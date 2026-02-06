Густой, пряный и домашний: модный суп с фаршем и лапшой согревает с первой ложки

Суп может быть насыщенным и ярким даже без заранее сваренного бульона. Сейчас в тренде быстрые рецепты, где вкус собирается прямо в кастрюле — за счёт обжарки, овощей и специй. Такой вариант особенно выручает зимой, когда хочется горячего и сытного обеда.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain Густой суп

Почему супы без бульона стали популярными

Идея проста: вместо долгой варки костей или мяса сначала делают ароматную зажарку, а затем заливают её водой. Такой подход экономит время и при этом даёт насыщенный вкус.

"Главный секрет — хорошо обжаренные овощи и фарш. Они создают основу, которая заменяет классический бульон и делает суп густым и согревающим.", — считает Шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Вадимович Козлов.

Чем хорош суп с фаршем и лапшой

Этот суп получается острым, пряным и очень ароматным. Сочетание томатов, чили и имбиря даёт характерную пикантность, а лапша делает блюдо полноценным и плотным.

Если хочется разнообразить вкус, можно добавить больше зелени или заменить лапшу на рисовую. В итоге получится что-то похожее на азиатские супы с насыщенной заправкой.

Что нужно для приготовления

Для рецепта подойдут самые доступные продукты, которые легко найти в магазине:

фарш — 300 г

томаты в собственном соку — 1 банка

перец чили — 1 шт. (или по вкусу)

лук — 1 шт.

чеснок — по вкусу

морковь — 1 шт.

болгарский перец — 2 шт.

имбирь — по вкусу

лапша — по вкусу

соль и чёрный перец — по вкусу

растительное масло — для жарки

Как приготовить суп быстро и без лишних хлопот

Сначала на растительном масле обжаривают лук, чеснок и тёртую морковь. Затем добавляют нарезанный болгарский перец, немного тушат и вливают томаты.

Параллельно на отдельной сковороде обжаривают фарш с луком до румяности, после чего соединяют с овощной основой.

Дальше добавляют крупно нарезанный имбирь, заливают водой и доводят до кипения. В конце кладут лапшу и варят до готовности. Перед подачей можно посыпать зеленью — особенно хорошо подойдёт кинза или петрушка. Об этом сообщает Jamie Oliver.

Суп без бульона и классический суп

Суп без бульона выигрывает скоростью — его реально приготовить за 25-30 минут. Вкус получается ярким благодаря специям, обжарке и томатам.

Классический суп требует больше времени, но даёт более глубокий мясной аромат. Зато быстрый вариант удобнее для будней и отлично сочетается с домашней лапшой или покупными вариантами.

Советы для идеального результата

Обжаривайте овощи до лёгкой карамелизации — это усилит вкус. Фарш лучше подрумянить отдельно, чтобы он не тушился. Имбирь кладите крупными кусками, чтобы вкус был мягким. Лапшу добавляйте в конце, чтобы она не переварилась. Для подачи используйте зелень и немного свежего перца чили.

Популярные вопросы о супе с фаршем и лапшой

Можно ли заменить фарш на курицу?

Да, можно взять куриный фарш или мелко нарезанное филе — суп будет легче и менее жирным.

Что лучше — пшеничная или рисовая лапша?

Рисовая лапша делает вкус ближе к азиатским супам, а пшеничная — более привычным и домашним.

Можно ли готовить такой суп заранее?

Можно, но лапшу лучше варить отдельно и добавлять перед подачей, иначе она разбухнет и станет мягкой.