Румяная корочка, а внутри, нежная мякоть: куриные сметанники, которые сразу исчезают

Сочные котлеты из курицы легко приготовить так, чтобы они оставались мягкими внутри и аппетитно румяными снаружи. В этом рецепте выручает сметана: она делает фарш нежнее и помогает сохранить сочность даже после остывания. А чеснок, овощи и специи добавляют яркий аромат, благодаря которому блюдо хочется готовить снова и снова.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain Куриные сметанники

Почему куриные сметанники получаются особенно нежными

Главный секрет таких котлет — сочетание куриного филе со сметаной и овощами. Картофель и морковь делают текстуру более мягкой, а лук придаёт лёгкую сладость и сочность. В результате котлеты не пересушиваются, хорошо держат форму и подходят для обеда, ужина или перекуса.

Особенно удобно, что сметанники вкусны как горячими, так и холодными. Их можно подавать с гарниром, свежими овощами, салатом или даже класть в лаваш вместо начинки.

Какие ингредиенты нужны для сметанников

Продукты простые и доступные, часто уже есть в холодильнике:

куриное филе — 2 штуки

картофель — 1 штука

лук — 1 штука

морковь — 1 штука

чеснок — 2 зубчика

яйца — 2 штуки

сметана — 3 ст. л.

мука — 3 ст. л.

зелень — по вкусу

паприка — по вкусу

соль и чёрный перец — по вкусу

Для жарки понадобится растительное масло.

Как приготовить куриные сметанники с чесноком

Сначала куриное филе, картофель, лук, морковь и чеснок измельчают в блендере или пропускают через мясорубку. Затем в массу добавляют яйца, сметану, муку, паприку, соль, перец и мелко нарезанную зелень.

Фарш нужно хорошо вымешать: он должен получиться мягким, но не слишком жидким, чтобы котлеты не расплывались на сковороде.

После этого руки смачивают водой и формируют аккуратные котлеты одинакового размера. На разогретой сковороде с растительным маслом сметанники обжаривают на среднем огне примерно по 4-5 минут с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка. Об этом сообщает 1000menu.

С чем лучше подавать такие котлеты

Сметанники хорошо сочетаются с разными гарнирами. Особенно удачно они подходят к картофельному пюре, рису, гречке и овощам. Также их можно подать с соусом на основе сметаны, йогурта или горчицы.

"Если хочется сделать ужин более лёгким, котлеты удобно есть с салатом из свежих огурцов, помидоров и зелени." — считает Консультант по домашнему питанию, обозреватель Pravda. ru Екатерина Олеговна Смирнова.

Куриные сметанники или обычные котлеты

Классические котлеты из курицы часто получаются суховатыми, особенно если филе нежирное. В сметанниках этого рецепта сметана и овощи работают как натуральный "смягчитель", поэтому котлеты выходят более сочными и нежными.

Обычные котлеты чаще делают с хлебом или сухарями, а здесь основу вкуса дают овощи и специи. Благодаря этому блюдо кажется легче, но при этом остаётся сытным.

Советы по приготовлению

Чтобы сметанники всегда получались удачными, стоит помнить несколько простых правил:

измельчайте овощи и мясо до однородной массы добавляйте муку постепенно, чтобы фарш не стал слишком плотным лепите котлеты мокрыми руками, так они будут ровнее жарьте на среднем огне, чтобы котлеты успели прожариться внутри после обжарки можно накрыть сковороду крышкой на 2 минуты для мягкости

Популярные вопросы о куриных сметанниках с чесноком

Можно ли заменить муку?

Да, иногда используют манку или панировочные сухари. Но мука делает структуру более нежной и мягкой.

Что лучше добавить для аромата?

Кроме паприки хорошо подойдут сушёные травы, немного кориандра или щепотка сушёного чеснока для усиления вкуса.

Сколько хранятся такие котлеты?

В холодильнике сметанники обычно сохраняют вкус и сочность несколько дней, поэтому их удобно готовить заранее.