Румяные блины с зелёным луком — отличный вариант для тех, кто предпочитает несладкую выпечку. Лёгкий аромат свежей зелени делает их особенно аппетитными, а нежная текстура на кефире подходит и для завтрака, и для быстрого перекуса. Такие блинчики могут стать домашней альтернативой пирогам с луком, но готовятся гораздо проще.
Несладкие блины хорошо вписываются в повседневное меню: их удобно подавать со сметаной, соусами или даже использовать как основу для сытных начинок. Зелёный лук придаёт тесту мягкую пикантность, а разрыхлитель помогает сделать блины более воздушными и эластичными. При желании можно заменить зелень на обжаренный репчатый лук или добавить немного сыра для более насыщенного вкуса, сообщает Повар. ру.
В холодное время года такие блюда особенно хороши: они создают ощущение домашнего уюта, как и луковый суп по-чешски, который тоже строится на простом наборе ингредиентов.
Сначала подготовьте продукты: зелёный лук промойте, обсушите и мелко нарежьте. В миску влейте тёплый кефир, добавьте яйцо, соль и сахар. Перемешайте венчиком до однородности.
Затем растопите сливочное масло и введите его в смесь. Муку соедините с разрыхлителем, просейте и аккуратно вмешайте, чтобы не осталось комочков. После этого добавьте нарезанный зелёный лук и снова хорошо перемешайте.
Оставьте тесто на столе примерно на 15 минут — так мука лучше впитает жидкость, а блины получатся более мягкими.
"Даже самые простые рецепты выигрывают, если дать тесту немного "отдохнуть": структура становится нежнее, а вкус — более цельным" — считает повар, обозреватель Pravda. ru Елена Назарова.
Разогрейте сковороду на среднем огне, слегка смажьте растительным маслом. Налейте порцию теста и распределите тонким слоем, наклоняя сковороду.
Жарьте блин 1-2 минуты до золотистого низа, затем переверните и подрумяньте вторую сторону около 30 секунд. Готовые блины снимайте на тарелку и смазывайте сливочным маслом.
Зелёный лук даёт более свежий и мягкий аромат, поэтому такие блины получаются лёгкими и подходят даже для утреннего меню. Репчатый лук, особенно обжаренный, добавляет сладковатую насыщенность и делает вкус ближе к пирогам или закусочным лепёшкам.
Интересно, что похожий принцип работает и в несладкой выпечке вроде сырных лепёшек на кефире: минимальные добавки полностью меняют характер блюда.
Да, подойдут репчатый, красный, шалот или даже лук-порей. Репчатый лучше слегка обжарить заранее.
Чаще всего их подают со сметаной, чесночным соусом или кетчупом. Хорошо сочетаются и с горячим чаем.
Можно добавить в тесто сыр или использовать блины как основу для начинки — мясной, грибной или овощной.
Илон Маск ограничил скорость дронов, использующих Starlink, но российские специалисты находят способы обхода. Ситуация для Украины гораздо сложнее.