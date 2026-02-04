Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Хрупкая корочка — нежная сердцевина: торт, который покоряет в День всех влюблённых

В День святого Валентина особенно хочется десерта, который выглядит эффектно и при этом остается легким. Торт "Павлова" идеально вписывается в эту атмосферу: воздушный, хрупкий снаружи и нежный внутри. Он давно стал символом утонченности и праздничного настроения.

Торт Павлова
Фото: Pravda.Ru by Ольга Ефимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Торт Павлова

Почему Павлова считается идеальным десертом для 14 февраля

Торт "Павлова" получил имя в честь балерины Анны Павловой и полностью оправдывает его. Хрустящая оболочка безе скрывает мягкую, почти кремовую сердцевину, а взбитые сливки сверху напоминают сценический костюм балерины. Завершают образ свежие ягоды и фрукты, которые добавляют легкую кислинку и свежесть.

Этот десерт давно считается гастрономической гордостью Австралии и Новой Зеландии, но его успешно готовят и дома. При правильном подходе "Павлова" не требует сложных техник и доступна даже тем, кто редко работает с безе.

Ингредиенты для домашнего торта Павлова

Для классического варианта торта на 8 порций понадобится следующий набор продуктов.

  • Белки крупных яиц комнатной температуры — 4 шт.

  • Сахарная пудра — 1 стакан.

  • Уксус — 1 ч. л.

  • Кукурузный крахмал — 1/2 ст. л.

  • Экстракт ванили — 1 ч. л.

  • Сливки жирностью 35% — 100 мл.

  • Свежие фрукты и ягоды для подачи — по вкусу (клубника, малина, киви, черешня, черника).

Минимальный набор ингредиентов делает десерт легким, но именно точность пропорций обеспечивает правильную текстуру безе, сопоставимую с тем, как ведет себя основа в классическом брауни.

Ключевые этапы приготовления

Основу торта составляет безе, поэтому внимание уделяется работе с белками. Их взбивают до мягких пиков, постепенно вводя сахарную пудру, пока масса не станет плотной и глянцевой. Крахмал и уксус добавляют в конце — они отвечают за нежную сердцевину и устойчивость формы.

Белковую массу выкладывают на противень, формируя круг с более высокими краями. Выпекание происходит при низкой температуре, чтобы безе не подрумянилось, а равномерно подсохло. После выключения духовки корж должен полностью остыть внутри, иначе он может осесть. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Начинка и подача

Сливки взбивают до пышности с добавлением ванили. Их выкладывают уже перед подачей, чтобы безе не успело размокнуть. Фрукты и ягоды добавляют непосредственно перед сервировкой, подбирая сочетания по сезону и вкусу — по тому же принципу баланса, что используется в домашнем чизкейке.

"Секрет удачной подачи — в свежести и простоте. Чем меньше обработки у фруктов, тем выразительнее они работают на фоне сладкого безе", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Козлов.

Крупные плоды рекомендуется нарезать тонкими ломтиками, а мелкие ягоды использовать целиком — так торт выглядит аккуратно и празднично.

Популярные вопросы о торте Павлова

Можно ли приготовить "Павлову" заранее?

Безе можно испечь заранее и хранить в сухом месте, но сливки и ягоды добавляют только перед подачей.

Какие фрукты лучше подходят?

Лучше выбирать ягоды и фрукты с легкой кислинкой, чтобы сбалансировать сладость безе.

Что делать, если безе потрескалось?

Небольшие трещины считаются нормой и не влияют на вкус, а под слоем сливок они будут незаметны.

