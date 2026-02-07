Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Обычный ужин меняет формат: эти котлеты выходят мягкими даже у новичков

Еда

Запечённые котлеты в сметанном соусе — отличный вариант, когда хочется домашнего ужина без жарки и лишнего масла. Они получаются мягкими, сочными и сразу идут с ароматной подливой, которую не нужно готовить отдельно. Такой рецепт особенно удобен: духовка делает всю работу, а вам остаётся только выбрать гарнир — картофельное пюре, макароны, рис или гречку.

Запеченные котлеты с соусом и зеленью
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеченные котлеты с соусом и зеленью

Почему котлеты в духовке получаются особенно удачными

Запекание помогает сохранить сочность мяса и делает блюдо менее жирным. Котлеты не нужно постоянно переворачивать, как на сковороде, а запах жарки не заполняет кухню. Кроме того, сметанный соус пропитывает мясо и придаёт котлетам нежную текстуру.

Такой вариант подходит и для семейного обеда, и для ужина, а ещё удобен тем, что его можно приготовить заранее и разогреть на следующий день.

Ингредиенты для котлет и соуса

Для котлет:

  • Мясной фарш — 500 г

  • Репчатый лук — 1 шт.

  • Картофель — 1 шт.

  • Белый хлеб без корки — 30 г

  • Растительное рафинированное масло — 2 ч. л.

  • Чёрный молотый перец — по вкусу

  • Соль — по вкусу

Для сметанного соуса:

  • Сметана 25% — 100 г

  • Укроп — 15 г

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Соль — по вкусу

Как подготовить фарш для запекания

Сначала размачивают белый хлеб в небольшом количестве воды. Лук очищают и нарезают мелкими кубиками. Картофель моют, чистят и натирают на мелкой тёрке — именно он помогает котлетам оставаться мягкими и сочными.

После этого фарш соединяют с луком, картофелем и размоченным хлебом. Добавляют соль и свежемолотый перец, а затем тщательно вымешивают массу, чтобы она стала однородной и плотной.

Запекание котлет в духовке

Форму для выпечки смазывают растительным маслом. Духовку заранее разогревают до 200 градусов. Из фарша формируют округлые котлеты и выкладывают их в форму.

Чтобы котлеты не пересохли, в форму добавляют немного воды — примерно 3 столовые ложки. Затем блюдо отправляют в духовку примерно на 20 минут. За это время котлеты успевают подрумяниться и дают сок.

Сметанно-чесночный соус

Пока котлеты запекаются, готовят соус. Чеснок очищают и пропускают через пресс. Укроп мелко рубят, оставляя только нежные части. Всё смешивают со сметаной и добавляют немного соли.

Когда котлеты подрумянились, форму достают из духовки и выкладывают сметанный соус сверху, распределяя его равномерно. После этого температуру повышают до 220 градусов и запекают ещё около 15 минут, пока сверху не появится аппетитная корочка.

Подавать котлеты лучше горячими, поливая их соусом прямо из формы. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Сравнение: запечённые котлеты и жареные

Жареные котлеты имеют более плотную корочку, но требуют постоянного контроля и обычно получаются более жирными. При запекании котлеты готовятся равномерно и остаются мягкими, а сметанный соус сразу превращает блюдо в полноценное второе с подливой.

Кроме того, духовка позволяет готовить сразу большую порцию — это удобно, если в семье несколько человек.

Популярные вопросы о запечённых котлетах в сметанном соусе

Можно ли использовать куриный фарш?

Да, но лучше добавить чуть больше лука или картофеля, чтобы котлеты получились мягкими и не сухими.

Можно ли готовить котлеты из замороженных полуфабрикатов?

Можно, если вы уверены в качестве. Размораживать их заранее необязательно — достаточно увеличить время запекания.

"Если соус получается слишком густым, чаще всего дело в перегреве — лучше дать блюду дойти в форме пару минут, чем держать его на максимуме" — считает Су-шеф, обозреватель Pravda. ru Артём Сергеевич Волков.

Что лучше подать к таким котлетам?

Подойдут картофельное пюре, макароны, рис или гречка. Соус можно использовать как подливу для гарнира.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
