Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами

В 90-е, когда продукты доставались с трудом, люди особенно ценили блюда, которые можно приготовить быстро, дёшево и сытно. Именно тогда на многих кухнях появился простой деревенский завтрак из картофеля, лука и яиц — ароматный, румяный и такой домашний, что его съедали буквально сразу после подачи. Он не требовал сложных ингредиентов и отлично спасал, когда нужно было накормить семью без лишних затрат.

Почему рецепт из 90-х снова стал популярным

Сегодня этот вариант завтрака снова возвращается в моду, и причина понятна: продукты для него есть почти в каждом доме. Картофель даёт сытость, яйца добавляют белок, а лук делает вкус ярким и чуть сладковатым после обжарки.

"Это блюдо подходит не только для завтрака, но и как быстрый обед или ужин, когда не хочется тратить время на сложные рецепты. Его часто готовят на даче, в деревне или в условиях, когда под рукой только базовые продукты." — считает Повар столовой, обозреватель Pravda. ru Людмила Ивановна Кравцова.

Какие продукты понадобятся

Для 2-3 порций нужны простые ингредиенты:

картофель — около 700 г

репчатый лук — 2 средние головки

яйца — 3 штуки

молоко — примерно 80 мл (можно заменить сметаной или сливками)

соль и чёрный перец — по вкусу

растительное масло — для жарки

зелень (укроп, петрушка) — по желанию

Такой набор обычно уже есть на кухне, поэтому рецепт часто называют "антикризисным" и универсальным.

Как правильно приготовить картофельную основу

Лучше всего заранее отварить картофель в мундире. Так он сохраняет вкус, не разваливается при жарке и быстрее покрывается аппетитной корочкой. Обычно достаточно 20-25 минут варки после закипания воды. Если остался картофель со вчерашнего ужина, можно использовать его — это ускорит готовку и сделает блюдо ещё проще. Остывшие клубни очищают и нарезают ломтиками или брусочками, как удобнее.

Обжарка лука и картошки: главный вкус блюда

На сковороде разогревают масло и сначала доводят лук до золотистого оттенка. После этого добавляют картофель и обжаривают ещё несколько минут, пока ломтики не станут румяными.

"Важно не пересушить картофель: он должен оставаться мягким внутри, но иметь лёгкую корочку снаружи. Соль и перец добавляют ближе к концу жарки, чтобы вкус получился ровным". — считает Су-шеф, обозреватель Pravda. ru Артём Сергеевич Волков.

Для более насыщенного аромата иногда добавляют немного чеснока или щепотку паприки.

Яичная заливка: как сделать её нежной

Яйца взбивают с молоком до однородности и выливают на картофель с луком. После этого огонь убавляют до минимума, накрывают сковороду крышкой и оставляют примерно на 5-6 минут. Яичная масса должна схватиться, но не пересохнуть. В конце можно добавить зелень — она делает вкус более свежим и "летним". Такой способ приготовления напоминает упрощённую домашнюю запеканку, но делается прямо на сковороде. Об этом сообщает "Стерлеград".

Что можно добавить для более сытного варианта

Этот рецепт легко превратить в полноценное блюдо, если дополнить его простыми продуктами:

обжаренной колбасой или сосисками грибами тёртым сыром помидорами или болгарским перцем зелёным луком

Всё зависит от того, что есть в холодильнике. Именно за эту гибкость блюдо любят и сейчас.

Советы по приготовлению

Чтобы блюдо получилось максимально вкусным, стоит помнить несколько правил:

варите картофель заранее и давайте ему полностью остыть не жарьте лук на слишком сильном огне, иначе он будет горчить используйте сковороду с толстым дном — так картофель подрумянится равномерно яйца вливайте только после того, как картофель уже поджарился готовьте под крышкой на слабом огне, чтобы заливка осталась сочной

Популярные вопросы о картофельном завтраке из 90-х

Можно ли использовать сырой картофель?

Можно, но тогда время приготовления увеличится. Сырой картофель придётся жарить дольше, и есть риск, что он подгорит снаружи, оставаясь сырым внутри.

Чем лучше заменить молоко в заливке?

Подойдут сливки, сметана или даже немного воды. Сметана делает вкус более плотным и "деревенским", а сливки — мягким и нежным.

Что вкуснее: жарить на масле или на сливочном?

На растительном масле картофель получается более хрустящим. На сливочном — ароматнее, но есть риск, что масло будет быстро подгорать. Многие смешивают два вида масла.