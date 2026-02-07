Обычный ужин меняет формат: эти котлеты выходят мягкими даже у новичков

Запечённые котлеты в сметанном соусе — отличный вариант, когда хочется домашнего ужина без жарки и лишнего масла. Они получаются мягкими, сочными и сразу идут с ароматной подливой, которую не нужно готовить отдельно. Такой рецепт особенно удобен: духовка делает всю работу, а вам остаётся только выбрать гарнир — картофельное пюре, макароны, рис или гречку.
Запекание помогает сохранить сочность мяса и делает блюдо менее жирным. Котлеты не нужно постоянно переворачивать, как на сковороде, а запах жарки не заполняет кухню. Кроме того, сметанный соус пропитывает мясо и придаёт котлетам нежную текстуру.
Такой вариант подходит и для семейного обеда, и для ужина, а ещё удобен тем, что его можно приготовить заранее и разогреть на следующий день.
Для котлет:
Мясной фарш — 500 г
Репчатый лук — 1 шт.
Картофель — 1 шт.
Белый хлеб без корки — 30 г
Растительное рафинированное масло — 2 ч. л.
Чёрный молотый перец — по вкусу
Соль — по вкусу
Для сметанного соуса:
Сметана 25% — 100 г
Укроп — 15 г
Чеснок — 3 зубчика
Соль — по вкусу
Сначала размачивают белый хлеб в небольшом количестве воды. Лук очищают и нарезают мелкими кубиками. Картофель моют, чистят и натирают на мелкой тёрке — именно он помогает котлетам оставаться мягкими и сочными.
После этого фарш соединяют с луком, картофелем и размоченным хлебом. Добавляют соль и свежемолотый перец, а затем тщательно вымешивают массу, чтобы она стала однородной и плотной.
Форму для выпечки смазывают растительным маслом. Духовку заранее разогревают до 200 градусов. Из фарша формируют округлые котлеты и выкладывают их в форму.
Чтобы котлеты не пересохли, в форму добавляют немного воды — примерно 3 столовые ложки. Затем блюдо отправляют в духовку примерно на 20 минут. За это время котлеты успевают подрумяниться и дают сок.
Пока котлеты запекаются, готовят соус. Чеснок очищают и пропускают через пресс. Укроп мелко рубят, оставляя только нежные части. Всё смешивают со сметаной и добавляют немного соли.
Когда котлеты подрумянились, форму достают из духовки и выкладывают сметанный соус сверху, распределяя его равномерно. После этого температуру повышают до 220 градусов и запекают ещё около 15 минут, пока сверху не появится аппетитная корочка.
Подавать котлеты лучше горячими, поливая их соусом прямо из формы. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.
Жареные котлеты имеют более плотную корочку, но требуют постоянного контроля и обычно получаются более жирными. При запекании котлеты готовятся равномерно и остаются мягкими, а сметанный соус сразу превращает блюдо в полноценное второе с подливой.
Кроме того, духовка позволяет готовить сразу большую порцию — это удобно, если в семье несколько человек.
Можно ли использовать куриный фарш?
Да, но лучше добавить чуть больше лука или картофеля, чтобы котлеты получились мягкими и не сухими.
Можно ли готовить котлеты из замороженных полуфабрикатов?
Можно, если вы уверены в качестве. Размораживать их заранее необязательно — достаточно увеличить время запекания.
"Если соус получается слишком густым, чаще всего дело в перегреве — лучше дать блюду дойти в форме пару минут, чем держать его на максимуме" — считает Су-шеф, обозреватель Pravda. ru Артём Сергеевич Волков.
Что лучше подать к таким котлетам?
Подойдут картофельное пюре, макароны, рис или гречка. Соус можно использовать как подливу для гарнира.
Обычная корица помогает защитить комнатные растения от грибков и улучшить их состояние уже через несколько дней при правильном и умеренном применении.