Солянка без тяжести: куриный вариант с быстрым бульоном стал любимцем зимы

Куриная солянка на бульоне — отличный компромисс для тех, кто любит насыщенные супы, но не хочет тяжёлой еды. Этот вариант получается ароматным, с копчёными оттенками и приятной кислинкой. При этом вкус остаётся ярким, а сам бульон не кажется жирным и "перегруженным".

Почему куриная солянка получается легче классической

Традиционная солянка чаще готовится на жирном мясном бульоне и включает несколько видов колбас и мяса. Куриная версия сохраняет узнаваемый характер блюда, но делает его более "домашним" и мягким по ощущениям. За насыщенность здесь отвечают копчёная куриная грудка и сосиски, а за кисло-солёный баланс — огурцы, рассол и маслины.

"В результате суп выходит густым, ароматным и отлично подходит для обеда или ужина, особенно в прохладную погоду.", — считает Су-шеф, обозреватель Pravda. ru Артём Сергеевич Волков.

Что понадобится для приготовления

Основой блюда станет куриный бульон — он быстрее варится и не даёт лишней тяжести. Лучше всего использовать заранее приготовленный бульон или сварить его из курицы с лавровым листом и овощами.

В список ингредиентов обычно входят куриная грудка, копчёная грудка, сосиски, репчатый лук, морковь, томатная паста, солёные огурцы, маслины, рассол, зелень и лимон для подачи. Также важно добавить немного сахара — он помогает овощам раскрыть вкус и делает зажарку более ароматной.

Как готовить куриную солянку

Для начала лук, морковь, курицу и сосиски нарезают небольшими кубиками. Огурцы удобнее нарезать соломкой или натереть на крупной тёрке — так они быстрее отдадут вкус супу. Маслины лучше порезать кольцами, чтобы они равномерно распределились по тарелке.

Лук обжаривают на слабом огне до золотистого цвета, добавляя щепотку сахара для лёгкой карамелизации. Затем к нему отправляют морковь и свежую куриную грудку, слегка тушат и добавляют сосиски с копчёной курицей.

После этого вмешивают томатную пасту и вливают горячий куриный бульон. Когда суп начнёт закипать, добавляют огурцы и маслины, варят несколько минут, а затем вливают огуречный рассол — именно он делает вкус солянки ярче и глубже.

В конце суп солят и перчат, а за несколько минут до готовности добавляют лавровый лист. Подают блюдо горячим, посыпая укропом и добавляя ломтик лимона. Об этом сообщает D-NEWS.

Куриная солянка или классическая мясная

Куриная солянка готовится быстрее, потому что не требует долгой варки костей и жирного бульона. Она легче для желудка и чаще подходит тем, кто следит за питанием или просто не любит тяжёлые супы.

Классическая солянка обычно более жирная и насыщенная, но по вкусу может показаться резче из-за большого количества копчёностей. Куриная версия сохраняет копчёные нотки, но делает общий вкус более мягким и "собранным".

Советы по приготовлению солянки

Чтобы суп получился действительно насыщенным, стоит соблюдать несколько простых правил.

Обжаривайте лук на медленном огне — так он даст сладость и аромат. Не жалейте томатной пасты, но обязательно прогрейте её на сковороде. Рассол добавляйте постепенно, пробуя вкус. Лавровый лист кладите в конце, чтобы он не дал горечь. Подавайте солянку с лимоном — он подчёркивает копчёные нотки.

Популярные вопросы о куриной солянке

Можно ли заменить сосиски колбасой?

Да, можно использовать копчёную колбасу или ветчину. Главное — чтобы был аромат копчения, иначе суп получится слишком нейтральным.

Сколько хранится куриная солянка в холодильнике?

Обычно 2-3 дня в закрытой кастрюле или контейнере. На следующий день вкус становится даже ярче.

Что лучше добавлять для кислинки — лимон или рассол?

Лучше использовать оба варианта: рассол даёт солёную кислоту в процессе варки, а лимон добавляет свежесть при подаче.