Рубиновый цвет и идеальная консистенция: желе, которое получается с первого раза

Вишнёвое желе легко испортить: то оно становится слишком плотным, то наоборот превращается в жидкий компот. Но в этом рецепте пропорции подобраны так точно, что десерт получается с идеальной текстурой и ярким ягодным вкусом. Основа простая, а результат выглядит как ресторанная подача.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain Вишневое желе

Почему желе иногда получается "резиновым"

Чаще всего проблема возникает из-за избытка желатина или неправильного способа его растворения. Если добавить желатин в слишком горячую массу или не дать ему набухнуть, текстура становится неоднородной, а желе может потерять мягкость. Важно соблюдать порядок действий: сначала желатин должен напитаться влагой, а уже потом соединяться с тёплой ягодной основой.

"Кроме того, вишня — ягода с выраженной кислинкой, и сахар здесь играет не только вкусовую роль, но и помогает сбалансировать общий оттенок десерта.", — считает Консультант по домашнему питанию, обозреватель Pravda. ru, Екатерина Олеговна Смирнова.

Ингредиенты для вишнёвого желе

Рецепт рассчитан на простые продукты, которые легко найти в любое время года. Понадобятся:

замороженная вишня — 4 стакана

сахар — 1 стакан

вода — 1,5 стакана

желатин — 1 столовая ложка

По желанию для подачи можно использовать взбитые сливки, меренгу или шарик мороженого.

Как правильно подготовить вишню

Замороженную вишню выкладывают на сито и ставят над миской, чтобы ягоды полностью оттаяли. Важно не сливать сок — он понадобится для желатина. Когда вишня разморозится, её аккуратно отжимают ложкой, чтобы получить максимум ароматной жидкости.

Желатин всыпают прямо в вишнёвый сок и оставляют набухать. Этот шаг нельзя пропускать, иначе желе может не застыть равномерно.

Приготовление основы для желе

Отжатую вишню перекладывают в сотейник, добавляют воду и доводят до кипения. После этого массу пробивают погружным блендером до однородности, чтобы получить насыщенную ягодную основу.

Затем добавляют сахар и снова доводят до кипения. Варить долго не нужно — достаточно дождаться, пока сахар полностью растворится. Именно так получается насыщенный вкус без ощущения переваренной ягоды.

Как соединить массу с желатином

Горячую вишнёвую основу соединяют с соком, в котором набух желатин. После этого массу тщательно перемешивают, чтобы желатин растворился полностью.

Если хочется получить прозрачное желе, смесь можно процедить через сито. Но вариант с мякотью тоже хорош: он получается более густым, ярким и напоминает ягодный десерт с текстурой мусса.

Как правильно охладить и подать

Готовую массу разливают по формочкам или креманкам. Сначала желе оставляют остывать при комнатной температуре, а затем убирают в холодильник минимум на 2-4 часа.

Подача зависит от настроения: отлично подходят взбитые сливки, шарик мороженого или меренга. Такой десерт хорошо смотрится и в праздничной сервировке, и как лёгкое завершение семейного ужина. Об этом сообщает 1000menu.

Желе с мякотью или прозрачное желе

Вишнёвое желе можно сделать двумя способами. Если процедить массу, получится чистый прозрачный десерт, который красиво выглядит в стаканах и хорошо подходит для подачи с кремом.

Если оставить мякоть, желе становится более плотным и насыщенным по вкусу. Такой вариант особенно нравится тем, кто любит ощущать настоящую ягоду, а не только сок.

Советы по приготовлению вишнёвого желе

Дайте вишне полностью разморозиться и сохраните весь сок. Желатин добавляйте только в холодный сок и дайте ему набухнуть. Ягодную основу доводите до кипения, но не переваривайте. Сахар растворяйте полностью, иначе вкус будет неровным. Соединяйте массу с желатином, пока основа горячая, но не кипящая. Для прозрачности обязательно процедите смесь через сито. Охлаждайте сначала при комнатной температуре, затем в холодильнике.

Популярные вопросы о вишнёвом желе

Как выбрать желатин для желе?

Лучше использовать классический порошковый желатин без добавок. Главное — соблюдать пропорции и дать ему набухнуть.

Можно ли заменить замороженную вишню свежей?

Да, свежая вишня подходит идеально. Но сок всё равно нужно собрать и использовать для желатина.

Сколько застывает вишнёвое желе в холодильнике?

Обычно 2-4 часа, но если формочки большие, может понадобиться чуть больше времени.

Что лучше подать к вишнёвому желе?

Классика — взбитые сливки или мороженое. Также хорошо подходят меренга и ванильный крем.