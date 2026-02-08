Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Апельсиновая магия в духовке: пирог, который согревает даже в лютый мороз

Еда

Зимой особенно приятно устраивать домашние чаепития с ароматной выпечкой. Пирог с творогом и апельсином как раз из таких вариантов: нежный, красивый, с ярким цитрусовым вкусом и мягкой сливочной текстурой. Он отлично вписывается в сезон, когда хочется чего-то уютного и согревающего. 

Апельсиновый пирог с творогом
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Апельсиновый пирог с творогом

Почему творог и апельсин так хорошо сочетаются

Цитрусовые в холодное время года становятся настоящими "витаминами настроения". Апельсиновая цедра придаёт выпечке свежий аромат, а мякоть делает начинку более насыщенной и сочной. Творог же отвечает за мягкость, лёгкую кислинку и воздушную структуру.

Такое сочетание подходит не только для пирогов — апельсиновую цедру часто добавляют и в сырники, и в творожные запеканки, чтобы вкус был ярче и интереснее.

Ингредиенты для пирога

  • Мука — 2 стакана (280 г)

  • Сахар — 475 г

  • Жирный творог — 400 г

  • Сметана 20% — 300 г

  • Сливочное масло — 200 г

  • Яйца — 4 шт.

  • Апельсины — 2 шт.

  • Апельсиновая цедра — 1/2 ч. л.

  • Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Как приготовить песочное тесто

Для начала сливочное масло нужно заранее достать из холодильника — оно должно стать мягким. Затем масло взбивают с сахаром до лёгкой кремовой консистенции. После этого добавляют яйца и снова перемешивают, чтобы масса стала однородной.

Далее муку просеивают и быстро вмешивают в смесь. Здесь важно не увлекаться: песочное тесто не любит долгого вымешивания, иначе оно получится грубым и плотным.

Готовое тесто скатывают в шар, заворачивают в плёнку и убирают в холодильник минимум на 30 минут.

Апельсиновая начинка: как убрать горечь

Апельсины в этом рецепте используются вместе с кожурой, поэтому важно подготовить их правильно. Плоды кладут в миску и несколько раз заливают кипятком на пару минут. Этот приём помогает убрать горечь и делает вкус более мягким.

Затем апельсины нарезают, убирают косточки и измельчают в блендере так, чтобы получилась масса с небольшими кусочками. После этого смесь перекладывают в сотейник, добавляют сахар и варят около 20 минут до лёгкого загустения. Начинку нужно обязательно остудить. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Творожный слой и сборка пирога

Творог растирают с сахаром и ванильным экстрактом до гладкости. Если хочется добиться нежной кремовой текстуры, его можно пробить погружным блендером — тогда начинка будет особенно мягкой.

Духовку заранее разогревают до 180 °C. Охлаждённое тесто раскатывают и переносят в форму для выпечки, формируя бортики. После этого выкладывают апельсиновую начинку, разравнивают её, а сверху распределяют творожный слой.

Чтобы избежать пустот, форму можно слегка постучать о стол — начинка ляжет плотнее и ровнее.

"Для устойчивой текстуры творожной начинки важно, чтобы творог был достаточно сухим, а яйца — комнатной температуры. Тогда слой пропечётся равномерно и не даст лишней влаги", — считает Кондитер, обозреватель Pravda. ru Ольга Николаевна Ефимова.

Сметанная заливка и выпекание

Для заливки сметану смешивают с яйцами и сахаром, затем равномерно выливают на пирог. Сверху его посыпают апельсиновой цедрой — она даёт красивый ароматный акцент и делает десерт визуально ярче.

Пирог выпекают 40-45 минут. После духовки его важно полностью остудить: так начинка стабилизируется, а нарезать пирог будет проще.

Чем можно заменить творог

Если хочется более мягкого и сливочного вкуса, вместо творога можно использовать рикотту. Она не даёт характерной кислинки, но делает начинку очень нежной и воздушной.

Популярные вопросы о пироге с творогом и апельсином

Можно ли использовать магазинный мягкий творог?

Да, но лучше выбирать жирный вариант, чтобы начинка была плотной и нежной.

Зачем заливать апельсины кипятком?

Это помогает убрать горечь от кожуры и делает вкус более мягким.

