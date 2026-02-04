Жарятся за минуты, исчезают за секунды: лепёшки для ленивого чаепития

Домашняя выпечка может быть быстрой и удивительно нежной даже без духовки. Всего несколько простых ингредиентов — и уже через 15 минут на столе появляются пышные лепёшки, которые идеально подходят к зимнему чаепитию.

Фото: Pravda.Ru by Людмила Кравцова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жареные пышки

В чём секрет теста на кефире и майонезе

Пышки на кефире с майонезом стали настоящим хитом благодаря своей простоте. Воздушная структура получается за счет реакции кефира и соды — тесто буквально наполняется пузырьками, становится легким и пористым, сообщает "СТЕРЛЕГРАД".

Майонез здесь играет не только вкусовую роль. Его жиры делают выпечку мягче, помогают тесту не пересыхать после жарки и сохраняют свежесть даже спустя несколько часов. Такой рецепт особенно выручает, когда хочется чего-то домашнего, но времени на сложные пироги нет.

"Секрет таких быстрых лепёшек — в правильной текстуре теста: кефир даёт лёгкость, а майонез помогает сохранить мягкость даже после остывания", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Вадимович Козлов.

Какие продукты понадобятся

Для приготовления нужны самые обычные ингредиенты, которые часто есть на кухне. Основу составляют кефир, майонез и пшеничная мука, а также сахар, соль и сода.

Важно следить за консистенцией: тесто должно быть мягким, но не жидким. Если оно слишком липнет к рукам, можно добавить немного муки, но не переборщить, чтобы лепешки не стали жесткими.

Как приготовить пышки

Сначала в миске соединяют кефир, майонез, сахар и соль, добиваясь однородной массы. Затем муку вводят частями, чтобы тесто получилось эластичным. После добавления соды его вымешивают еще пару минут, а затем дают немного "отдохнуть" при комнатной температуре. Это делает структуру более нежной и облегчает раскатку.

Тесто делят на несколько частей, формируют круглые лепешки толщиной около половины сантиметра и обжаривают на сковороде до золотистой корочки. Обычно достаточно 2-3 минут с каждой стороны.

Сравнение пышек и классической выпечки в духовке

Жареные пышки выигрывают скоростью: духовку разогревать не нужно, а результат получается почти мгновенно. В отличие от дрожжевого теста, здесь нет долгой расстойки, а вкус остается насыщенным и домашним.

При этом такая выпечка более универсальна: лепешки можно подать и сладкими, и солеными, дополнив медом, вареньем или сыром.

"Выпечка на сковороде требует аккуратного огня: именно умеренная температура делает корочку золотистой, а середину полностью пропечённой", — считает эксперт по домашней кухне, обозреватель Pravda. ru Елена Назарова.

Советы по приготовлению

Используйте кефир комнатной температуры — так тесто будет воздушнее. Просеивайте муку, чтобы выпечка получилась легче. Не перегревайте масло: оно должно шипеть, но не дымить. Готовые пышки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подавайте сразу, пока лепешки особенно мягкие.

Популярные вопросы

Как выбрать муку для такого теста?

Лучше использовать пшеничную муку высшего сорта, добавляя ее постепенно, чтобы не сделать тесто слишком плотным.

Сколько стоит приготовить такие пышки дома?

Рецепт бюджетный: все ингредиенты простые и доступны, поэтому выпечка обходится дешевле магазинных сладостей.

Что лучше добавить к пышкам при подаче?

Классический вариант — сахарная пудра, но также отлично подходят мед, варенье, сметана или сгущенное молоко. Отличным дополнением могут стать и лёгкие закуски вроде тарталеток с лососем.