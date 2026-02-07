Бюджетный способ удивить семью: быстрая запеканка из блинов со сладкой начинкой

Запеканка из блинов в духовке — это тот случай, когда обычные блинчики превращаются в праздничный десерт. Здесь всё работает на эффект "вау": слои блинов промазываются нежной творожной начинкой с цукатами и вишней, а сверху всё щедро заливается сметанным соусом с винным отваром. В духовке блинные слои пропитываются начинкой и становятся единым, мягким и ароматным блюдом. Такой вариант отлично подходит для воскресного завтрака, семейного полдника или угощения на Масленицу.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блинная запеканка с творогом и вишней

Чем запеканка из блинов отличается от обычной творожной

Классическая творожная запеканка чаще напоминает плотный пирог, а здесь получается совсем другая текстура. Блины работают как "коржи", которые впитывают соус и творожную массу, становясь очень нежными и мягкими.

Дополнительный плюс — начинку можно варьировать. Вместо засахаренной вишни подойдут ягоды, изюм, курага, а вместо цукатов — орехи или шоколадная крошка. Но именно сочетание творога, сладкой сметаны и винного аромата делает рецепт особенным.

Ингредиенты для запеканки из блинов

Для блинов:

Яйца — 2 шт.

Молоко — по необходимости

Мука — 0,5 стакана

Соль — по вкусу

Сливочное масло — 50 г

Растительное масло — для жарки

Ванильный сахар — по вкусу

Для начинки:

Зернёный творог — 400 г

Яйцо — 1 шт.

Сахарная пудра — 150 г

Крахмал — 1 ч. л.

Цукаты — 150 г

Засахаренная вишня — 150 г

Белое десертное вино — 100 мл

Для соуса:

Сметана — 200 мл

Сахар — 1 ст. л.

Винный отвар — 1 ст. л.

Как приготовить блины для запеканки

Сначала готовят тесто. Яйца растирают с солью, сахаром и размягчённым сливочным маслом. Затем вливают часть тёплого молока и добавляют половину просеянной муки.

Оставшееся молоко и муку вводят постепенно, небольшими порциями, чтобы тесто получилось гладким, без комков. По консистенции оно должно напоминать жидкую сметану — тогда блины выйдут ровными и аккуратными.

Блины выпекают на хорошо разогретой сковороде, слегка смазанной растительным маслом. Чтобы тесто получилось эластичным и блины не рвались, помогает простой приём из материала сделать блины гладкими и идеально воздушными.

Как подготовить цукаты и вишню

Цукаты и засахаренную вишню промывают, затем кладут в сотейник и заливают белым десертным вином. Смесь прогревают около 10 минут на среднем огне, после чего дают остыть и процеживают.

Отвар обязательно сохраняют: он понадобится для сметанного соуса, чтобы добавить ему лёгкий аромат и интересную нотку вкуса. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Как сделать творожную начинку

Зернёный творог откидывают на сито и оставляют на несколько минут, чтобы ушла лишняя жидкость. После этого отделяют желтки от белков.

Желтки растирают с сахарной пудрой, добавляют творог, крахмал, ванильный сахар, цукаты и вишню. Всё перемешивают до однородности.

Белки взбивают в крепкую пену и аккуратно вводят в творожную массу. Благодаря этому начинка становится воздушной и нежной.

Сметанный соус для заливки

Сметану смешивают с сахаром, затем добавляют одну столовую ложку винного отвара и хорошо перемешивают. Соус должен получиться сладким, гладким и достаточно текучим, чтобы пропитать слои блинов.

Сборка и запекание блюда

Форму для выпечки можно слегка смазать маслом. Блины выкладывают слоями, промазывая каждый творожной начинкой. Количество слоёв зависит от толщины блинов и размера формы — обычно получается от 4 до 10 уровней.

Когда запеканка собрана, её заливают сметанным соусом, накрывают фольгой и отправляют в духовку. Запекают около 20 минут при температуре 180 градусов.

Готовое блюдо лучше немного остудить, чтобы слои стабилизировались, и только потом нарезать.

"Если соус получился слишком густым, его стоит слегка разбавить — иначе он не пропитает слои, и запеканка будет напоминать сухой пирог, а не нежный десерт", — считает кондитер, обозреватель Pravda. ru Ольга Николаевна Ефимова.

Популярные вопросы о запеканке из блинов

Можно ли заменить десертное вино?

Да, но вкус станет проще. Если алкоголь использовать нельзя, можно заменить винный отвар на сладкий ягодный сироп или компотный настой.

Что лучше: зернёный творог или обычный?

Зернёный творог даёт более выраженную текстуру. Обычный творог сделает начинку мягче, но его желательно протереть или взбить. При этом для плотной структуры важно правильно подготовить творог, как в материале про ровные и плотные сырники.