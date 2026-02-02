Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Иван Терентьев

Хрустящая снаружи и нежная внутри: мясная улитка покоряет с первого кусочка

Еда

Домашняя выпечка с мясом давно перестала быть делом на полдня. Современные рецепты позволяют получить сочный, ароматный пирог без замешивания теста и сложных техник. Один из таких вариантов — мясная "улитка" из лаваша, которая выглядит эффектно и готовится за считанные минуты.

Мясная улитка
Фото: Pravda.Ru by Иван Терентьев is licensed under publiс domain
Мясная улитка

Почему мясная улитка стала удобным решением

Использование тонкого лаваша вместо классического теста значительно упрощает процесс. Не нужно ждать подъёма, следить за консистенцией и температурой. При этом блюдо сохраняет насыщенный вкус и подходит для домашнего ужина или быстрого угощения, как и другие быстрые рецепты из лаваша.

"Простые рецепты с минимальной термической обработкой помогают сохранить вкус продуктов и делают домашнюю кухню менее утомительной", — считает гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Олегович Данилов.

Подготовка начинки и основы

Для начинки подойдёт любой мясной фарш. Его обжаривают с луком до готовности, приправляя солью, чёрным перцем и паприкой. Важно выпарить лишнюю влагу, чтобы пирог не получился водянистым. Лаваш нарезают длинными полосами, что облегчает формирование рулетов и позволяет равномерно распределить мясо.

Формирование пирога и запекание

Остывший фарш выкладывают тонким слоем на лаваш и сворачивают в плотные трубочки. Их укладывают по спирали в круглую форму, смазанную сливочным маслом. Заливка из яиц и сметаны пропитывает лаваш и делает текстуру мягкой. Сыр сверху создаёт румяную корочку и усиливает аромат, что характерно и для домашних мясных пирогов.

"Сочетание белка, жиров и умеренного количества углеводов делает такие блюда сытными без ощущения тяжести", — считает консультант по домашнему питанию, обозреватель Pravda. ru Екатерина Олеговна Смирнова.

Чем этот вариант отличается от классической выпечки

Традиционные пироги требуют больше времени и навыков. Мясная улитка выигрывает за счёт скорости и предсказуемого результата. По вкусу она напоминает слоёную выпечку, но готовится проще и позволяет экспериментировать с начинками, добавляя зелень или специи. Об этом сообщает NEWS.

Советы по приготовлению

  1. Используйте фарш средней жирности для сочности.
  2. Дайте начинке немного остыть перед сборкой.
  3. Заливайте пирог так, чтобы смесь попала между всеми витками.

Популярные вопросы о мясной улитке

Какой фарш лучше выбрать?

Подойдёт любой, но смешанный даёт более мягкую текстуру.

Можно ли готовить без сыра?

Да, но корочка будет менее выраженной.

Что добавить для свежести вкуса?

Зелёный лук или шпинат хорошо сочетаются с мясом.

Автор Иван Терентьев
Иван Терентьев — пекарь, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы рецепты выпечка кулинария
Новости Все >
Деньги едва удержались на плаву: маткапитал в Омской области спасли от обесценивания
До ремонта ближе, чем кажется: скрытая математика пробега китайских автомобилей
Гастрономический антидот: почему винегрет — это биохимическое оружие против похмелья
Хотели научить экономить — оторвались от реальности: Карелия не приняла игру с тратами
Смартфоны и ноутбуки дорожают на глазах: весной рынок может сорваться с цепи
Незаметные привычки сжирают бюджет: россияне тратят сотни тысяч, не замечая этого
Кристальный холодец: экспертные советы по улучшению вкусовых характеристик.
Ловушка для добрых: как синдром спасателя заставляет жить ради чужих проблем
Шальные деньги приходят тихо — а уходят больно: что делать при лишней выплате
Короткий путь — длинный диагноз: как мороз превращает прогулку в воспаление
Сейчас читают
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Еда и рецепты
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Зерно падает на снег — весной земля не узнаёт себя: простой приём делает почву воздушной
Садоводство, цветоводство
Зерно падает на снег — весной земля не узнаёт себя: простой приём делает почву воздушной
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Садоводство, цветоводство
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Популярное
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех

Неприхотливый многолетник, который цветёт до осени и выглядит как воздушное облако. Почему гипсофила становится фаворитом дачных цветников.

Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Джинсы с эффектом тихой роскоши: почему укороченная длина снова решает всё
Джинсы с эффектом тихой роскоши: почему укороченная длина снова решает всё
Сажают один раз — восторг на годы: 7 необычных деревьев для этой весны
Нежный, как утренний свет: растение, создающее ощущение тепла на всём участке
Денис Новосельцев: Мы движемся к ситуации, когда молодому поколению театр будет неинтересен Анжела Якубовская Квантовая самоорганизация: как топологические поверхности адаптируются к реакциям чистой энергии   Александр Рощин США и Иран балансируют на грани войны, но удара нет: что на самом деле сдерживает Трампа Юрий Бочаров
Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения
Огненные цветы размером с блюдце: однолетник, который невозможно не заметить
Десерт, который не требует духовки: творожный торт с роскошным вкусом
Десерт, который не требует духовки: творожный торт с роскошным вкусом
Последние материалы
Железо за копейки, цифры за миллионы: серый рынок табличек скрытно набирает обороты
Цветочные подушки смыкаются в сплошной ковёр — красивые многолетники без лишних сил
Ткани оживают без флаконов: простые ингредиенты с кухни возвращают комфорт без химии
Листья как броня, эффект как у фильтра: это растение даёт квартире дышать зимой
Невидимое отопление по периметру: новый способ обогрева дома незаметно меняет комфорт
Деньги едва удержались на плаву: маткапитал в Омской области спасли от обесценивания
До ремонта ближе, чем кажется: скрытая математика пробега китайских автомобилей
Южная экзотика без хлопот: этот куст цветёт до 120 дней и не требует сложного ухода
Гастрономический антидот: почему винегрет — это биохимическое оружие против похмелья
Снаружи хрустит — внутри тает: вкус этого печенья меняют не рецептом, а парой капель
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.