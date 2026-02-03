Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Хрустящее золото снаружи, сырная нежность внутри — картофельные пончики для ужина

Еда

Иногда самые простые продукты дают неожиданный результат, если взглянуть на них под другим углом. Картофель, который чаще всего превращают в пюре или подают как гарнир, легко становится эффектной закуской с хрустящей корочкой. Картофельные пончики с сыром и укропом готовятся всего за полчаса и подходят как для домашнего ужина, так и для дружеских посиделок.

Картофельные пончики
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Картофельные пончики

Почему картофельные пончики стали популярны

Картофельные пончики — удачный пример того, как домашняя кухня перенимает приёмы уличной еды. В основе блюда — отварной картофель, который после обжарки сохраняет мягкость и воздушность. Сыр усиливает вкус и делает текстуру более насыщенной, а укроп добавляет свежие ноты, знакомые по классическим рецептам. Подобный контраст хруста и нежности ценят те, кто любит хрустящие картофельные блюда без сложных техник.

"Жарка во фритюре усиливает аромат крахмалистых продуктов и делает вкус более выразительным, но важно соблюдать умеренность и температурный режим", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Вадимович Козлов.

Текстура и вкус: что делает блюдо удачным

Ключевой эффект строится на контрасте. Снаружи пончики покрываются плотной золотистой корочкой, а внутри остаются мягкими и почти кремовыми. Твёрдый сыр равномерно плавится в тесте и подчёркивает вкус картофеля. Укроп работает как естественный ароматический акцент и делает блюдо менее тяжёлым, что особенно ценят любители домашних закусок.

Как готовятся картофельные пончики

Для основы используют тёплое картофельное пюре без молока и масла. В него добавляют тёртый сыр, яйцо, муку, соль, перец и мелко нарезанный укроп. Из мягкого теста формируют шарики и придают им форму колец. Заготовки обжаривают в растительном масле до равномерной румяности, затем выкладывают на бумажные полотенца и подают горячими. Такой подход схож с тем, как готовят картофель без лишнего масла, но даёт более выраженный вкус. Об этом сообщает D-NEWS.

Плюсы и минусы блюда

Картофельные пончики легко вписываются в домашнее меню и подходят для разных форматов подачи. Они готовятся из доступных ингредиентов и не требуют сложного оборудования. При этом есть нюансы, которые стоит учитывать.

Плюсы:

  • быстрый процесс приготовления;
  • насыщенный вкус без сложных специй;
  • универсальность подачи.

Минусы:

  • высокая калорийность из-за фритюра;

Советы по приготовлению картофельных пончиков

  1. Используйте тёплый картофель — так тесто получится однородным.
  2. Выбирайте сыр с ярким вкусом, который хорошо плавится.
  3. Следите за температурой масла, чтобы избежать лишнего жира.
  4. Жарьте небольшими порциями для равномерной корочки.

Популярные вопросы о картофельных пончиках

Можно ли приготовить их без фритюра?

Да, запекание в духовке возможно, но корочка будет мягче.

Какой сыр подойдёт лучше всего?

Твёрдые сорта вроде гауды или российского.

С чем подавать картофельные пончики?

Со сметаной, йогуртовыми соусами или свежими овощами.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы сыр рецепты картофель
Новости Все >
Деньги едва удержались на плаву: маткапитал в Омской области спасли от обесценивания
До ремонта ближе, чем кажется: скрытая математика пробега китайских автомобилей
Гастрономический антидот: почему винегрет — это биохимическое оружие против похмелья
Хотели научить экономить — оторвались от реальности: Карелия не приняла игру с тратами
Смартфоны и ноутбуки дорожают на глазах: весной рынок может сорваться с цепи
Незаметные привычки сжирают бюджет: россияне тратят сотни тысяч, не замечая этого
Кристальный холодец: экспертные советы по улучшению вкусовых характеристик.
Ловушка для добрых: как синдром спасателя заставляет жить ради чужих проблем
Шальные деньги приходят тихо — а уходят больно: что делать при лишней выплате
Короткий путь — длинный диагноз: как мороз превращает прогулку в воспаление
Сейчас читают
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Еда и рецепты
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения
Военные новости
Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения
Популярное
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех

Неприхотливый многолетник, который цветёт до осени и выглядит как воздушное облако. Почему гипсофила становится фаворитом дачных цветников.

Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Джинсы с эффектом тихой роскоши: почему укороченная длина снова решает всё
Джинсы с эффектом тихой роскоши: почему укороченная длина снова решает всё
Сажают один раз — восторг на годы: 7 необычных деревьев для этой весны
Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения
Денис Новосельцев: Мы движемся к ситуации, когда молодому поколению театр будет неинтересен Анжела Якубовская Квантовая самоорганизация: как топологические поверхности адаптируются к реакциям чистой энергии   Александр Рощин США и Иран балансируют на грани войны, но удара нет: что на самом деле сдерживает Трампа Юрий Бочаров
Нежный, как утренний свет: растение, создающее ощущение тепла на всём участке
Огненные цветы размером с блюдце: однолетник, который невозможно не заметить
Десерт, который не требует духовки: творожный торт с роскошным вкусом
Десерт, который не требует духовки: творожный торт с роскошным вкусом
Последние материалы
Антарктида хранит суровый подледниковый мир: карта выявила его истинные масштабы
Хрустящее золото снаружи, сырная нежность внутри — картофельные пончики для ужина
Отопление в январе ударило по кошелькам: жители Подмосковья заметили подвох
Нежное как облако, глянцевое как зеркало — торт, который выглядит идеально
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Еврочиновники не считают зависимость от импорта газа из США зависимостью
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Золотое кружево на сковороде: блинчики, которые выглядят сложными, а готовятся легко
Меховые шапки ушли в прошлое: февральский тренд греет сильнее и служит дольше
Малина, которая не пролезает в банку: ягоды наливаются вовсе не от подкормок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.