Роскошный десерт без усилий: синнабоны с шоколадом, что сводят с ума сладкоежек

Синнабоны с шоколадом — тот самый случай, когда выпечка превращается в настоящее событие. Эти булочки покоряют с первого укуса: нежное дрожжевое тесто, густая шоколадная начинка и сладкая сливочная глазурь создают вкус, который легко сравнить с десертом из хорошей кофейни. Приготовление требует времени, но результат стоит каждой минуты.
Главный секрет синнабонов — правильное тесто. Оно получается мягким, воздушным и слегка слоистым благодаря сливочному маслу и длительной расстойке. В отличие от обычных булочек, здесь важно добиться эластичности: тогда рулет легко свернется, а спираль внутри получится аккуратной.
Шоколадная начинка делает вкус более глубоким. Корица добавляет классическую "синнабоновскую" ноту, а какао усиливает аромат. Все это в сочетании с творожной глазурью превращает булочки в настоящий десерт для чаепития.
"Главная ошибка в дрожжевой выпечке — спешка. Тесто должно дозреть, иначе даже идеальные ингредиенты не дадут той самой воздушности и мягкости, за которую ценят синнабоны", — считает пекарь, обозреватель Pravda. ru Иван Алексеевич Терентьев.
Мука пшеничная — 500 г
Сахар — 75 г
Молоко — 230 г
Масло сливочное — 80 г
Яйцо куриное — 1 шт.
Дрожжи сухие — 1 ч. л.
Соль — 0,5 ч. л.
Сахар — 100 г
Какао-порошок — 20 г
Корица молотая — 10 г
Шоколад горький — 70 г
Масло сливочное — 40 г
Сахарная пудра — 150 г
Сыр сливочный — 150 г
Масло сливочное — 30 г
Молоко подогревают до температуры 34-36 °C, чтобы оно было теплым, но не горячим. Затем добавляют половину сахара и сухие дрожжи, хорошо размешивают и оставляют в теплом месте примерно на 20 минут.
Если дрожжи качественные, поверхность смеси быстро покроется пузырьками. Это главный сигнал, что можно продолжать работу.
Пока дрожжи активируются, муку просеивают с солью, масло растапливают, а яйцо слегка взбивают с оставшимся сахаром.
После этого в молочную смесь вводят яйцо, а затем порциями добавляют муку. Тесто вымешивают до гладкости, а в конце вливают растопленное масло и продолжают замес, пока масса не перестанет липнуть к рукам. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.
Готовое тесто накрывают пленкой и оставляют подниматься примерно на 2 часа. Оно должно увеличиться в объеме вдвое. Если дома тепло, процесс пойдет быстрее.
Пока тесто подходит, можно заняться начинкой. В миске смешивают сахар, корицу и какао-порошок. Масло растапливают, а шоколад нарезают мелкими кусочками и убирают в холодильник, чтобы он не начал таять раньше времени.
Подошедшее тесто раскатывают в прямоугольный пласт толщиной около 3 мм. Затем поверхность смазывают растопленным маслом и равномерно посыпают смесью сахара, корицы и какао.
Далее распределяют кусочки шоколада. Пласт сворачивают плотным рулетом по длинной стороне, стараясь не оставлять пустот.
Рулет нарезают на шайбы толщиной примерно 2,5 см и выкладывают на противень, застеленный пергаментом.
Заготовки накрывают полотенцем и дают постоять еще 20 минут. За это время булочки становятся более пышными.
Духовку разогревают до 180 °C. Синнабоны выпекают около 30 минут — до румяного коричневого оттенка.
Пока булочки в духовке, готовят глазурь. Масло разминают вилкой, соединяют со сливочным сыром и взбивают с сахарной пудрой до кремовой массы.
Готовые синнабоны достают из духовки и, пока они еще теплые, щедро покрывают глазурью. После этого булочкам дают остыть около 10 минут — и подают к столу.
Можно ли приготовить синнабоны без корицы?
Да, корицу можно убрать полностью. В этом случае обычно увеличивают количество какао в начинке, чтобы вкус оставался ярким.
Чем заменить сливочный сыр для глазури?
Если сливочного сыра нет, подойдет сметана, взбитая с сахаром. Это сделает глазурь более легкой и нежной.
Почему тесто не поднимается?
Чаще всего причина в неработающих дрожжах или слишком горячем молоке. Также тесту может быть холодно в помещении.
