Мясо уходит со стола, а белок остаётся: пост раскрывает неожиданных фаворитов рациона

Отказ от мяса и других продуктов животного происхождения во время Великого поста нередко вызывает опасения из-за возможного дефицита белка. Между тем при грамотном подходе рацион можно сохранить сбалансированным даже без привычных источников животного протеина.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Источники белка

В 2026 году Великий пост начнётся 23 февраля и предполагает отказ от мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов. По словам специалиста, ключевую роль в этот период играют растительные источники белка, которые при правильном сочетании способны покрыть потребности организма и поддержать нормальную работу всех систем.

Растительные источники белка

Одними из основных альтернатив животному белку являются бобовые. Фасоль, чечевица, горох и нут не только содержат значительное количество протеина, но и богаты клетчаткой, что положительно влияет на пищеварение. Эти продукты легко включить в ежедневное меню, используя их в супах, гарнирах и салатах.

Отдельно гастроэнтеролог выделила сою и продукты на её основе.

"Соевые белки считаются полноценными, так как содержат все необходимые аминокислоты. Соевые продукты — тофу, темпе, соевое молоко", — рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава МО Людмила Сухорукова.

По её словам, такие продукты особенно ценны в период строгих пищевых ограничений.

Крупы, орехи и дополнительные варианты

Важную роль в постном рационе играют крупы и злаки. Гречка, овсянка, булгур и киноа обеспечивают организм не только энергией, но и белком. Киноа, как отметила специалист, отличается особенно высоким содержанием аминокислот и может стать полноценной основой для постных блюд.

Дополнить рацион помогут орехи и семена, которые помимо белка содержат полезные жиры и витамины. Умеренное количество протеина присутствует и в грибах — шампиньонах, вешенках и других видах, что позволяет разнообразить меню. Также белком и микроэлементами богаты водоросли, в том числе спирулина, которые всё чаще используются в повседневном питании.

Принципы сбалансированного питания

Эксперт подчеркнула, что ключевым моментом остаётся сочетание разных растительных продуктов. Комбинирование бобовых и злаков позволяет получить полный набор аминокислот, необходимых для организма. Такой подход снижает риски дефицитов и помогает легче переносить период поста.

По словам Сухоруковой, разнообразие рациона делает пост не только безопасным для здоровья, но и гастрономически интересным. Использование растительных источников белка позволяет сохранить питательность меню и открыть новые вкусовые сочетания без ущерба для самочувствия — сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" .