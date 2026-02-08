Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Румяная корочка, а внутри, нежная мякоть: куриные сметанники, которые сразу исчезают

Еда

Сочные котлеты из курицы легко приготовить так, чтобы они оставались мягкими внутри и аппетитно румяными снаружи. В этом рецепте выручает сметана: она делает фарш нежнее и помогает сохранить сочность даже после остывания. А чеснок, овощи и специи добавляют яркий аромат, благодаря которому блюдо хочется готовить снова и снова.

Куриные сметанники
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Куриные сметанники

Почему куриные сметанники получаются особенно нежными

Главный секрет таких котлет — сочетание куриного филе со сметаной и овощами. Картофель и морковь делают текстуру более мягкой, а лук придаёт лёгкую сладость и сочность. В результате котлеты не пересушиваются, хорошо держат форму и подходят для обеда, ужина или перекуса.

Особенно удобно, что сметанники вкусны как горячими, так и холодными. Их можно подавать с гарниром, свежими овощами, салатом или даже класть в лаваш вместо начинки.

Какие ингредиенты нужны для сметанников

Продукты простые и доступные, часто уже есть в холодильнике:

  • куриное филе — 2 штуки
  • картофель — 1 штука
  • лук — 1 штука
  • морковь — 1 штука
  • чеснок — 2 зубчика
  • яйца — 2 штуки
  • сметана — 3 ст. л.
  • мука — 3 ст. л.
  • зелень — по вкусу
  • паприка — по вкусу
  • соль и чёрный перец — по вкусу

Для жарки понадобится растительное масло.

Как приготовить куриные сметанники с чесноком

Сначала куриное филе, картофель, лук, морковь и чеснок измельчают в блендере или пропускают через мясорубку. Затем в массу добавляют яйца, сметану, муку, паприку, соль, перец и мелко нарезанную зелень.

Фарш нужно хорошо вымешать: он должен получиться мягким, но не слишком жидким, чтобы котлеты не расплывались на сковороде.

После этого руки смачивают водой и формируют аккуратные котлеты одинакового размера. На разогретой сковороде с растительным маслом сметанники обжаривают на среднем огне примерно по 4-5 минут с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка. Об этом сообщает 1000menu.

С чем лучше подавать такие котлеты

Сметанники хорошо сочетаются с разными гарнирами. Особенно удачно они подходят к картофельному пюре, рису, гречке и овощам. Также их можно подать с соусом на основе сметаны, йогурта или горчицы.

"Если хочется сделать ужин более лёгким, котлеты удобно есть с салатом из свежих огурцов, помидоров и зелени." — считает Консультант по домашнему питанию, обозреватель Pravda. ru Екатерина Олеговна Смирнова.

Куриные сметанники или обычные котлеты

Классические котлеты из курицы часто получаются суховатыми, особенно если филе нежирное. В сметанниках этого рецепта сметана и овощи работают как натуральный "смягчитель", поэтому котлеты выходят более сочными и нежными.

Обычные котлеты чаще делают с хлебом или сухарями, а здесь основу вкуса дают овощи и специи. Благодаря этому блюдо кажется легче, но при этом остаётся сытным.

Советы по приготовлению

Чтобы сметанники всегда получались удачными, стоит помнить несколько простых правил:

  1. измельчайте овощи и мясо до однородной массы
  2. добавляйте муку постепенно, чтобы фарш не стал слишком плотным
  3. лепите котлеты мокрыми руками, так они будут ровнее
  4. жарьте на среднем огне, чтобы котлеты успели прожариться внутри
  5. после обжарки можно накрыть сковороду крышкой на 2 минуты для мягкости

Популярные вопросы о куриных сметанниках с чесноком

Можно ли заменить муку?

Да, иногда используют манку или панировочные сухари. Но мука делает структуру более нежной и мягкой.

Что лучше добавить для аромата?

Кроме паприки хорошо подойдут сушёные травы, немного кориандра или щепотка сушёного чеснока для усиления вкуса.

Сколько хранятся такие котлеты?

В холодильнике сметанники обычно сохраняют вкус и сочность несколько дней, поэтому их удобно готовить заранее.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы ужин курица чеснок рецепты котлеты
Новости Все >
Таисия Алексеевна Мошкова при дневной норме в 15 килограммов натрепала 140 килограммов длинного льноволокна — писала газета Социалистическое земледелие 8 февраля 1945 года
Подвал не место для банок: новые штрафы ударят по привычкам жильцов
Воспитанник ЦСКА сменил маршрут: Оренбург сделал неожиданный ход
Расходы перевесили доходы: бюджет РФ показал дефицит уже в январе
Японский бренд ломает рынок: компактный кроссовер оказался дешевле китайских моделей
Космос с выжженным центром: на зимнем небе обнаружили структуру колоссальных размеров
Штраф за это нарушение резко вырастет с 9 января: что именно изменится в России ПДДРФ
Огненный сбой планетарных масштабов: энергия космоса превзошла все земные катастрофы
Тихая альтернатива Дубаю: новое направление привлекло россиян — без виз и высоток
Золотая подушка безопасности: резервы России обновили рекорд без громких заявлений ЦБ
Сейчас читают
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Садоводство, цветоводство
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Германия ищет альтернативы американскому СПГ
Газ
Германия ищет альтернативы американскому СПГ
Популярное
Золотое облако цветов держится всё лето: кустарник, который не требует ухода

Лапчатка кустарниковая способна цвести с июня до осени без постоянного полива и подкормок. Почему её выбирают дачники и как ухаживать.

Золотое облако цветов держится всё лето: кустарник, который не требует ухода
Живая вода вместо удобрений: простой способ разбудить комнатные растения
Живая вода вместо удобрений: простой способ разбудить комнатные растения
Плюшевая игрушка поселилась на клумбе: этот цветок распускает помпоны вместо лепестков
Ток на десятилетия вперёд: разработка из Челябинска получила признание в Кремле
Один путь — два мира: чем пассажирские поезда принципиально отличаются от грузовых Сергей Милешкин Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова
Океан раскрыл нового властелина: даже киты и акулы не могут ему противостоять
Солянка без тяжести: куриный вариант с быстрым бульоном стал любимцем зимы
Один путь — два мира: чем пассажирские поезда принципиально отличаются от грузовых
Один путь — два мира: чем пассажирские поезда принципиально отличаются от грузовых
Последние материалы
Зима тут ни при чём: откуда на крыше берётся лёд, который ломает конструкции
Румяная корочка, а внутри, нежная мякоть: куриные сметанники, которые сразу исчезают
Главная ошибка ванной-2026: вещь, которая делает даже новый ремонт устаревшим
Белые кисти свисают, как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Желтизна появляется незаметно: эта привычка делает блонд холодным и дорогим на вид
Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает
Черри лопаются сладким соком, сыр тянется нитями: паста, которую хочется готовить
До весны месяц, а тренды уже решены: вещи, без которых вы будете выглядеть старомодно
Амазонский мафиозный клан: звери, которые охотятся толпой и топят крокодилов
Подоконник загорается розовыми бутонами: как добиться цветения миниатюрной розы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.