Сладость, что спасает ночью: ешьте, сколько влезет — фигура даже не заметит подвоха

Иногда сладкого хочется даже поздно вечером — без тяжести и лишних переживаний. Есть простой вариант, который можно позволить себе даже на ночь: он лёгкий, нежный и при этом насыщенный по вкусу. Такой десерт готовится всего за 15 минут и не требует выпечки.
Основу рецепта составляет творог — источник полноценного белка, который хорошо насыщает и не перегружает пищеварение. В сочетании с желатином десерт получается воздушным, по текстуре напоминая шоколадное суфле, но без лишней калорийности. На 100 граммов приходится около 129 ккал и порядка 13 граммов белка — показатели, которые ценят те, кто следит за рационом и выбирает десерты без выпечки.
Дополнительное преимущество — отсутствие сахара в привычном виде. Его легко заменить мёдом или любым подсластителем, регулируя вкус под себя и избегая резких скачков глюкозы в крови.
"Поздний приём пищи необязательно вреден, если в основе лежит белок и отсутствует избыток быстрых углеводов. Такие блюда помогают снизить ночной голод и не мешают восстановлению организма" — считает врач-эндокринолог, обозреватель Pravda. ru Екатерина Максимовна Орлова.
Для десерта используются простые и доступные продукты, которые часто есть под рукой:
Процесс не занимает много времени и не требует кулинарных навыков. Желатин сначала замачивают в воде примерно на 10 минут. Затем его аккуратно разогревают короткими импульсами в микроволновке, не доводя до кипения.
В отдельной миске соединяют творог, молоко, подсластитель и какао. Массу тщательно перемешивают или пробивают блендером до однородной кремовой текстуры — по принципу, который часто используют в шоколадных муссах без духовки. После этого тонкой струйкой вводят слегка остывший желатин и ещё раз взбивают, пока смесь не станет лёгкой и воздушной.
Готовую массу разливают по формочкам и убирают в холодильник до полного застывания. Обычно на это уходит несколько часов.
"Желатин в умеренных количествах улучшает текстуру блюд и замедляет опорожнение желудка, что позволяет дольше сохранять чувство сытости без перегрузки ЖКТ", — отмечает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Олегович Данилов.
Этот вариант сладкого подойдёт тем, кто:
Благодаря творогу десерт получается сытным, а желатин добавляет приятную структуру и помогает дольше сохранять ощущение сытости, сообщает Popcornnews.
Да, благодаря высокому содержанию белка и умеренной калорийности он подходит для вечернего перекуса.
Подойдут любые подсластители по вкусу или небольшое количество сиропа без сахара.
В холодильнике он сохраняет вкус и текстуру до 2-3 дней..
