Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Бюджетный способ удивить семью: быстрая запеканка из блинов со сладкой начинкой

Еда

Запеканка из блинов в духовке — это тот случай, когда обычные блинчики превращаются в праздничный десерт. Здесь всё работает на эффект "вау": слои блинов промазываются нежной творожной начинкой с цукатами и вишней, а сверху всё щедро заливается сметанным соусом с винным отваром. В духовке блинные слои пропитываются начинкой и становятся единым, мягким и ароматным блюдом. Такой вариант отлично подходит для воскресного завтрака, семейного полдника или угощения на Масленицу.

Блинная запеканка с творогом и вишней
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блинная запеканка с творогом и вишней

Чем запеканка из блинов отличается от обычной творожной

Классическая творожная запеканка чаще напоминает плотный пирог, а здесь получается совсем другая текстура. Блины работают как "коржи", которые впитывают соус и творожную массу, становясь очень нежными и мягкими.

Дополнительный плюс — начинку можно варьировать. Вместо засахаренной вишни подойдут ягоды, изюм, курага, а вместо цукатов — орехи или шоколадная крошка. Но именно сочетание творога, сладкой сметаны и винного аромата делает рецепт особенным.

Ингредиенты для запеканки из блинов

Для блинов:

  • Яйца — 2 шт.

  • Молоко — по необходимости

  • Мука — 0,5 стакана

  • Соль — по вкусу

  • Сливочное масло — 50 г

  • Растительное масло — для жарки

  • Ванильный сахар — по вкусу

Для начинки:

  • Зернёный творог — 400 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Сахарная пудра — 150 г

  • Крахмал — 1 ч. л.

  • Цукаты — 150 г

  • Засахаренная вишня — 150 г

  • Белое десертное вино — 100 мл

Для соуса:

  • Сметана — 200 мл

  • Сахар — 1 ст. л.

  • Винный отвар — 1 ст. л.

Как приготовить блины для запеканки

Сначала готовят тесто. Яйца растирают с солью, сахаром и размягчённым сливочным маслом. Затем вливают часть тёплого молока и добавляют половину просеянной муки.

Оставшееся молоко и муку вводят постепенно, небольшими порциями, чтобы тесто получилось гладким, без комков. По консистенции оно должно напоминать жидкую сметану — тогда блины выйдут ровными и аккуратными.

Блины выпекают на хорошо разогретой сковороде, слегка смазанной растительным маслом. Чтобы тесто получилось эластичным и блины не рвались, помогает простой приём из материала сделать блины гладкими и идеально воздушными.

Как подготовить цукаты и вишню

Цукаты и засахаренную вишню промывают, затем кладут в сотейник и заливают белым десертным вином. Смесь прогревают около 10 минут на среднем огне, после чего дают остыть и процеживают.

Отвар обязательно сохраняют: он понадобится для сметанного соуса, чтобы добавить ему лёгкий аромат и интересную нотку вкуса. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Как сделать творожную начинку

Зернёный творог откидывают на сито и оставляют на несколько минут, чтобы ушла лишняя жидкость. После этого отделяют желтки от белков.

Желтки растирают с сахарной пудрой, добавляют творог, крахмал, ванильный сахар, цукаты и вишню. Всё перемешивают до однородности.

Белки взбивают в крепкую пену и аккуратно вводят в творожную массу. Благодаря этому начинка становится воздушной и нежной.

Сметанный соус для заливки

Сметану смешивают с сахаром, затем добавляют одну столовую ложку винного отвара и хорошо перемешивают. Соус должен получиться сладким, гладким и достаточно текучим, чтобы пропитать слои блинов.

Сборка и запекание блюда

Форму для выпечки можно слегка смазать маслом. Блины выкладывают слоями, промазывая каждый творожной начинкой. Количество слоёв зависит от толщины блинов и размера формы — обычно получается от 4 до 10 уровней.

Когда запеканка собрана, её заливают сметанным соусом, накрывают фольгой и отправляют в духовку. Запекают около 20 минут при температуре 180 градусов.

Готовое блюдо лучше немного остудить, чтобы слои стабилизировались, и только потом нарезать.

"Если соус получился слишком густым, его стоит слегка разбавить — иначе он не пропитает слои, и запеканка будет напоминать сухой пирог, а не нежный десерт", — считает кондитер, обозреватель Pravda. ru Ольга Николаевна Ефимова.

Популярные вопросы о запеканке из блинов

Можно ли заменить десертное вино?

Да, но вкус станет проще. Если алкоголь использовать нельзя, можно заменить винный отвар на сладкий ягодный сироп или компотный настой.

Что лучше: зернёный творог или обычный?

Зернёный творог даёт более выраженную текстуру. Обычный творог сделает начинку мягче, но его желательно протереть или взбить. При этом для плотной структуры важно правильно подготовить творог, как в материале про ровные и плотные сырники.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы десерт творог рецепты запеканка
Новости Все >
Таисия Алексеевна Мошкова при дневной норме в 15 килограммов натрепала 140 килограммов длинного льноволокна — писала газета Социалистическое земледелие 8 февраля 1945 года
Подвал не место для банок: новые штрафы ударят по привычкам жильцов
Воспитанник ЦСКА сменил маршрут: Оренбург сделал неожиданный ход
Расходы перевесили доходы: бюджет РФ показал дефицит уже в январе
Японский бренд ломает рынок: компактный кроссовер оказался дешевле китайских моделей
Космос с выжженным центром: на зимнем небе обнаружили структуру колоссальных размеров
Штраф за это нарушение резко вырастет с 9 января: что именно изменится в России ПДДРФ
Огненный сбой планетарных масштабов: энергия космоса превзошла все земные катастрофы
Тихая альтернатива Дубаю: новое направление привлекло россиян — без виз и высоток
Золотая подушка безопасности: резервы России обновили рекорд без громких заявлений ЦБ
Сейчас читают
Золотое облако цветов держится всё лето: кустарник, который не требует ухода
Садоводство, цветоводство
Золотое облако цветов держится всё лето: кустарник, который не требует ухода
Живая вода вместо удобрений: простой способ разбудить комнатные растения
Садоводство, цветоводство
Живая вода вместо удобрений: простой способ разбудить комнатные растения
Популярное
Золотое облако цветов держится всё лето: кустарник, который не требует ухода

Лапчатка кустарниковая способна цвести с июня до осени без постоянного полива и подкормок. Почему её выбирают дачники и как ухаживать.

Золотое облако цветов держится всё лето: кустарник, который не требует ухода
Плюшевая игрушка поселилась на клумбе: этот цветок распускает помпоны вместо лепестков
Плюшевая игрушка поселилась на клумбе: этот цветок распускает помпоны вместо лепестков
Ток на десятилетия вперёд: разработка из Челябинска получила признание в Кремле
Живая вода вместо удобрений: простой способ разбудить комнатные растения
Один путь — два мира: чем пассажирские поезда принципиально отличаются от грузовых Сергей Милешкин Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова
Океан раскрыл нового властелина: даже киты и акулы не могут ему противостоять
Солянка без тяжести: куриный вариант с быстрым бульоном стал любимцем зимы
Огненный сбой планетарных масштабов: энергия космоса превзошла все земные катастрофы
Огненный сбой планетарных масштабов: энергия космоса превзошла все земные катастрофы
Последние материалы
Луна над домами выглядит как гигантский шар: эффект, который ломает логику восприятия
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Корневой сельдерей не любит героизм: главный запрет, из-за которого он растёт мелким
Таисия Алексеевна Мошкова при дневной норме в 15 килограммов натрепала 140 килограммов длинного льноволокна — писала газета Социалистическое земледелие 8 февраля 1945 года
8 февраля: приговор Джордано Бруно, роковая дуэль и как войну замолчали
Омск не удерживает людей: куда уезжают жители и почему ищут новое место для жизни
На старой плёнке — жизнь, которую забыли: кадры открыли тайну безымянной семьи
Пить больше воды проще, чем кажется: один план меняет режим без стресса и насилия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.