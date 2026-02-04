Жарятся за минуты, исчезают за секунды: лепёшки для ленивого чаепития

Домашняя выпечка может быть быстрой и удивительно нежной даже без духовки. Всего несколько простых ингредиентов — и уже через 15 минут на столе появляются пышные лепёшки, которые идеально подходят к зимнему чаепитию.
Пышки на кефире с майонезом стали настоящим хитом благодаря своей простоте. Воздушная структура получается за счет реакции кефира и соды — тесто буквально наполняется пузырьками, становится легким и пористым, сообщает "СТЕРЛЕГРАД".
Майонез здесь играет не только вкусовую роль. Его жиры делают выпечку мягче, помогают тесту не пересыхать после жарки и сохраняют свежесть даже спустя несколько часов. Такой рецепт особенно выручает, когда хочется чего-то домашнего, но времени на сложные пироги нет.
"Секрет таких быстрых лепёшек — в правильной текстуре теста: кефир даёт лёгкость, а майонез помогает сохранить мягкость даже после остывания", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Вадимович Козлов.
Для приготовления нужны самые обычные ингредиенты, которые часто есть на кухне. Основу составляют кефир, майонез и пшеничная мука, а также сахар, соль и сода.
Важно следить за консистенцией: тесто должно быть мягким, но не жидким. Если оно слишком липнет к рукам, можно добавить немного муки, но не переборщить, чтобы лепешки не стали жесткими.
Сначала в миске соединяют кефир, майонез, сахар и соль, добиваясь однородной массы. Затем муку вводят частями, чтобы тесто получилось эластичным. После добавления соды его вымешивают еще пару минут, а затем дают немного "отдохнуть" при комнатной температуре. Это делает структуру более нежной и облегчает раскатку.
Тесто делят на несколько частей, формируют круглые лепешки толщиной около половины сантиметра и обжаривают на сковороде до золотистой корочки. Обычно достаточно 2-3 минут с каждой стороны.
Жареные пышки выигрывают скоростью: духовку разогревать не нужно, а результат получается почти мгновенно. В отличие от дрожжевого теста, здесь нет долгой расстойки, а вкус остается насыщенным и домашним.
При этом такая выпечка более универсальна: лепешки можно подать и сладкими, и солеными, дополнив медом, вареньем или сыром.
"Выпечка на сковороде требует аккуратного огня: именно умеренная температура делает корочку золотистой, а середину полностью пропечённой", — считает эксперт по домашней кухне, обозреватель Pravda. ru Елена Назарова.
Лучше использовать пшеничную муку высшего сорта, добавляя ее постепенно, чтобы не сделать тесто слишком плотным.
Рецепт бюджетный: все ингредиенты простые и доступны, поэтому выпечка обходится дешевле магазинных сладостей.
Классический вариант — сахарная пудра, но также отлично подходят мед, варенье, сметана или сгущенное молоко. Отличным дополнением могут стать и лёгкие закуски вроде тарталеток с лососем.
Гортензия уступает место новому фавориту. В 2026 году садоводы выбирают эффектный и выносливый кустарник, который украшает участок весь сезон.