Кофе без сладкого больше не проблема: воздушное суфле, которое спасает перекусы

Нежный десерт без сахара и лишних калорий можно приготовить буквально за несколько минут, если под рукой есть яблочное пюре и желатин. Такое суфле получается лёгким, воздушным и отлично подходит тем, кто следит за питанием. Этот десерт хорош тем, что не требует духовки и сложной техники. Пара минут на подготовку — и в холодильнике уже ждёт лёгкое яблочное суфле, которое можно подать и к завтраку, и к вечернему чаю.
Для рецепта понадобятся всего два продукта:
"Лучше выбирать пюре без сахара и добавок, особенно если вы готовите ПП-десерт. Подойдут и домашние заготовки, и магазинные варианты в банках." — считает Консультант по домашнему питанию, обозреватель Pravda. ru Екатерина Олеговна Смирнова.
Подавать десерт лучше охлаждённым. Его можно нарезать кубиками или подавать ложкой прямо из бокала.
Даже если вы придерживаетесь ПП-рациона, суфле можно разнообразить, не превращая его в "калорийную бомбу". Самый простой способ — добавить натуральные акценты, которые подчеркнут яблочный вкус.
Подойдут такие варианты:
Такой подход помогает сделать десерт интереснее, но при этом он остаётся лёгким и подходит для перекуса.
Яблочное суфле выгодно отличается от привычных сладостей. В отличие от пирожных, шоколада или выпечки, в нём нет муки, масла и сахара. Это делает десерт более лёгким для желудка и удобным для тех, кто ограничивает калории.
Если сравнивать с магазинными йогуртами и творожками, суфле выигрывает тем, что вы точно знаете состав. А по вкусу оно напоминает лёгкий мусс и хорошо сочетается с кофе или чаем. Об этом сообщает ПопкорнNEWS.
Яблочное суфле можно подать так, что оно будет выглядеть как десерт из кафе, хотя готовится буквально за минуту. Особенно эффектно оно смотрится в прозрачных бокалах или креманках: воздушная текстура сразу бросается в глаза и делает блюдо более аппетитным.
Если хочется добавить "праздничности", можно присыпать суфле какао или корицей, украсить тонкими ломтиками свежего яблока или несколькими ягодами. Для более насыщенного вкуса хорошо подходит небольшая ложка греческого йогурта сверху — он добавляет лёгкую кислинку и делает подачу более нежной.
Чтобы десерт получился действительно воздушным, важно соблюдать несколько моментов. Чаще всего проблема возникает не из-за ингредиентов, а из-за спешки.
На что стоит обратить внимание:
Лучше дать смеси хорошо остыть и взбивать миксером несколько минут, пока текстура не станет лёгкой и "пенной".
Лучше брать пюре без сахара и ароматизаторов. Подойдёт детское пюре или домашнее, приготовленное из запечённых яблок.
Если нужен вегетарианский вариант, иногда используют агар-агар, но технология приготовления будет другой.
Обычно 2-3 дня, если держать его в закрытой посуде или в формочках под плёнкой.
Суфле легче по составу и не содержит молочных продуктов, поэтому подходит тем, кто избегает лактозы.
