Аромат, от которого сбегаются соседи: как сделать самые нежные мясные гнёзда

Сочные мясные "гнёзда" с сырной начинкой — это тот самый ужин, который выглядит эффектно, а готовится проще простого. Никаких брызг масла и долгой жарки на сковороде: всё отправляется в духовку и спокойно запекается до румяной корочки. Внутри — нежная начинка из сыра, сметаны и зелени, которая приятно тянется и делает блюдо особенно аппетитным.

Почему гнёзда из фарша так нравятся всем

Такие котлеты хороши тем, что получаются мягкими и сочными даже без лишнего масла. Мясо запекается равномерно, а сырная "сердцевина" добавляет блюду насыщенности и приятной сливочной нотки.

Кроме того, это универсальный вариант для любого гарнира. Подойдут картофельное пюре, макароны, гречка, рис или овощи. А если хочется чего-то более лёгкого — можно подать "гнёзда" с салатом и соусом на основе сметаны.

Ингредиенты для мясных гнёзд с сыром

Для основы:

Мясной фарш (говяжий, свиной или смешанный) — 600 г

Репчатый лук — 1 крупный

Яйцо — 1 шт.

Батон или белый хлеб — 2 ломтика

Молоко — около 100 мл

Соль — по вкусу

Чёрный перец — по вкусу

Для начинки:

Твёрдый сыр — 150 г

Сметана — 2-3 ст. л.

Свежая зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок

Как приготовить фарш для гнёзд

Сначала хлеб замачивают в молоке, затем слегка отжимают и разминают. Лук натирают на тёрке или очень мелко рубят — так он лучше распределяется в фарше и делает котлеты сочнее.

Фарш соединяют с хлебом, луком и яйцом. Затем добавляют соль и чёрный перец. Массу важно хорошо вымешать — тогда котлеты будут держать форму и не развалятся при запекании.

Сырная начинка: главный секрет вкуса

Сыр натирают на крупной тёрке и смешивают со сметаной. Зелень мелко рубят и добавляют в начинку. Получается ароматная масса с мягким сливочным вкусом.

Именно сметана делает начинку более нежной, а зелень добавляет свежести и лёгкую пряность.

"Если сыр слишком влажный или плохо плавится, начинка может потерять текстуру, поэтому лучше выбирать сорта, которые дают ровную тягучесть без лишней жидкости", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Вадимович Козлов.

Формирование и запекание котлет

Из мясной массы формируют шарики, слегка приплюснивают их и делают в центре углубление — чтобы получилась "чашечка". В каждую заготовку выкладывают сырную начинку.

Котлеты размещают на противне, застеленном пергаментом. Запекают при температуре 180 градусов примерно 30-35 минут, пока сверху не появится румяная корочка.

Популярные вопросы о мясных гнёздах с сыром

Можно ли заменить сметану в начинке?

Да, подойдёт сливочный сыр или густой натуральный йогурт, но вкус будет чуть другим.

Какие гарниры лучше всего подходят?

Лучше всего сочетаются картофельное пюре, макароны, рис или гречка. Также можно подать овощи на пару или свежий салат.

Можно ли приготовить такие котлеты заранее?

Можно, но лучше разогревать их в духовке, чтобы сыр снова стал мягким. В микроволновке начинка может стать менее тягучей.