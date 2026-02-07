Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Недорогая лазанья с идеальными слоями: один приём делает её безупречной

Еда

Лазанья кажется блюдом из ресторанного меню, но на деле ее можно приготовить дома без лишних затрат. Вместо дорогих листов теста здесь используется обычный тонкий лаваш, который отлично пропитывается соусом и делает блюдо мягким. Такой вариант получается сытным, ароматным и подходит как для семейного ужина, так и для обеда на несколько дней. 

Лазанья
Фото: Freepik by maniacvector is licensed under Рublic domain
Лазанья

Почему лазанья с лавашом — удачная альтернатива

В классической лазанье одним из самых дорогих компонентов считаются листы теста, а еще их легко пересушить, если соуса окажется мало. Лаваш решает обе проблемы: он стоит дешевле и не остается жестким даже после запекания.

Кроме того, такая лазанья готовится проще. Не нужно заранее отваривать пласты теста или переживать, что слои не пропекутся. Достаточно приготовить сочный фарш в томатной основе и правильно собрать блюдо.

"Главное преимущество лаваша — его предсказуемость: он быстро впитывает влагу и не требует отдельной термообработки, поэтому домашняя лазанья получается стабильнее по текстуре", — считает шеф-повар , обозреватель Pravda.ru Дмитрий Вадимович Козлов.

Ингредиенты на 8 порций

  • Куриный фарш — 1 кг

  • Моцарелла тертая (для пиццы) — 200 г

  • Тонкий лаваш — 2–3 больших листа

  • Томатный сок — 1 л

  • Томатная паста — 2 ст. л. (около 40 г)

  • Лук репчатый — 2 большие луковицы (примерно 350 г)

  • Чеснок — 4 зубчика (около 20 г)

  • Базилик свежий — 1 средний пучок (примерно 40 г)

  • Растительное масло — 2 ст. л. (около 30 г)

  • Соль — по вкусу

  • Черный перец свежемолотый — по вкусу

  • Вода — 150 г

Если базилика свежего нет, можно заменить его сухим — 1 ст. л., добавив во время приготовления соуса.

Как приготовить лазанью с куриным фаршем

Подготовка начинки

Духовку нужно разогреть до 180 °C. Лук и чеснок очищают и мелко нарезают. Базилик измельчают, если используется свежий.

На большой глубокой сковороде разогревают растительное масло и обжаривают лук 3–4 минуты. Он должен стать мягким и слегка золотистым.

Затем добавляют куриный фарш и чеснок. Массу постоянно перемешивают, разбивая комки деревянной лопаткой, пока фарш не изменит цвет.

Соус и ароматная основа

После обжарки фарш солят и перчат. Затем вливают томатный сок, добавляют воду и томатную пасту.

Если используется сухой базилик, его добавляют сейчас. Смесь тщательно перемешивают, доводят до кипения и варят около 5 минут. После этого сковороду снимают с огня.

Свежий базилик лучше вмешивать в конце — так вкус будет ярче и свежее. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Сборка лазаньи в форме

Как правильно выкладывать слои

Для запекания лучше использовать глубокую форму, особенно удобна прямоугольная. Лаваш нарезают так, чтобы куски подходили по ширине формы, а по длине были в 3–4 раза короче.

На дно наливают немного томатного соуса без фарша и закрывают его лавашом. Если лаваш очень тонкий, его лучше выкладывать сразу в два слоя.

Далее блюдо собирают по слоям:

  1. лаваш

  2. треть фарша

  3. лаваш

  4. треть фарша

  5. лаваш

  6. оставшийся фарш

  7. лаваш

  8. остатки томатного соуса сверху

После этого лазанью посыпают тертой моцареллой.

Запекание и подача

Форму закрывают фольгой и ставят в духовку на 25 минут. Затем фольгу снимают и оставляют лазанью еще на 5–7 минут, чтобы сыр стал золотистым и появился аппетитный верхний слой.

После духовки важно дать блюду постоять 10 минут. Тогда оно «соберется» и будет легко нарезаться аккуратными порциями.

Как сделать лазанью еще вкуснее

Этот рецепт хорошо подходит для готовки заранее. Если приготовить блюдо накануне и оставить в холодильнике, вкус станет более насыщенным, а текстура — плотнее и ровнее.

Такую лазанью удобно разогревать, брать с собой в контейнере или подавать на стол в качестве горячего второго блюда.

Советы по приготовлению лазаньи с лавашом

  1. Выбирайте тонкий лаваш, который легко впитывает томатный соус.

  2. Делайте соус достаточно жидким, чтобы слои хорошо пропитались.

  3. Если хотите более насыщенный вкус, добавьте немного лукового маринада.

  4. Используйте смесь сыров, если любите яркую корочку.

  5. Дайте лазанье постоять после духовки минимум 10 минут.

Популярные вопросы о лазанье с куриным фаршем и лавашом

Можно ли заменить куриный фарш?

Да, подойдет фарш из индейки или смешанный вариант, но курица остается самым недорогим решением.

Что лучше — свежий базилик или сухой?

Свежий дает более яркий аромат, но сухой удобнее и отлично работает в томатном соусе.

Можно ли использовать другой сыр вместо моцареллы?

Да, подойдет любой сыр, который хорошо плавится, например сулугуни или российский.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
