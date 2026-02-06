Больше никаких экспериментов: вкус блинов на Масленицу выбрал проверенную классику

В России Масленица остаётся одним из самых любимых и узнаваемых народных праздников, объединяющих кулинарные традиции, семейные встречи и символическое прощание с зимой. В этом году отмечать Масленичную неделю планирует большинство россиян, а главным атрибутом праздника вновь становятся блины.

Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ажурные блины

Как россияне отмечают Масленицу

Согласно исследованию, около 80% опрошенных собираются так или иначе участвовать в празднике. Для 60% Масленица в первую очередь ассоциируется с вкусной едой и блинами, а для 42% — с проводами зимы и ожиданием весны. Почти столько же респондентов ценят праздник за возможность собраться всей семьёй, а 40% отмечают его значение для сохранения культурных традиций.

Отдельное место занимает Прощёное воскресенье. Просить прощения в этот день планируют 42% участников опроса, причём особенно значим этот обычай для людей старшего возраста.

Домашний формат и городские гуляния

Три четверти россиян собираются печь блины дома. При этом 39% планируют посещать городские фестивали и ярмарки, а среди людей 35-44 лет таких ещё больше. Молодёжь чаще выбирает формат встреч с друзьями — походы в гости или приём компании у себя дома.

Большинство опрошенных уверены в своих кулинарных навыках: 80% умеют печь блины, каждый пятый считает, что у него есть собственный удачный рецепт. При этом около четверти признаются, что первый блин у них нередко выходит комом, сообщает Газета. Ru.

Любимые начинки и вкусовые предпочтения

Самой популярной добавкой к блинам остаётся сметана — её выбирают 58% респондентов. Следом идёт сгущённое молоко (49%), варенье и джемы (37%), а также творожные начинки и мёд. Вкусы заметно различаются по возрасту: старшее поколение чаще выбирает блины с маслом, а люди 45-64 лет — с красной икрой или рыбой.

"Классические начинки всегда выигрывают за счёт простоты и узнаваемости вкуса, особенно в домашнем формате", — отмечает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Вадимович Козлов.

Подготовка к празднику и расходы

К Масленице 80% россиян планируют покупать продукты для блинов — муку, молоко, яйца и начинки. Треть опрошенных допускают заказ готовых угощений. Около 16% обновят кухонную утварь или декор для стола, а молодёжь чаще других возрастных групп готова тратиться на развлечения и тематические аксессуары.

Средний бюджет праздника составляет около 2500 рублей. Почти треть рассчитывает уложиться в 1000 рублей, ограничившись базовыми покупками, тогда как 10% готовы потратить более 5000 рублей, планируя масштабное празднование.