Шоколадный кремовый торт без выпечки: эффектный десерт из простых продуктов

Когда хочется сладкого прямо сейчас, а включать духовку нет ни сил, ни желания, на помощь приходит простой торт без выпечки. Он получается нежным, шоколадным и выглядит так, будто его привезли из хорошей кондитерской. Готовится всего за полчаса, а вкус у него действительно "тающий".
Главный плюс десерта — минимальные усилия и максимально эффектный результат. Шоколадное печенье превращается в мягкие коржи, крем получается воздушным, а шоколадная глазурь добавляет торту праздничный вид. Такой вариант идеально подойдёт для чаепития, семейного вечера или неожиданных гостей.
Дополнительный бонус — ягоды. Их можно добавить внутрь или использовать для украшения, чтобы торт выглядел ярче и вкус был свежее.
"В десертах без выпечки особенно важно соблюдать холодную температуру сливок и не торопиться со сборкой — тогда крем получится устойчивым, а торт не "поплывёт" при нарезке", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Козлов Дмитрий Вадимович.
Шоколадное печенье — 250 г
Тёплое молоко — 50 мл
Сахар — 0,5 ч. л.
Сливки 33% — 200 мл
Творожный сыр — 150 г
Сахарная пудра — 30 г
Молочный шоколад — 60 г
Растительное масло — 8 г
Ягоды — по желанию
Для крема понадобятся холодные сливки и творожный сыр. Их соединяют с сахарной пудрой и взбивают до получения нежной, гладкой массы. Крем должен получиться устойчивым и воздушным, чтобы хорошо держать форму между слоями.
Если хочется сделать вкус чуть более насыщенным, можно добавить немного ванили или щепотку какао, но базовый вариант и так получается удачным.
Сначала молоко слегка подогревают и размешивают в нём сахар до полного растворения. Форму лучше застелить плёнкой или пергаментом — так торт будет проще достать.
Далее выкладывают слой шоколадного печенья и хорошо пропитывают его молоком. Сверху распределяют часть крема. Затем снова выкладывают печенье, пропитывают и снова добавляют крем. Обычно достаточно 2-3 повторений, чтобы торт получился высоким и красивым.
Если используются ягоды, их можно положить между слоями — получится приятная кислинка и более "летний" вкус даже зимой. Об этом сообщает NEWS.ru.
Молочный шоколад растапливают вместе с растительным маслом. Это можно сделать в микровололновке короткими импульсами или на водяной бане. После растапливания массу тщательно перемешивают, чтобы глазурь стала гладкой и блестящей.
Готовой шоколадной глазурью поливают торт сверху. После этого его можно украсить свежими ягодами или добавить ягодную прослойку.
Чтобы торт стал плотнее и легко нарезался, его убирают в холодильник минимум на 20-30 минут. За это время крем стабилизируется, печенье становится мягким, а глазурь слегка схватывается.
Подают десерт охлаждённым. Он получается нежным, шоколадным и очень домашним, но при этом выглядит как ресторанный вариант.
Можно ли заменить творожный сыр творогом?
Можно, но лучше использовать мягкий творог или пробить его блендером, иначе крем получится зернистым.
Сколько хранится такой торт?
В холодильнике он спокойно хранится 2-3 дня, особенно если сверху нет слишком влажных ягод.
Можно ли сделать торт заранее?
Да, это даже удобно: за ночь печенье полностью пропитается, и текстура станет ещё нежнее.
