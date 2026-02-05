Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Перцы тают во рту, бульон выпивается до дна: блюдо, которое собирает всех на кухне

Еда

Домашние фаршированные перцы редко доживают до следующего дня — обычно их разбирают ещё горячими прямо из кастрюли. Это блюдо пахнет уютом и домашним теплом, а вкус получается насыщенным, будто готовили несколько часов. Особенно приятно, что всё томится на плите без лишней суеты и всегда удаётся.

Фаршированные перцы
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Фаршированные перцы

Почему эти фаршированные перцы всегда получаются удачными

Главный секрет — правильная начинка и бульон, в котором овощи тушатся вместе. Здесь используется свиной фарш, который делает начинку сочной, а рис добавляет лёгкости и удерживает мясной сок внутри. Перцы готовятся не в сухом соусе, а в ароматной овощной подливе с луком, морковью и помидорами.

"Такое сочетание напоминает классическую домашнюю кухню: просто, сытно и без лишних специй. А ещё блюдо удобно тем, что сразу готовится и мясо, и гарнир — картофель томится рядом с перцами и впитывает все ароматы.", — считает Шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Вадимович Козлов.

Какие ингредиенты нужны

Для приготовления понадобятся:

  • свиной фарш (примерно 1,5 кг),
  • длиннозерный рис (80-100 г),
  • репчатый лук (2-3 штуки),
  • сладкий болгарский перец (около 1,5 кг),
  • морковь (1 штука),
  • помидоры (2 штуки),
  • картофель (1 кг),
  • соль и чёрный перец по вкусу,
  • лавровый лист (2 штуки),
  • растительное масло для обжарки,
  • свежая зелень по желанию.

Если хочется усилить вкус подливы, можно добавить немного чеснока или щепотку сушёной паприки — они хорошо раскрываются при тушении и не перебивают вкус овощей.

Как приготовить начинку

Готовка начинается с риса: его нужно отварить до состояния аль денте, чтобы он оставался чуть плотным внутри. После этого рис остужают, чтобы он не распарил фарш и не превратил начинку в кашу.

Лук мелко нарезают и обжаривают до золотистого цвета. Затем фарш, рис, лук, соль и перец соединяют в миске и хорошо вымешивают руками. Масса должна стать однородной и пластичной, чтобы начинка легко держала форму.

Подготовка перцев и тушение

Перцы моют, аккуратно срезают верхушки и очищают от семян. Важно не повредить стенки — тогда овощ сохранит форму и не развалится при тушении.

Начинку укладывают внутрь, но без сильного уплотнения. Лучше оставить небольшой запас пространства, примерно сантиметр, чтобы рис мог набухнуть и "дойти" в процессе готовки.

В кастрюле с толстым дном разогревают немного масла, обжаривают лук, добавляют морковь и пассеруют несколько минут. Затем кладут помидоры и тушат до появления сока. По такому же принципу готовится овощная основа в рецептах, где важна правильная текстура соуса, например при приготовлении сливочных соусов.

Фаршированные перцы ставят плотно, между ними раскладывают крупно нарезанный картофель. Всё заливают горячей водой до плечиков перцев, добавляют лавровый лист и тушат под крышкой 45-50 минут. Об этом сообщает ПопокорнNEWS.

Как подавать блюдо

Готовые перцы становятся мягкими и сочными, а начинка внутри остаётся нежной. Картофель получается особенно вкусным — он пропитывается овощным бульоном и буквально тает.

Подают перцы вместе с подливой, добавляют сметану и посыпают свежей зеленью. По степени домашнего уюта такие блюда часто сравнивают с классикой вроде борща на грудинке, который тоже раскрывается благодаря насыщенному бульону.

Советы по приготовлению фаршированных перцев

  1. Варите рис до аль денте, не доводя до полной мягкости.
  2. Обжаривайте лук заранее — это усиливает аромат.
  3. Не утрамбовывайте начинку слишком плотно.
  4. Используйте кастрюлю с толстым дном.
  5. Заливайте воду до плечиков, а не полностью.
  6. Тушите на слабом огне под крышкой.
  7. Подавайте с подливой, сметаной и зеленью.

Популярные вопросы о фаршированных перцах

Можно ли использовать другой фарш вместо свиного?

Да, подойдёт говяжий, куриный или смешанный. Но свинина даёт более сочный результат.

Сколько тушить фаршированные перцы на плите?

Обычно 45-50 минут после закипания, в зависимости от размера перцев.

Что лучше: свежие помидоры или томатная паста?

Свежие помидоры дают мягкую кислинку. Паста делает подливу гуще и ярче, но её нужно добавлять умеренно.

Можно ли готовить без картофеля?

Да, но тогда лучше подать блюдо с отдельным гарниром — рисом, гречкой или пюре.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
