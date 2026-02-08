Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Кофе в новом амплуа: домашний крем, который по вкусу соперничает с ресторанным

Еда

Обычный растворимый кофе всего за пару минут превращается в основу для нежного десертного крема, который легко спутать с начинкой из дорогой кондитерской. Сливки, шоколад и творожный сыр дают густую текстуру, а кофейная нотка добавляет яркий аромат и делает вкус более насыщенным.

Шоколадный мусс с кофе и шоколодом
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоколадный мусс с кофе и шоколодом

Почему этот крем получается таким удачным

Главный секрет рецепта в правильном сочетании продуктов. Сливки дают воздушность, творожный сливочный сыр отвечает за плотность и нежность, а шоколад делает крем насыщенным и десертным. Растворимый кофе, разведённый в тёплом молоке, добавляет вкус без лишней горечи.

Такой крем можно подавать как самостоятельный десерт или использовать как начинку для тортов, пирожных и блинчиков.

Что понадобится для крема Шоколад с кофе

Ингредиенты здесь максимально простые, но результат получается ресторанный. Для приготовления нужно подготовить:

  • Сливки 33-36% — 200 мл

  • Творожный сливочный сыр — 200 г

  • Молочный шоколад со вкусом кофе (40-60% какао) — 200 г

  • Растворимый кофе — 2 ст. л.

  • Тёплое молоко — 2 ст. л.

Как приготовить кофейно-шоколадный крем

Процесс не требует сложной техники — достаточно миски и миксера. Сначала сливки и творожный сыр взбивают на средней скорости до мягкой, воздушной массы.

После этого шоколад растапливают на водяной бане и дают ему остыть примерно до 30 градусов, чтобы он не свернул крем.

Растворимый кофе смешивают с тёплым молоком, а затем вводят эту смесь в кремовую основу. В финале массу снова взбивают до полной однородности.

"Растворимый кофе в сочетании с молочными продуктами даёт быстрый ароматический эффект, но важно не превышать дозировку: избыток порошка может дать сухость и "песчаную" структуру", — считает Кондитер, обозреватель Pravda. ru Ольга Николаевна Ефимова.

Как правильно подать и охладить десерт

Готовый крем раскладывают по креманкам или небольшим стаканам и убирают в холодильник примерно на 30 минут. За это время текстура становится плотнее, а вкус раскрывается ярче.

Подавать можно с орехами, ягодами или кусочками шоколада. Также этот крем отлично сочетается с печеньем, вафлями и бисквитами. Об этом сообщает ПОПКОРНNEWS.

Сравнение: крем с кофе и классический шоколадный мусс

Если сравнивать этот вариант с привычным шоколадным муссом, он получается более густым и сливочным. За счёт творожного сыра крем напоминает чизкейковую начинку, но с выраженной кофейной ноткой. Это удобный формат для быстрого десерта, когда не хочется готовить сложные торты или заварные кремы.

Популярные вопросы о кофейно-шоколадном креме

Можно ли заменить растворимый кофе на молотый?

Лучше не стоит. Молотый кофе может дать осадок и испортить текстуру. Растворимый в этом рецепте работает лучше.

Чем можно заменить сливочный сыр?

Подойдёт маскарпоне или мягкий творожный сыр без кислоты, но вкус получится немного другим.

Можно ли использовать этот крем для торта?

Да, он подходит как прослойка для бисквитов, рулетов и даже как начинка для эклеров.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда кофе десерт рецепт шоколад
Новости Все >
Таисия Алексеевна Мошкова при дневной норме в 15 килограммов натрепала 140 килограммов длинного льноволокна — писала газета Социалистическое земледелие 8 февраля 1945 года
Подвал не место для банок: новые штрафы ударят по привычкам жильцов
Воспитанник ЦСКА сменил маршрут: Оренбург сделал неожиданный ход
Расходы перевесили доходы: бюджет РФ показал дефицит уже в январе
Японский бренд ломает рынок: компактный кроссовер оказался дешевле китайских моделей
Космос с выжженным центром: на зимнем небе обнаружили структуру колоссальных размеров
Штраф за это нарушение резко вырастет с 9 января: что именно изменится в России ПДДРФ
Огненный сбой планетарных масштабов: энергия космоса превзошла все земные катастрофы
Тихая альтернатива Дубаю: новое направление привлекло россиян — без виз и высоток
Золотая подушка безопасности: резервы России обновили рекорд без громких заявлений ЦБ
Сейчас читают
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Садоводство, цветоводство
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Садоводство, цветоводство
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Золотое облако цветов держится всё лето: кустарник, который не требует ухода
Садоводство, цветоводство
Золотое облако цветов держится всё лето: кустарник, который не требует ухода
Популярное
Золотое облако цветов держится всё лето: кустарник, который не требует ухода

Лапчатка кустарниковая способна цвести с июня до осени без постоянного полива и подкормок. Почему её выбирают дачники и как ухаживать.

Золотое облако цветов держится всё лето: кустарник, который не требует ухода
Живая вода вместо удобрений: простой способ разбудить комнатные растения
Живая вода вместо удобрений: простой способ разбудить комнатные растения
Плюшевая игрушка поселилась на клумбе: этот цветок распускает помпоны вместо лепестков
Океан раскрыл нового властелина: даже киты и акулы не могут ему противостоять
Нагар сгорает сам: что происходит с двигателем, если дать ему поработать в пол Сергей Милешкин Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова
Ток на десятилетия вперёд: разработка из Челябинска получила признание в Кремле
Солянка без тяжести: куриный вариант с быстрым бульоном стал любимцем зимы
Один путь — два мира: чем пассажирские поезда принципиально отличаются от грузовых
Один путь — два мира: чем пассажирские поезда принципиально отличаются от грузовых
Последние материалы
Кофе в новом амплуа: домашний крем, который по вкусу соперничает с ресторанным
Нагар сгорает сам: что происходит с двигателем, если дать ему поработать в пол
Батареи рушат интерьер, а менять нельзя: неожиданные способы спрятать их красиво
Волосы перестают пушиться и электризоваться: один аксессуар решает вашу проблему
Зима тут ни при чём: откуда на крыше берётся лёд, который ломает конструкции
Румяная корочка, а внутри, нежная мякоть: куриные сметанники, которые сразу исчезают
Главная ошибка ванной-2026: вещь, которая делает даже новый ремонт устаревшим
Белые кисти свисают, как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Желтизна появляется незаметно: эта привычка делает блонд холодным и дорогим на вид
Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.