Запеканка за 30 минут, которая спасает ужин: макароны становятся сливочными и нежными

Если привычные макароны уже надоели, можно превратить их в блюдо, которое легко спутать с ресторанным. Турецкая запеканка Fırın Makarna готовится быстро, но выглядит эффектно: нежный сливочный соус, тягучий сыр и румяная корочка делают её идеальным вариантом для ужина.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеканка из макарон и сыра

Что такое Fırın Makarna и почему её любят в Турции

Fırın Makarna — популярная турецкая запеканка из макарон, которую часто готовят дома, когда хочется сытного, простого и одновременно красивого блюда. По сути, это сочетание пасты и густого соуса бешамель, запечённого под щедрым слоем сыра.

Главное достоинство рецепта — минимум усилий и быстрый результат. Пока макароны варятся, можно приготовить соус, а дальше останется только отправить всё в духовку.

По словам экспертов, важную роль в этом рецепте играет правильная структура пасты: если переварить макароны, блюдо теряет текстуру и превращается в тяжёлую массу.

Ингредиенты для сырной запеканки

Макароны — 300 г

Сливочное масло — 40 г

Мука — 40 г

Молоко — 600 мл

Сыр Чеддер — 250 г

Соль — ½ ч. л.

Черный перец — по вкусу

Мускатный орех — 1 щепотка

Как приготовить турецкую запеканку из макарон

Сначала макароны отваривают в подсоленной воде. Важно не переварить их — они должны оставаться чуть плотными, чтобы после запекания не превратились в кашу.

Параллельно в сотейнике растапливают сливочное масло, добавляют муку и обжаривают её 2-3 минуты на слабом огне. Это помогает убрать сырой запах и сделать вкус соуса более насыщенным.

Затем молоко вливают постепенно, в несколько этапов, постоянно помешивая венчиком. Соус должен получиться гладким, без комочков. После этого добавляют соль, перец и мускатный орех и варят ещё пару минут, пока масса не станет густой и кремовой.

Готовые макароны перекладывают прямо в соус и тщательно перемешивают, чтобы они полностью покрылись сливочной основой. После этого смесь выкладывают в форму для запекания, смазанную маслом, и сверху щедро посыпают тёртым чеддером.

Запеканку отправляют в духовку, разогретую до 180°C, и готовят до появления румяной сырной корочки. Об этом сообщает ПОПКОРНNEWS.

"В таких запеканках главное — не переварить пасту и не жалеть сыра сверху: тогда соус остаётся внутри, а корочка получается плотной и ароматной, как в хорошем кафе", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Вадимович Козлов.

Популярные вопросы о турецкой запеканке из макарон

Можно ли заменить чеддер другим сыром?

Да, подойдут гауда, маасдам или любой полутвёрдый сыр, который хорошо плавится.

Какие макароны лучше использовать?

Лучше всего подойдут трубочки, рожки или перья — они удерживают соус внутри и делают запеканку сочнее.

Можно ли приготовить запеканку заранее?

Да, её можно собрать заранее и запечь позже. Главное — хранить в холодильнике и перед духовкой дать немного постоять при комнатной температуре.