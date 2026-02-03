Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Корочка трещит, аромат как у костра — простой картофель для любого мяса

Еда

Иногда достаточно духовки и правильно подобранных специй, чтобы привычный картофель напоминал блюдо, приготовленное на костре. Запечённые дольки с хрустящей корочкой, насыщенным ароматом и лёгким "дымком" легко становятся центром внимания на столе. Такой гарнир органично сочетается с мясом, курицей, рыбой и овощами.

Запеченная картошка
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Запеченная картошка

Почему картофель "как на костре" подходит к любому блюду

Картофель, запечённый в кожуре, сохраняет плотную структуру и естественный вкус. Кожица защищает мякоть от пересыхания и помогает сформировать румяную корочку. Чеснок и травы усиливают аромат, а высокая температура духовки создаёт эффект открытого огня. Именно поэтому такой гарнир часто выбирают к запечённому мясу в духовке и простым блюдам без сложных соусов.

Выбор картофеля и специй

Лучше всего подходят молодые клубни или сорта с жёлтой мякотью. Они быстрее доходят до готовности и остаются мягкими внутри. Крупный картофель удобно разрезать на части, чтобы обеспечить равномерное запекание. В качестве основы используют оливковое или подсолнечное масло, а набор специй можно менять — от прованских трав до паприки, как это делают при приготовлении картофеля по-деревенски.

Как запекать картофель в духовке

Картофель тщательно моют жёсткой щёткой, не снимая кожуру. В глубокой миске его смешивают с маслом, чесноком, солью, перцем и специями, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт. Картофель выкладывают на противень в один слой и накрывают фольгой. После первой стадии запекания фольгу снимают и доводят блюдо до золотистой корочки. Перед подачей картофель щедро посыпают свежей зеленью и подают горячим. Об этом сообщает 1000menu.

"Фольга на первом этапе работает как паровая камера, а последующее открытое запекание отвечает за хрустящую текстуру", — отмечает Су-шеф, обозреватель Pravda. ru Артём Сергеевич Волков

Советы по приготовлению картофеля "как на костре" шаг за шагом

  1. Не очищайте кожуру — она отвечает за хруст.
  2. Выкладывайте кусочки свободно, не внахлёст.
  3. Используйте фольгу только на первом этапе.
  4. Добавляйте свежую зелень уже после духовки.

Популярные вопросы о картофеле "как на костре"

Какой картофель лучше выбрать?

Молодой или с жёлтой мякотью — он быстрее пропекается.

Можно ли запекать без фольги?

Можно, но мякоть может получиться менее мягкой.

С чем лучше подавать такой гарнир?

С мясом, курицей, рыбой или овощными котлетами.

