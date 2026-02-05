Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Будете смотреть на сок иначе: находка новосибирца взорвала сеть и напугала покупателей

Еда

Жители Новосибирска столкнулись с ситуацией, которая для многих стала поводом усомниться в безопасности привычных продуктов из супермаркета. В одном из районов города покупатель обнаружил плесень и слизь в упаковке сока, приобретённого в магазине.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Неожиданная находка после покупки

Информация о случившемся появилась в телеграм-канале микрорайона Шлюз. Местный житель опубликовал видео, на котором показал содержимое упаковки сока, вызвавшее у него явное недоумение. По его словам, было куплено две одинаковые упаковки, однако состояние напитка в них оказалось разным.

"Одна упаковка оказалась нормальной, вторая — с плесенью и слизью. Новая фобия, теперь буду разрезать тетрапаки", — рассказал мужчина в опубликованном ролике.

Видео быстро привлекло внимание подписчиков канала и вызвало активное обсуждение в комментариях.

Возможная причина порчи продукта

Покупатель уточнил, что упаковка с испорченным соком, по всей видимости, была повреждена. Он обратил внимание на нарушение герметичности тетрапака, из-за чего внутрь мог попасть воздух. Именно это, по его мнению, и стало причиной образования плесени и слизи.

Подобные дефекты упаковки не всегда заметны при покупке, особенно если повреждение минимальное. В результате продукт, который внешне выглядит безопасным, может оказаться непригодным для употребления.

Реакция горожан и предупреждение

Житель Шлюза призвал новосибирцев внимательнее относиться к напиткам в тетрапаках и проверять упаковки перед употреблением. По его словам, инцидент стал для него поводом пересмотреть отношение к таким продуктам и быть более осторожным.

Ситуация вызвала обеспокоенность у пользователей соцсетей, многие из которых признались, что теперь тоже будут тщательнее осматривать упаковки и обращать внимание на любые подозрительные признаки, даже если срок годности продукта ещё не истёк.

Что делать при обнаружении испорченного продукта

Специалисты рекомендуют в подобных случаях не употреблять продукт и сохранить упаковку, включая чек, если он есть. Это позволяет обратиться в магазин с претензией и вернуть товар ненадлежащего качества. По закону продавец обязан принять такой продукт и компенсировать его стоимость, а при необходимости — направить партию на проверку.

Кроме того, покупатель вправе обратиться в Роспотребнадзор, особенно если есть подозрение на систематические нарушения условий хранения или транспортировки. Фото- и видеоматериалы, подобные опубликованным в соцсетях, могут стать дополнительным аргументом при рассмотрении жалобы.

На что обращать внимание при покупке соков

Эксперты советуют внимательно осматривать тетрапак перед покупкой, даже если упаковка выглядит целой. Вздутия, деформации, следы подтёков или посторонний запах могут указывать на нарушение герметичности. Особое внимание стоит уделять швам и углам упаковки, где повреждения возникают чаще всего, сообщает Om1 Новосибирск.

Также рекомендуется проверять условия хранения в торговом зале. Если соки находятся рядом с источниками тепла или под прямым светом, риск порчи возрастает. Такие простые меры, по мнению специалистов, помогают снизить вероятность столкнуться с неприятными и потенциально опасными находками.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
