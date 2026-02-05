Перцы тают во рту, бульон выпивается до дна: блюдо, которое собирает всех на кухне

Домашние фаршированные перцы редко доживают до следующего дня — обычно их разбирают ещё горячими прямо из кастрюли. Это блюдо пахнет уютом и домашним теплом, а вкус получается насыщенным, будто готовили несколько часов. Особенно приятно, что всё томится на плите без лишней суеты и всегда удаётся.
Главный секрет — правильная начинка и бульон, в котором овощи тушатся вместе. Здесь используется свиной фарш, который делает начинку сочной, а рис добавляет лёгкости и удерживает мясной сок внутри. Перцы готовятся не в сухом соусе, а в ароматной овощной подливе с луком, морковью и помидорами.
"Такое сочетание напоминает классическую домашнюю кухню: просто, сытно и без лишних специй. А ещё блюдо удобно тем, что сразу готовится и мясо, и гарнир — картофель томится рядом с перцами и впитывает все ароматы.", — считает Шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Вадимович Козлов.
Для приготовления понадобятся:
Если хочется усилить вкус подливы, можно добавить немного чеснока или щепотку сушёной паприки — они хорошо раскрываются при тушении и не перебивают вкус овощей.
Готовка начинается с риса: его нужно отварить до состояния аль денте, чтобы он оставался чуть плотным внутри. После этого рис остужают, чтобы он не распарил фарш и не превратил начинку в кашу.
Лук мелко нарезают и обжаривают до золотистого цвета. Затем фарш, рис, лук, соль и перец соединяют в миске и хорошо вымешивают руками. Масса должна стать однородной и пластичной, чтобы начинка легко держала форму.
Перцы моют, аккуратно срезают верхушки и очищают от семян. Важно не повредить стенки — тогда овощ сохранит форму и не развалится при тушении.
Начинку укладывают внутрь, но без сильного уплотнения. Лучше оставить небольшой запас пространства, примерно сантиметр, чтобы рис мог набухнуть и "дойти" в процессе готовки.
В кастрюле с толстым дном разогревают немного масла, обжаривают лук, добавляют морковь и пассеруют несколько минут. Затем кладут помидоры и тушат до появления сока. По такому же принципу готовится овощная основа в рецептах, где важна правильная текстура соуса, например при приготовлении сливочных соусов.
Фаршированные перцы ставят плотно, между ними раскладывают крупно нарезанный картофель. Всё заливают горячей водой до плечиков перцев, добавляют лавровый лист и тушат под крышкой 45-50 минут. Об этом сообщает ПопокорнNEWS.
Готовые перцы становятся мягкими и сочными, а начинка внутри остаётся нежной. Картофель получается особенно вкусным — он пропитывается овощным бульоном и буквально тает.
Подают перцы вместе с подливой, добавляют сметану и посыпают свежей зеленью. По степени домашнего уюта такие блюда часто сравнивают с классикой вроде борща на грудинке, который тоже раскрывается благодаря насыщенному бульону.
Да, подойдёт говяжий, куриный или смешанный. Но свинина даёт более сочный результат.
Обычно 45-50 минут после закипания, в зависимости от размера перцев.
Свежие помидоры дают мягкую кислинку. Паста делает подливу гуще и ярче, но её нужно добавлять умеренно.
Да, но тогда лучше подать блюдо с отдельным гарниром — рисом, гречкой или пюре.
