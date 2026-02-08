Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Черри лопаются сладким соком, сыр тянется нитями: паста, которую хочется готовить

Сытный ужин можно приготовить без кастрюль и долгой возни у плиты — достаточно одной глубокой сковороды. Макароны в этом рецепте не отвариваются отдельно: они доходят прямо в сливочном соусе, впитывая аромат овощей и специй. Крабовые палочки добавляют мягкий вкус, а помидоры дают приятную кислинку и сочность.

Сливочная паста
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Сливочная паста

Почему паста в одной сковороде стала популярной

Такой способ готовки особенно удобен в будни, когда хочется быстро накормить семью и не оставлять после ужина гору посуды. Макароны, приготовленные в соусе, получаются более насыщенными по вкусу, чем обычная паста, которую просто смешивают с добавками.

"Кроме того, сливки и сыр дают блюду нежную текстуру, напоминающую ресторанные варианты пасты, но без сложных ингредиентов.", — считает Шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Вадимович Козлов.

Какие продукты понадобятся

Для сливочной пасты в одной сковороде подойдут макароны-гнёзда или любые плотные сорта пасты. Полный список ингредиентов выглядит так:

  • макароны-гнёзда — 7 штук
  • сливочное масло — 30 г
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • помидоры черри — 250 г
  • шпинат — 60 г
  • крабовые палочки — 150 г
  • сушёный чеснок — &frac12 ч. л.
  • сливки 10% — 300 мл
  • вода или бульон — 200-250 мл
  • сыр — 80 г
  • соль — по вкусу

При желании можно добавить щепотку чёрного перца или итальянских трав, чтобы вкус стал ярче.

Как приготовить пасту без кастрюли

Сначала в глубокой сковороде разогревают сливочное и растительное масло. Затем добавляют помидоры черри, разрезанные пополам, и слегка обжаривают, чтобы они дали сок. После этого всыпают сушёный чеснок и кладут шпинат. Через 1-2 минуты зелень "осядет", и можно переходить к следующему шагу. Крабовые палочки нарезают кусочками, выкладывают в сковороду и аккуратно перемешивают, чтобы они не развалились.

Далее вливают сливки и воду или бульон, добавляют соль. Макароны-гнёзда кладут прямо в соус, накрывают крышкой и готовят на среднем огне 10-12 минут. Если жидкость быстро выпаривается, можно подлить ещё немного воды. В самом конце добавляют тёртый сыр, перемешивают и прогревают ещё пару минут, пока соус не станет густым и кремовым. Об этом сообщает D-NEWS.

Чем можно заменить ингредиенты

Этот рецепт удобен тем, что его легко адаптировать под содержимое холодильника. Например, шпинат можно заменить на зелёную фасоль или брокколи, а вместо крабовых палочек использовать отварную курицу или креветки.

Если хочется более насыщенного вкуса, вместо воды лучше взять овощной или куриный бульон. Сыр подойдёт любой плавящийся — от классического твёрдого до моцареллы.

Советы по приготовлению

Чтобы паста получилась идеальной, стоит запомнить несколько нюансов:

  1. используйте глубокую сковороду с крышкой
  2. не увеличивайте огонь слишком сильно — сливки могут свернуться
  3. при необходимости подливайте воду маленькими порциями
  4. сыр добавляйте в самом конце, чтобы соус стал густым
  5. если хотите более яркий вкус, добавьте специи или немного лимонного сока

Популярные вопросы о пасте с крабовыми палочками

Какие макароны лучше выбрать?

Удобнее всего использовать гнёзда, но подойдут и спагетти, пенне или фузилли. Главное, чтобы паста была из твёрдых сортов пшеницы.

Можно ли заменить сливки молоком?

Можно, но соус получится менее густым и насыщенным. Чтобы сохранить кремовую текстуру, стоит добавить больше сыра.

Что лучше: вода или бульон?

Бульон делает вкус более ярким. Если есть возможность, лучше использовать куриный или овощной вариант.

Сколько стоит такой ужин?

Блюдо считается бюджетным: основные продукты — макароны, сливки и овощи. Самая заметная часть расходов обычно приходится на сыр и крабовые палочки.

