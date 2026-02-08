Черри лопаются сладким соком, сыр тянется нитями: паста, которую хочется готовить

Сытный ужин можно приготовить без кастрюль и долгой возни у плиты — достаточно одной глубокой сковороды. Макароны в этом рецепте не отвариваются отдельно: они доходят прямо в сливочном соусе, впитывая аромат овощей и специй. Крабовые палочки добавляют мягкий вкус, а помидоры дают приятную кислинку и сочность.
Такой способ готовки особенно удобен в будни, когда хочется быстро накормить семью и не оставлять после ужина гору посуды. Макароны, приготовленные в соусе, получаются более насыщенными по вкусу, чем обычная паста, которую просто смешивают с добавками.
"Кроме того, сливки и сыр дают блюду нежную текстуру, напоминающую ресторанные варианты пасты, но без сложных ингредиентов.", — считает Шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Вадимович Козлов.
Для сливочной пасты в одной сковороде подойдут макароны-гнёзда или любые плотные сорта пасты. Полный список ингредиентов выглядит так:
При желании можно добавить щепотку чёрного перца или итальянских трав, чтобы вкус стал ярче.
Сначала в глубокой сковороде разогревают сливочное и растительное масло. Затем добавляют помидоры черри, разрезанные пополам, и слегка обжаривают, чтобы они дали сок. После этого всыпают сушёный чеснок и кладут шпинат. Через 1-2 минуты зелень "осядет", и можно переходить к следующему шагу. Крабовые палочки нарезают кусочками, выкладывают в сковороду и аккуратно перемешивают, чтобы они не развалились.
Далее вливают сливки и воду или бульон, добавляют соль. Макароны-гнёзда кладут прямо в соус, накрывают крышкой и готовят на среднем огне 10-12 минут. Если жидкость быстро выпаривается, можно подлить ещё немного воды. В самом конце добавляют тёртый сыр, перемешивают и прогревают ещё пару минут, пока соус не станет густым и кремовым. Об этом сообщает D-NEWS.
Этот рецепт удобен тем, что его легко адаптировать под содержимое холодильника. Например, шпинат можно заменить на зелёную фасоль или брокколи, а вместо крабовых палочек использовать отварную курицу или креветки.
Если хочется более насыщенного вкуса, вместо воды лучше взять овощной или куриный бульон. Сыр подойдёт любой плавящийся — от классического твёрдого до моцареллы.
Чтобы паста получилась идеальной, стоит запомнить несколько нюансов:
Удобнее всего использовать гнёзда, но подойдут и спагетти, пенне или фузилли. Главное, чтобы паста была из твёрдых сортов пшеницы.
Можно, но соус получится менее густым и насыщенным. Чтобы сохранить кремовую текстуру, стоит добавить больше сыра.
Бульон делает вкус более ярким. Если есть возможность, лучше использовать куриный или овощной вариант.
Блюдо считается бюджетным: основные продукты — макароны, сливки и овощи. Самая заметная часть расходов обычно приходится на сыр и крабовые палочки.
