженка подойдут. Вкус станет чуть более выраженным, а тесто получится мягким.

Как сделать пиццу более тонкой?

Нужно использовать большой противень и распределить тесто тонким слоем. Чем меньше толщины, тем больше похоже на классическую пиццу.

Какие начинки лучше всего подходят?

Универсальный вариант — ветчина, грибы, курица, колбаса, сыр и овощи. Главное — не перегружать основу влажными продуктами.

Сколько хранится наливная пицца?

В холодильнике она спокойно хранится сутки. Разогревать лучше в духовке или на сковороде, чтобы корочка снова стала аппетитной.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
