Доставка больше не нужна: наливная пицца готовится быстрее, чем привозят заказ

Наливная пицца уверенно вытесняет доставку: готовится быстро, выглядит аппетитно и получается мягкой внутри. Тесто не нужно вымешивать и ждать, пока оно подойдёт, — всё делается за считанные минуты. А начинку можно собрать из того, что уже лежит в холодильнике.
Главное достоинство этого рецепта — скорость. Пока духовка разогревается, тесто уже готово, ведь оно замешивается как обычные блинчики. За счёт молока пицца получается нежной, а сыр сверху запекается в красивую корочку.
"Такой вариант особенно удобен, когда нужно быстро накормить семью, собрать ужин "на скорую руку" или удивить гостей без лишних хлопот. Даже если в доме нет дрожжей, наливная пицца всё равно получится." — считает Пекарь, обозреватель Pravda. ru Иван Алексеевич Терентьев.
Для теста нужны яйца, молоко, мука и немного соли. Основа выходит жидкой, поэтому её просто выливают на противень, застеленный пергаментом.
Начинку можно собрать любую, но классический вариант включает ветчину, маринованные огурчики, маслины, черри и моцареллу. При желании ветчину легко заменить курицей, колбасой или грибами, а овощи подобрать по сезону.
Важно помнить, что пергамент должен быть именно силиконизированным — иначе тесто может прилипнуть, и красивую пиццу будет сложно снять.
Даже у такого простого рецепта есть нюансы, которые могут испортить результат. Одна из самых распространённых ошибок — слишком густое тесто. Если муки оказалось больше нормы, основа получится тяжёлой и будет напоминать пирог, а не нежную пиццу.
Сначала яйца взбивают с солью и соединяют с молоком. Затем постепенно вмешивают муку, чтобы получилось гладкое тесто без комочков — по густоте оно напоминает блинное.
Противень застилают силиконизированным пергаментом и выливают тесто, распределяя его тонким слоем. Сверху выкладывают начинку и щедро посыпают моцареллой.
Запекают пиццу при 180 °C около 25-30 минут, пока верх не станет румяным. После духовки её лучше немного остудить, чтобы корочка схватилась, а кусочки получились аккуратными.
Обычная пицца на дрожжевом тесте требует времени: замес, расстойка, ожидание. Наливной вариант выигрывает скоростью, потому что готовится без пауз и подходит даже новичкам.
Дрожжевая основа обычно плотнее и более "хлебная", а наливная получается мягче и нежнее, ближе к пирогу. Если хочется тонкую основу и хрустящий край, лучше распределять тесто максимально тонко и использовать широкий противень. Об этом издание "Лучшие Рецепты".
Чтобы пицца получилась ярче по вкусу, в тесто можно добавить щепотку сухого орегано или базилика. Хорошо работает и чесночный порошок — он усиливает аромат и делает блюдо более "пиццерийным".
Если хочется сочности, лучше класть овощи сверху в умеренном количестве, чтобы они не дали слишком много влаги. А для красивой сырной корочки можно смешать моцареллу с небольшим количеством твёрдого сыра.
Отдельный лайфхак — слегка смазать пергамент каплей оливкового масла: тогда низ получится более поджаристым и ароматным.
Да, кефир или ряженка подойдут. Вкус станет чуть более выраженным, а тесто получится мягким.
Нужно использовать большой противень и распределить тесто тонким слоем. Чем меньше толщины, тем больше похоже на классическую пиццу.
Универсальный вариант — ветчина, грибы, курица, колбаса, сыр и овощи. Главное — не перегружать основу влажными продуктами.
В холодильнике она спокойно хранится сутки. Разогревать лучше в духовке или на сковороде, чтобы корочка снова стала аппетитной.
