Ольга Ефимова

То самое лакомство, которое едят молча: нежность под белой глазурью покоряет всех

Еда

Нежный десерт с кремовой текстурой способен покорить с первого кусочка, особенно если он готовится без желатина и лишних сложностей. Мини-чизкейки из творога с белой глазурью выглядят эффектно, но при этом легко повторяются дома. Такой вариант одинаково хорош и для семейного чаепития, и для угощения гостей.

Мини-чизкейк с белой глазурью
Фото: Pravda.ru by Ольга Ефимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мини-чизкейк с белой глазурью

Почему мини-чизкейки стали фаворитом домашних десертов

Формат порционных десертов давно ценят за удобство и аккуратную подачу. Мини-чизкейки не нужно нарезать, они красиво смотрятся на тарелке и подходят даже для детского стола. Основа из песочного печенья даёт приятную хрустящую текстуру, а творожная начинка получается воздушной и мягкой без использования желатина — по тому же принципу, что и в десертах без выпечки и сложных стабилизаторов.

Дополнительный плюс — универсальный состав. Для приготовления не требуются редкие ингредиенты или сложная техника, достаточно миксера или блендера и духовки.

"Порционные десерты удобны не только с точки зрения подачи, но и контроля порций. Это снижает риск переедания и делает сладкое более осознанной частью рациона" — считает врач-эндокринолог, обозреватель Pravda. ru Екатерина Максимовна Орлова.

Что понадобится для приготовления

Для основы:

  • песочное печенье — 160 г;
  • сливочное масло — 60 г.

Для творожной массы:

  • мягкий творог или сливочный сыр — 300 г;
  • сахар — 100 г;
  • куриные яйца — 2 шт.;
  • ванильный сахар — 2 ч. ложки;
  • щепотка соли;
  • сметана — 185 г;
  • кукурузный крахмал — 15 г.

Для белой глазури:

  • белый шоколад — 50 г;
  • молоко — 25 г;
  • сливочное масло — 25 г;
  • белый шоколад для посыпки — 10 г.

Как приготовить мини-чизкейки шаг за шагом

Печенье измельчают в крошку с помощью блендера и смешивают с растопленным сливочным маслом до состояния влажного песка. Массу распределяют по бумажным формочкам диаметром около 5 см и слегка утрамбовывают, формируя плотную основу.

Для начинки творог взбивают на малых оборотах миксера. Затем добавляют сахар и аккуратно перемешивают. Яйца вводят по одному, каждый раз соединяя их с массой без интенсивного взбивания. После этого добавляют ванильный сахар, соль, кукурузный крахмал и сметану, добиваясь однородной кремовой текстуры — такой подход часто используют и при приготовлении классических чизкейков с нежной структурой.

Начинку раскладывают по формочкам, слегка постукивая ими о стол, чтобы поверхность выровнялась. Выпекают мини-чизкейки при температуре 160 °C в течение 15-16 минут. После выпечки десерты полностью охлаждают и убирают в холодильник.

"Низкая температура выпекания позволяет сохранить влагу внутри творожной массы, благодаря чему десерт остаётся кремовым и не пересыхает" — отмечает инженер-технолог пищевого производства, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Николаевич Лапшин.

Белая глазурь: завершающий штрих

Для глазури молоко соединяют со сливочным маслом и нагревают до горячего состояния, не доводя до кипения. Добавляют кусочки белого шоколада, выдерживают 2-3 минуты и тщательно размешивают до гладкости.

Остывшие мини-чизкейки заливают глазурью, аккуратно разравнивают поверхность и отправляют в холодильник минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь. Перед подачей десерт посыпают натёртым белым шоколадом, сообщает Popcornnews.

Советы по приготовлению шаг за шагом

  • Используйте мягкий творог или сливочный сыр для гладкой текстуры.
  • Не взбивайте массу на высоких оборотах, чтобы избежать трещин.
  • Выпекайте при невысокой температуре для нежного результата.
  • Полностью охлаждайте десерт перед нанесением глазури.

Популярные вопросы

Можно ли заменить творог сливочным сыром

Да, сливочный сыр придаст более классический вкус чизкейка.

Подойдут ли силиконовые формы

Да, но бумажные формочки удобнее для подачи и хранения.

Сколько хранится десерт

В холодильнике мини-чизкейки сохраняют вкус и текстуру до 2-3 дней.

