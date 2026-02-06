Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Домашние будут драться за последний блин: эти ажурные кружевца сведут всех с ума сразу

Масленица в 2026 году снова напомнит о себе ароматом свежих блинов и атмосферой домашнего уюта. Однако привычные рецепты уже не всегда радуют результатом — хочется и вкуса, и аккуратного внешнего вида. Секрет тонких ажурных блинов, как отмечают профессионалы, вовсе не в соде или дрожжах, а в точной технологии приготовления.

Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ажурные блины как главный символ праздника

Тонкие блины с аккуратными дырочками давно стали эталоном масленичного стола. Их ценят не только за внешний вид, но и за текстуру. Благодаря пористой структуре такие блины отлично впитывают начинки, оставаясь мягкими и эластичными — именно за это их выбирают для праздничных подач и домашних завтраков, где важен результат без лишних приёмов, как и в случае с идеально воздушными блинами.

"Поры в блинах — это признак грамотно приготовленного теста. Во время жарки пар выходит наружу, формируя кружевной рисунок, а сам блин становится лёгким и нежным", — объясняет шеф-повар и эксперт по русской кухне Анастасия Рожкова.

Почему в рецепте нет соды и дрожжей

Многие считают разрыхлители обязательными, но профессиональный подход этому противоречит. Воздушную структуру можно получить и без добавок, если правильно работать с мукой и температурой жидкости.

Такой способ делает вкус чище, а текстуру — более тонкой и естественной. Кроме того, блины без соды и дрожжей легче воспринимаются организмом и не имеют постороннего привкуса, который иногда появляется при классических методах.

Кипяток — ключевой элемент технологии

Главный приём, который используют повара, — добавление кипятка в тесто. Он позволяет частично "заварить" муку, делая массу пластичной и устойчивой.

Горячая вода быстро воздействует на белки и крахмал, формируя лёгкую, но прочную структуру. В результате блины не рвутся, хорошо держат форму и покрываются характерными дырочками без помощи разрыхлителей — по тому же принципу, который используют при приготовлении заварных вариантов теста.

Рецепт тонких ажурных блинов к Масленице

Рецепт рассчитан примерно на 10-12 блинов и не требует редких ингредиентов.

Понадобятся:

  • пшеничная мука — 125 г;
  • молоко — 125 мл;
  • кипяток — 125 мл;
  • куриное яйцо — 1 шт.;
  • сахар — по вкусу;
  • соль — щепотка;
  • растительное масло — 1-2 ст. л.

Сначала яйцо взбивают с сахаром и солью до лёгкой пены. Затем добавляют молоко и постепенно вводят просеянную муку, тщательно размешивая венчиком. После этого тонкой струйкой вливают кипяток, не прекращая помешивание. В самом конце добавляют растительное масло, которое делает тесто эластичным.

Как правильно жарить блины

Сковороду хорошо разогревают, первый блин жарят с небольшим количеством масла. В дальнейшем оно уже не потребуется. Тесто важно быстро распределять тонким слоем, наклоняя сковороду.

Огонь должен быть средним. Слишком высокая температура приведёт к пересушиванию, а слабая — к плотной структуре без характерного узора, сообщает "Стерлеград".

Советы по подаче

  • Подавайте блины горячими или слегка тёплыми.
  • Используйте сметану, мёд, варенье или икру.
  • Складывайте блины стопкой — они не слипаются.
  • Разогревайте на сковороде или в духовке без потери вкуса.

Популярные вопросы

Можно ли готовить тесто заранее

Да, тесто можно хранить в холодильнике несколько часов, перемешав перед жаркой.

Подходят ли блины для фаршировки

Да, благодаря эластичности они хорошо держат начинку и не рвутся.

Обязательно ли использовать молоко

Молоко даёт более мягкий вкус, но его можно заменить водой, сохранив технологию с кипятком.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
