Роскошный десерт без усилий: синнабоны с шоколадом, что сводят с ума сладкоежек

Синнабоны с шоколадом — тот самый случай, когда выпечка превращается в настоящее событие. Эти булочки покоряют с первого укуса: нежное дрожжевое тесто, густая шоколадная начинка и сладкая сливочная глазурь создают вкус, который легко сравнить с десертом из хорошей кофейни. Приготовление требует времени, но результат стоит каждой минуты.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Ефимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоколадные синнабоны с корицей

Почему синнабоны с шоколадом всегда производят впечатление

Главный секрет синнабонов — правильное тесто. Оно получается мягким, воздушным и слегка слоистым благодаря сливочному маслу и длительной расстойке. В отличие от обычных булочек, здесь важно добиться эластичности: тогда рулет легко свернется, а спираль внутри получится аккуратной.

Шоколадная начинка делает вкус более глубоким. Корица добавляет классическую "синнабоновскую" ноту, а какао усиливает аромат. Все это в сочетании с творожной глазурью превращает булочки в настоящий десерт для чаепития.

"Главная ошибка в дрожжевой выпечке — спешка. Тесто должно дозреть, иначе даже идеальные ингредиенты не дадут той самой воздушности и мягкости, за которую ценят синнабоны", — считает пекарь, обозреватель Pravda. ru Иван Алексеевич Терентьев.

Ингредиенты на 6 порций

Для теста

Мука пшеничная — 500 г

Сахар — 75 г

Молоко — 230 г

Масло сливочное — 80 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Дрожжи сухие — 1 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Для начинки

Сахар — 100 г

Какао-порошок — 20 г

Корица молотая — 10 г

Шоколад горький — 70 г

Масло сливочное — 40 г

Для глазури

Сахарная пудра — 150 г

Сыр сливочный — 150 г

Масло сливочное — 30 г

Как приготовить синнабоны с шоколадом

Подготовка теста

Молоко подогревают до температуры 34-36 °C, чтобы оно было теплым, но не горячим. Затем добавляют половину сахара и сухие дрожжи, хорошо размешивают и оставляют в теплом месте примерно на 20 минут.

Если дрожжи качественные, поверхность смеси быстро покроется пузырьками. Это главный сигнал, что можно продолжать работу.

Пока дрожжи активируются, муку просеивают с солью, масло растапливают, а яйцо слегка взбивают с оставшимся сахаром.

После этого в молочную смесь вводят яйцо, а затем порциями добавляют муку. Тесто вымешивают до гладкости, а в конце вливают растопленное масло и продолжают замес, пока масса не перестанет липнуть к рукам. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Расстойка и подготовка начинки

Готовое тесто накрывают пленкой и оставляют подниматься примерно на 2 часа. Оно должно увеличиться в объеме вдвое. Если дома тепло, процесс пойдет быстрее.

Пока тесто подходит, можно заняться начинкой. В миске смешивают сахар, корицу и какао-порошок. Масло растапливают, а шоколад нарезают мелкими кусочками и убирают в холодильник, чтобы он не начал таять раньше времени.

Формирование булочек

Подошедшее тесто раскатывают в прямоугольный пласт толщиной около 3 мм. Затем поверхность смазывают растопленным маслом и равномерно посыпают смесью сахара, корицы и какао.

Далее распределяют кусочки шоколада. Пласт сворачивают плотным рулетом по длинной стороне, стараясь не оставлять пустот.

Рулет нарезают на шайбы толщиной примерно 2,5 см и выкладывают на противень, застеленный пергаментом.

Выпечка синнабонов

Заготовки накрывают полотенцем и дают постоять еще 20 минут. За это время булочки становятся более пышными.

Духовку разогревают до 180 °C. Синнабоны выпекают около 30 минут — до румяного коричневого оттенка.

Глазурь и финальный штрих

Пока булочки в духовке, готовят глазурь. Масло разминают вилкой, соединяют со сливочным сыром и взбивают с сахарной пудрой до кремовой массы.

Готовые синнабоны достают из духовки и, пока они еще теплые, щедро покрывают глазурью. После этого булочкам дают остыть около 10 минут — и подают к столу.

Популярные вопросы о синнабонах с шоколадом

Можно ли приготовить синнабоны без корицы?

Да, корицу можно убрать полностью. В этом случае обычно увеличивают количество какао в начинке, чтобы вкус оставался ярким.

Чем заменить сливочный сыр для глазури?

Если сливочного сыра нет, подойдет сметана, взбитая с сахаром. Это сделает глазурь более легкой и нежной.

Почему тесто не поднимается?

Чаще всего причина в неработающих дрожжах или слишком горячем молоке. Также тесту может быть холодно в помещении.