Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Два продукта — и крем мечты готов: именно он делает десерты безупречными

Еда

Иногда именно начинка определяет, станет ли торт запоминающимся. Есть крем, который выглядит просто, но дает глубокий вкус, пластичность и ощущение "кондитерской классики". Речь идет о ганаше — основе многих профессиональных десертов. 

Шоколадный ганаш на торте
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоколадный ганаш на торте

Что такое ганаш и почему его выбирают для тортов

Ганаш — это крем французского происхождения, состоящий всего из двух базовых ингредиентов: шоколада и жирных сливок. Несмотря на лаконичный состав, он отличается насыщенным вкусом, гладкой текстурой и универсальностью. Такой крем одинаково хорошо подходит для прослойки бисквитов, выравнивания торта и создания плотных начинок, а в сочетании с бисквитной основой, как в шоколадном торте, раскрывает глубину какао-вкуса.

Главное условие успеха — качество продуктов. Вкус ганаша напрямую зависит от шоколада, а стабильность текстуры обеспечивают сливки высокой жирности. Именно поэтому этот крем редко называют бюджетным, но в кондитерском деле он давно считается оправданной роскошью.

Ингредиенты для ганаша

Для классического ганаша для начинки торта потребуется минимальный набор.

  • Молочный шоколад — 500 г.

  • Сливки жирностью 30-33% — 250 г.

Эти пропорции дают плотный, насыщенный крем, который после охлаждения хорошо взбивается и держит форму.

Как пропорции влияют на результат

Одна из причин популярности ганаша — возможность легко менять его консистенцию. Если увеличить количество сливок, крем получится более мягким и нежным, подойдет для прослойки коржей или даже в виде глазури. При увеличении доли шоколада масса становится плотной и устойчивой, что особенно важно для выравнивания торта и транспортировки.

Такой подход позволяет использовать один базовый рецепт для разных задач, не усложняя технологию. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Технология приготовления: просто и точно

Шоколад предварительно измельчают или используют в виде каллет. Сливки нагревают почти до кипения, не давая им закипеть, после чего соединяют с шоколадом. Массу аккуратно перемешивают до однородности, при необходимости используя погружной блендер для гладкой и глянцевой текстуры.

Готовый ганаш накрывают пищевой пленкой в контакт и отправляют в холодильник минимум на шесть часов. За это время он стабилизируется и заметно густеет. Перед использованием охлажденную массу взбивают миксером до пышности, внимательно следя, чтобы крем не расслоился — этот этап особенно важен и для воздушных десертов вроде шоколадного мусса.

Вариации вкуса и ароматизация

Ганаш легко адаптируется под разные десерты. Сливки можно предварительно ароматизировать, прогрев их с мятой, цедрой апельсина или лимона. После настаивания добавки удаляют, сливки снова нагревают и соединяют с шоколадом по базовой схеме.

Для начинки используют ганаш на молочном, темном или белом шоколаде. Каждый вариант дает разную плотность и сладость, поэтому при смене шоколада важно учитывать особенности состава.

"Профессионалы ценят ганаш за предсказуемость: он стабилен, если соблюдать технику, и одинаково хорошо работает в домашних и ресторанных условиях", — считает кондитер, обозреватель Pravda. ru Ольга Николаевна Ефимова.

Популярные вопросы о ганаше для начинки торта

Какой шоколад лучше выбрать?

Оптимален качественный молочный или темный шоколад с понятным составом и высоким содержанием какао-продуктов.

Сколько хранится ганаш?

В холодильнике ганаш может храниться несколько дней, если он плотно закрыт и защищен от посторонних запахов.

Что лучше для начинки — ганаш или масляный крем?

Ганаш выигрывает по вкусу и текстуре, а масляный крем может быть удобнее при длительном хранении вне холодильника.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы десерт рецепты выпечка
Новости Все >
Пугающие названия без эпидемий: экзотические инфекции остаются под строгим контролем в России
Холодный сезон и горячее железо: техника во дворе довела ребёнка до экстренной помощи
Когда прошлое отказывается умирать: мамонты в Сибири остаются живой угрозой тайги
Политический шум вместо игры: политические споры решают судьбу ЧМ-2026 мировой сцене
Красота стирает лак на ногтях: привычные бьюти-процедуры уступили место новому тренду
Топливо стало роскошью: цены на АИ-92 в Башкирии ушли в новый рывок
Каждая вторая машина — с сюрпризом: скрытые риски ввоза, о которых молчат продавцы
От магазинов до фронта — путь доброты: Россия поднимает волну поддержки защитникам
Профессии меняются, а требования нет: эти качества гарантируют спрос на рынке труда
Слепое доверие юристу оборачивается проблемами: важный нюанс, о котором молчат
Сейчас читают
Капитуляция на фоне блэкаута: судьба режима в Киеве зависит от освобождения Запорожья
Военные новости
Капитуляция на фоне блэкаута: судьба режима в Киеве зависит от освобождения Запорожья
Капустные листья для голубцов становятся нежными сами: простой трюк для голубцов
Еда и рецепты
Капустные листья для голубцов становятся нежными сами: простой трюк для голубцов
Популярное
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля

Полынь лечебная помогает защитить сад от тли, слизней и грызунов, оставаясь декоративным и неприхотливым растением для участка.

Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Капустные листья для голубцов становятся нежными сами: простой трюк для голубцов
Капитуляция на фоне блэкаута: судьба режима в Киеве зависит от освобождения Запорожья Любовь Степушова Игорь Тер-Карапетов: Чтобы не потерять искренность, нужно не предавать себя Анжела Якубовская Гигантские комки породы: аномалия под Тихим океаном изменяет магнитное поле Земли Александр Рощин
Щенок за 2,2 млн стал посмешищем: роскошь рассыпалась быстрее, чем успели похвастаться
Застывшая тайна мелового мира: находка Испании вскрыла опасный эволюционный парадокс
Капитуляция на фоне блэкаута: судьба режима в Киеве зависит от освобождения Запорожья
Капитуляция на фоне блэкаута: судьба режима в Киеве зависит от освобождения Запорожья
Последние материалы
Блины со вкусом чебурека: сочность начинки удержит непривычный формат
Вас тормозят чаще других? Эти восемь привычек выдают водителя инспектору мгновенно
Цветут для глаз, растут для вкуса: многолетники, которые работают на всё сразу
5 февраля: русский Пеле, взрыв в Сараеве и пенсионер-миллионер
Ручная сборка, идеальное состояние и странная цена: японский седан ошеломил рынок
Пугающие названия без эпидемий: экзотические инфекции остаются под строгим контролем в России
Холодный сезон и горячее железо: техника во дворе довела ребёнка до экстренной помощи
Когда прошлое отказывается умирать: мамонты в Сибири остаются живой угрозой тайги
Политический шум вместо игры: политические споры решают судьбу ЧМ-2026 мировой сцене
Капитуляция на фоне блэкаута: судьба режима в Киеве зависит от освобождения Запорожья
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.