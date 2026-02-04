Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Козлов

Сулугуни тянется, картошка тает: быстрый пирог, от аромата которого не пройти мимо

Еда

Домашняя выпечка может быть быстрой, простой и при этом по-настоящему вкусной. Осетинский пирог с картофелем и сыром легко приготовить всего за считанные минуты, а результат порадует мягким тестом и тянущейся начинкой.

Пирог с сыром
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Козлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог с сыром

Быстрый вариант классического осетинского пирога

Речь идет о традиционном "картофджине" — пироге, который в Осетии считается одним из самых популярных. Его подают к семейному ужину, используют как полноценный обед или дополняют им праздничный стол, сообщает "СТЕРЛЕГРАД".

Главный секрет рецепта в том, что тесто готовится без дрожжей, а начинка соединяется буквально за несколько минут. Такой вариант особенно удобен, когда хочется порадовать близких ароматной выпечкой без долгой подготовки.

"Идеально подходит для будней, когда хочется порадовать близких домашней выпечкой без лишней траты времени", — отметил шеф-повар Михаил Петров.

Нежное тесто на кефире без расстойки

Основой для пирога служит простое кефирное тесто. Оно получается мягким, эластичным и не требует ожидания, как дрожжевое. Достаточно смешать кефир комнатной температуры, немного растительного масла, соль и сахар, а затем постепенно добавить муку с содой.

Тесто выходит податливым и почти не липнет к рукам, поэтому с ним легко работать даже новичкам. Пока оно отдыхает несколько минут, можно спокойно заняться начинкой.

Начинка с тянущимся сыром и картофелем

Классическая начинка состоит из отварного картофеля и сыра. Картофель разминают в пюре без масла и молока, чтобы вкус оставался насыщенным. Затем добавляют натертый сыр: сулугуни, брынза или любой сорт, который хорошо плавится. Горячий картофель помогает сыру равномерно расплавиться, поэтому начинка получается особенно нежной и тягучей.

"Горячий картофель идеально соединяется с сыром, позволяя получить начинку, которая не теряет вкуса даже на следующий день", — подчеркнул Михаил Петров.

Выпечка всего за 10 минут

Духовку разогревают до высокой температуры — около 220-230 градусов. Тесто раскатывают, выкладывают начинку в центр и аккуратно собирают края, формируя круглую лепешку.

Перед отправкой в духовку пирог смазывают желтком с молоком или кефиром, чтобы корочка стала румяной. Выпекается он всего 10-12 минут, после чего ему дают немного постоять — так начинка станет еще ароматнее, а нарезать пирог будет проще.

Сравнение домашнего пирога и магазинной выпечки

Осетинский пирог, приготовленный дома, выигрывает у покупных вариантов за счет свежести и натурального состава. Магазинная выпечка часто содержит больше масла и добавок, тогда как домашний "картофджин" можно адаптировать под свой вкус, меняя сорта сыра и добавляя зелень.

Кроме того, такой пирог получается более сытным, чем обычные лепешки с сыром, и может заменить полноценный прием пищи.

"Даже простые рецепты становятся полезнее, если соблюдать баланс ингредиентов и не перегружать блюда лишними жирами", — считает повар, обозреватель Pravda. ru Елена Назарова.

Советы по приготовлению

  1. Используйте кефир комнатной температуры для мягкого теста.
  2. Не добавляйте масло и молоко в картофельное пюре, чтобы начинка была плотной.
  3. Выбирайте сыр, который хорошо плавится.
  4. Делайте надрез в центре пирога, чтобы выходил пар.
  5. Дайте выпечке "отдохнуть" после духовки 5-7 минут.

Популярные вопросы

Как выбрать сыр для начинки?

Лучше всего подходят сулугуни и брынза, но можно использовать и твердые сорта, которые хорошо плавятся.

Сколько стоит приготовить такой пирог дома?

Рецепт бюджетный: основные расходы — картофель, кефир и сыр, поэтому пирог обходится дешевле магазинной выпечки.

Что лучше добавить в начинку для разнообразия?

Часто добавляют жареный лук, зелень, грибы или даже фарш — пирог легко адаптируется под вкусы семьи.

Автор Дмитрий Козлов
Дмитрий Козлов — шеф-повар, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
