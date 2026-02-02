Хруст сверху, нежность внутри: печенье на масле получается как из кондитерской

Мягкое печенье на сливочном масле — это простой домашний десерт, который особенно приятно готовить вместе с близкими. Выпечка получается нежной внутри и слегка хрустящей снаружи, а благодаря ароматизатору можно легко менять вкус — от лимонного до ванильного или пряного. Такое печенье подходит не только для чаепития, но и как основа для тортов, пирожных и сборных десертов. Об этом сообщает Повар. ру.

Фото: Pravda.Ru by Иван Терентьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Песочное печенье с сахаром

Чем это печенье удобно в домашней выпечке

Главное достоинство рецепта — минимальный набор продуктов и быстрый результат. Тесто легко лепится руками, можно делать любые формы с помощью вырубок или просто скатывать шарики. Выпекать печенье важно недолго: достаточно лёгкого румянца, чтобы середина осталась мягкой. Особенно вкусно оно с сиропом, кофе или в десертах, где печенье пропитывается напитками.

"Главный секрет домашнего печенья — не пересушить его: лёгкий румянец гарантирует мягкую сердцевину и уютный вкус даже на следующий день," — считает Кондитер, обозреватель Pravda. ru Ольга Николаевна Ефимова.

Ингредиенты для мягкого печенья на масле

Основной набор

Сливочное масло — 100 г.

Яичные желтки — 3 шт.

Сахар — 60 г.

Соль — 2 щепотки.

Разрыхлитель — ½ ч. л.

Пшеничная мука — 220 г.

Ароматизатор — 2 капли (лимонный, ваниль, корица).

Как приготовить мягкое печенье на сливочном масле

Подготовка теста

Сливочное масло заранее уберите в морозильную камеру на 30-40 минут, чтобы оно слегка подмёрзло. Это поможет сделать тесто более рассыпчатым. Муку просейте в миску и смешайте с разрыхлителем.

Подмороженное масло натрите на крупной тёрке прямо в муку. Добавьте желтки (или при желании замените их сметаной или жирным молоком), всыпьте сахар и соль. Влейте ароматизатор — лимонный, ванильный или пряный.

Аккуратно перемешайте ингредиенты и замесите плотное, тугое тесто. Накройте его пищевой плёнкой и уберите в холодильник на полчаса, чтобы масло в составе уплотнилось.

Формирование и выпекание

Разогрейте духовку до 180°C и застелите противень пергаментом. Из теста скатайте небольшие шарики или вырежьте фигурки формочками. Выложите заготовки на противень.

Выпекайте печенье 15-20 минут, пока оно слегка не зарумянится. Сильно пересушивать не стоит — мягкость внутри сохраняется именно при коротком выпекании.

Готовое печенье аккуратно переложите на тарелку и дайте немного остыть: сверху появится лёгкая хрустящая корочка, а середина останется нежной.

Сравнение: масло или маргарин

Сливочное масло даёт более выраженный вкус и приятный аромат. Маргарин можно использовать как замену, если он качественный, но спреды не подойдут — они ухудшают структуру и делают выпечку менее рассыпчатой. Для классического домашнего результата лучше выбирать настоящее масло.

Советы по приготовлению

Подмораживайте масло перед замесом — так печенье будет рассыпчатым. Не пропускайте охлаждение теста в холодильнике. Выпекайте до лёгкого румянца, не дожидаясь тёмной корочки. Экспериментируйте со вкусами: корица, ваниль, лимонная цедра, какао. Подавайте печенье с сиропом или используйте в сборных десертах, пропитанных кофе.

Популярные вопросы

Можно ли заменить желтки?

Да, вместо желтков можно добавить 3-4 ложки сметаны или жирного молока, но вкус будет чуть менее насыщенным.

Как сделать печенье более ароматным?

Используйте ваниль, корицу или добавьте немного цедры цитрусовых — это придаст домашний пряный оттенок.

Сколько хранится такое печенье?

Лучше всего оно в первые два дня, когда сохраняется мягкая середина. Хранить стоит в закрытой коробке или контейнере.