Шоколадный кремовый торт без выпечки: эффектный десерт из простых продуктов

Когда хочется сладкого прямо сейчас, а включать духовку нет ни сил, ни желания, на помощь приходит простой торт без выпечки. Он получается нежным, шоколадным и выглядит так, будто его привезли из хорошей кондитерской. Готовится всего за полчаса, а вкус у него действительно "тающий".

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоколадный торт с ягодами

Почему этот торт стоит приготовить

Главный плюс десерта — минимальные усилия и максимально эффектный результат. Шоколадное печенье превращается в мягкие коржи, крем получается воздушным, а шоколадная глазурь добавляет торту праздничный вид. Такой вариант идеально подойдёт для чаепития, семейного вечера или неожиданных гостей.

Дополнительный бонус — ягоды. Их можно добавить внутрь или использовать для украшения, чтобы торт выглядел ярче и вкус был свежее.

"В десертах без выпечки особенно важно соблюдать холодную температуру сливок и не торопиться со сборкой — тогда крем получится устойчивым, а торт не "поплывёт" при нарезке", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Козлов Дмитрий Вадимович.

Ингредиенты для торта без выпечки

Шоколадное печенье — 250 г

Тёплое молоко — 50 мл

Сахар — 0,5 ч. л.

Сливки 33% — 200 мл

Творожный сыр — 150 г

Сахарная пудра — 30 г

Молочный шоколад — 60 г

Растительное масло — 8 г

Ягоды — по желанию

Как приготовить крем для торта

Для крема понадобятся холодные сливки и творожный сыр. Их соединяют с сахарной пудрой и взбивают до получения нежной, гладкой массы. Крем должен получиться устойчивым и воздушным, чтобы хорошо держать форму между слоями.

Если хочется сделать вкус чуть более насыщенным, можно добавить немного ванили или щепотку какао, но базовый вариант и так получается удачным.

Как правильно собрать слои

Сначала молоко слегка подогревают и размешивают в нём сахар до полного растворения. Форму лучше застелить плёнкой или пергаментом — так торт будет проще достать.

Далее выкладывают слой шоколадного печенья и хорошо пропитывают его молоком. Сверху распределяют часть крема. Затем снова выкладывают печенье, пропитывают и снова добавляют крем. Обычно достаточно 2-3 повторений, чтобы торт получился высоким и красивым.

Если используются ягоды, их можно положить между слоями — получится приятная кислинка и более "летний" вкус даже зимой. Об этом сообщает NEWS.ru.

Глазурь: быстрый финальный штрих

Молочный шоколад растапливают вместе с растительным маслом. Это можно сделать в микровололновке короткими импульсами или на водяной бане. После растапливания массу тщательно перемешивают, чтобы глазурь стала гладкой и блестящей.

Готовой шоколадной глазурью поливают торт сверху. После этого его можно украсить свежими ягодами или добавить ягодную прослойку.

Охлаждение и подача

Чтобы торт стал плотнее и легко нарезался, его убирают в холодильник минимум на 20-30 минут. За это время крем стабилизируется, печенье становится мягким, а глазурь слегка схватывается.

Подают десерт охлаждённым. Он получается нежным, шоколадным и очень домашним, но при этом выглядит как ресторанный вариант.

Популярные вопросы о торте без выпечки

Можно ли заменить творожный сыр творогом?

Можно, но лучше использовать мягкий творог или пробить его блендером, иначе крем получится зернистым.

Сколько хранится такой торт?

В холодильнике он спокойно хранится 2-3 дня, особенно если сверху нет слишком влажных ягод.

Можно ли сделать торт заранее?

Да, это даже удобно: за ночь печенье полностью пропитается, и текстура станет ещё нежнее.