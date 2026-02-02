Хруст сверху, нежность внутри: печенье на масле получается как из кондитерской

Мягкое печенье на сливочном масле — это простой домашний десерт, который особенно приятно готовить вместе с близкими. Выпечка получается нежной внутри и слегка хрустящей снаружи, а благодаря ароматизатору можно легко менять вкус — от лимонного до ванильного или пряного. Такое печенье подходит не только для чаепития, но и как основа для тортов, пирожных и сборных десертов. Об этом сообщает Повар. ру.
Главное достоинство рецепта — минимальный набор продуктов и быстрый результат. Тесто легко лепится руками, можно делать любые формы с помощью вырубок или просто скатывать шарики. Выпекать печенье важно недолго: достаточно лёгкого румянца, чтобы середина осталась мягкой. Особенно вкусно оно с сиропом, кофе или в десертах, где печенье пропитывается напитками.
"Главный секрет домашнего печенья — не пересушить его: лёгкий румянец гарантирует мягкую сердцевину и уютный вкус даже на следующий день," — считает Кондитер, обозреватель Pravda. ru Ольга Николаевна Ефимова.
Сливочное масло заранее уберите в морозильную камеру на 30-40 минут, чтобы оно слегка подмёрзло. Это поможет сделать тесто более рассыпчатым. Муку просейте в миску и смешайте с разрыхлителем.
Подмороженное масло натрите на крупной тёрке прямо в муку. Добавьте желтки (или при желании замените их сметаной или жирным молоком), всыпьте сахар и соль. Влейте ароматизатор — лимонный, ванильный или пряный.
Аккуратно перемешайте ингредиенты и замесите плотное, тугое тесто. Накройте его пищевой плёнкой и уберите в холодильник на полчаса, чтобы масло в составе уплотнилось.
Разогрейте духовку до 180°C и застелите противень пергаментом. Из теста скатайте небольшие шарики или вырежьте фигурки формочками. Выложите заготовки на противень.
Выпекайте печенье 15-20 минут, пока оно слегка не зарумянится. Сильно пересушивать не стоит — мягкость внутри сохраняется именно при коротком выпекании.
Готовое печенье аккуратно переложите на тарелку и дайте немного остыть: сверху появится лёгкая хрустящая корочка, а середина останется нежной.
Сливочное масло даёт более выраженный вкус и приятный аромат. Маргарин можно использовать как замену, если он качественный, но спреды не подойдут — они ухудшают структуру и делают выпечку менее рассыпчатой. Для классического домашнего результата лучше выбирать настоящее масло.
Да, вместо желтков можно добавить 3-4 ложки сметаны или жирного молока, но вкус будет чуть менее насыщенным.
Используйте ваниль, корицу или добавьте немного цедры цитрусовых — это придаст домашний пряный оттенок.
Лучше всего оно в первые два дня, когда сохраняется мягкая середина. Хранить стоит в закрытой коробке или контейнере.
