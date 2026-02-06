Густой, пряный и домашний: модный суп с фаршем и лапшой согревает с первой ложки

Суп может быть насыщенным и ярким даже без заранее сваренного бульона. Сейчас в тренде быстрые рецепты, где вкус собирается прямо в кастрюле — за счёт обжарки, овощей и специй. Такой вариант особенно выручает зимой, когда хочется горячего и сытного обеда.
Идея проста: вместо долгой варки костей или мяса сначала делают ароматную зажарку, а затем заливают её водой. Такой подход экономит время и при этом даёт насыщенный вкус.
"Главный секрет — хорошо обжаренные овощи и фарш. Они создают основу, которая заменяет классический бульон и делает суп густым и согревающим.", — считает Шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Вадимович Козлов.
Этот суп получается острым, пряным и очень ароматным. Сочетание томатов, чили и имбиря даёт характерную пикантность, а лапша делает блюдо полноценным и плотным.
Если хочется разнообразить вкус, можно добавить больше зелени или заменить лапшу на рисовую. В итоге получится что-то похожее на азиатские супы с насыщенной заправкой.
Для рецепта подойдут самые доступные продукты, которые легко найти в магазине:
Сначала на растительном масле обжаривают лук, чеснок и тёртую морковь. Затем добавляют нарезанный болгарский перец, немного тушат и вливают томаты.
Параллельно на отдельной сковороде обжаривают фарш с луком до румяности, после чего соединяют с овощной основой.
Дальше добавляют крупно нарезанный имбирь, заливают водой и доводят до кипения. В конце кладут лапшу и варят до готовности. Перед подачей можно посыпать зеленью — особенно хорошо подойдёт кинза или петрушка. Об этом сообщает Jamie Oliver.
Суп без бульона выигрывает скоростью — его реально приготовить за 25-30 минут. Вкус получается ярким благодаря специям, обжарке и томатам.
Классический суп требует больше времени, но даёт более глубокий мясной аромат. Зато быстрый вариант удобнее для будней и отлично сочетается с домашней лапшой или покупными вариантами.
Да, можно взять куриный фарш или мелко нарезанное филе — суп будет легче и менее жирным.
Рисовая лапша делает вкус ближе к азиатским супам, а пшеничная — более привычным и домашним.
Можно, но лапшу лучше варить отдельно и добавлять перед подачей, иначе она разбухнет и станет мягкой.
Обычная корица помогает защитить комнатные растения от грибков и улучшить их состояние уже через несколько дней при правильном и умеренном применении.