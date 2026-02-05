Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Рулет румянится в духовке, а сыр тянется при каждом разрезе: удачный ужин без хлопот

Еда

Куриный рулет в лаваше давно перестал быть просто экспресс-закуской и всё чаще становится полноценным горячим блюдом для домашнего стола. Он готовится быстро, выглядит аккуратно и сочетает в себе сочное мясо, расплавленный сыр и хрустящую оболочку. Такой формат особенно выручает, когда хочется чего-то эффектного без долгой готовки.

Куриный рулет с сыром
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Куриный рулет с сыром

Почему рулет в лаваше стал таким популярным

Лаваш давно используют как универсальную основу для быстрых блюд, заменяющую тесто. Он позволяет сократить время готовки и сосредоточиться на начинке, как это происходит и при приготовлении рулета из лаваша с разными наполнителями. В сочетании с куриным фаршем блюдо получается мягким внутри и румяным снаружи. Запекание в духовке делает его менее жирным и более сбалансированным по вкусу.

"Использование тонкой основы вроде лаваша позволяет сохранить сочность начинки и при этом добиться аппетитной корочки без лишнего масла", — считает Шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Вадимович Козлов.

Начинка: простота и сочность

В основе начинки — куриный фарш, приправленный солью и чёрным перцем. Добавление свежей зелени делает вкус более ярким, а яйцо помогает массе держать форму. Если фарш плотный, его допустимо смягчить небольшим количеством молока или сметаны. Этот приём часто применяют и в других рецептах с курицей, где важна нежная текстура готового блюда.

Как правильно сформировать рулет

Большой лист прямоугольного лаваша раскладывают на противне с пергаментом и равномерно распределяют фарш, оставляя края свободными. Сверху добавляют тёртый полутвёрдый сыр, который хорошо плавится и даёт тянущуюся текстуру. Лаваш сворачивают плотно, но без давления, чтобы он не порвался. Такой способ формовки используют и в других быстрых вариантах запекания, например при приготовлении пиццы на лаваше.

Запекание и финальные штрихи

Перед духовкой рулет смазывают желтком — это обеспечивает золотистую корочку. Посыпка семечками или кунжутом добавляет хруст и аромат. Запекание при 200 градусах занимает около 25 минут. После духовки блюду дают немного постоять, чтобы соки равномерно распределились, и только потом нарезают на порции. Об этом сообщает Кубанские Новости.

Советы по приготовлению куриного рулета

  1. Используйте фарш средней жирности, чтобы начинка не была сухой.
  2. Выбирайте сыр, который хорошо плавится и не выделяет лишнюю влагу.
  3. Сворачивайте рулет аккуратно, сохраняя плотность.
  4. Дайте блюду отдохнуть после духовки перед нарезкой.

Популярные вопросы о курином рулете в лаваше

Можно ли заменить куриный фарш?

Да, подойдёт индюшиный фарш или смесь курицы и индейки.

Готовится ли рулет заранее?

Его можно сформировать заранее и запечь непосредственно перед подачей.

С чем лучше подавать блюдо?

Подойдут свежие овощи, салаты и лёгкие соусы на основе йогурта или сметаны.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
сыр курица рецепты кулинария
