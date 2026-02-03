Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эти блины едят без варенья — и просят добавку: пикантный вкус закладывают ещё в тесте

Румяные блины с зелёным луком — отличный вариант для тех, кто предпочитает несладкую выпечку. Лёгкий аромат свежей зелени делает их особенно аппетитными, а нежная текстура на кефире подходит и для завтрака, и для быстрого перекуса. Такие блинчики могут стать домашней альтернативой пирогам с луком, но готовятся гораздо проще.

Блины с зелёным луком
Фото: Pravda.Ru by Екатерина Смирнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины с зелёным луком

Почему блины с луком стоит попробовать

Несладкие блины хорошо вписываются в повседневное меню: их удобно подавать со сметаной, соусами или даже использовать как основу для сытных начинок. Зелёный лук придаёт тесту мягкую пикантность, а разрыхлитель помогает сделать блины более воздушными и эластичными. При желании можно заменить зелень на обжаренный репчатый лук или добавить немного сыра для более насыщенного вкуса, сообщает Повар. ру.

В холодное время года такие блюда особенно хороши: они создают ощущение домашнего уюта, как и луковый суп по-чешски, который тоже строится на простом наборе ингредиентов.

Ингредиенты для блинов с луком

Основной набор

  • Кефир — 1 стакан.
  • Пшеничная мука — 100 г.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сливочное масло — 30 г (+ для смазывания).
  • Зелёный лук — 20 г.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Разрыхлитель — &frac12 ч. л.
  • Соль — по вкусу.
  • Растительное масло — для жарки.

Как приготовить блины с луком

Подготовка теста

Сначала подготовьте продукты: зелёный лук промойте, обсушите и мелко нарежьте. В миску влейте тёплый кефир, добавьте яйцо, соль и сахар. Перемешайте венчиком до однородности.

Затем растопите сливочное масло и введите его в смесь. Муку соедините с разрыхлителем, просейте и аккуратно вмешайте, чтобы не осталось комочков. После этого добавьте нарезанный зелёный лук и снова хорошо перемешайте.

Оставьте тесто на столе примерно на 15 минут — так мука лучше впитает жидкость, а блины получатся более мягкими.

"Даже самые простые рецепты выигрывают, если дать тесту немного "отдохнуть": структура становится нежнее, а вкус — более цельным" — считает повар, обозреватель Pravda. ru Елена Назарова.

Выпекание блинов

Разогрейте сковороду на среднем огне, слегка смажьте растительным маслом. Налейте порцию теста и распределите тонким слоем, наклоняя сковороду.

Жарьте блин 1-2 минуты до золотистого низа, затем переверните и подрумяньте вторую сторону около 30 секунд. Готовые блины снимайте на тарелку и смазывайте сливочным маслом.

Сравнение: зелёный лук или репчатый

Зелёный лук даёт более свежий и мягкий аромат, поэтому такие блины получаются лёгкими и подходят даже для утреннего меню. Репчатый лук, особенно обжаренный, добавляет сладковатую насыщенность и делает вкус ближе к пирогам или закусочным лепёшкам.

Интересно, что похожий принцип работает и в несладкой выпечке вроде сырных лепёшек на кефире: минимальные добавки полностью меняют характер блюда.

Советы по приготовлению

  1. Используйте тёплый кефир — тесто будет более однородным.
  2. Обязательно добавляйте разрыхлитель, чтобы блины стали мягче и пышнее.
  3. Дайте тесту постоять 15-20 минут перед жаркой.
  4. Экспериментируйте со специями: чёрный перец, паприка, куркума или тмин добавят интересную нотку.
  5. Для более сытного варианта можно добавить тёртый сыр или завернуть мясную начинку.

Популярные вопросы

Можно ли заменить зелёный лук другим видом?

Да, подойдут репчатый, красный, шалот или даже лук-порей. Репчатый лучше слегка обжарить заранее.

С чем лучше подавать такие блины?

Чаще всего их подают со сметаной, чесночным соусом или кетчупом. Хорошо сочетаются и с горячим чаем.

Как сделать блины более сытными?

Можно добавить в тесто сыр или использовать блины как основу для начинки — мясной, грибной или овощной.

Автор Екатерина Смирнова
Екатерина Смирнова — консультант по домашнему питанию, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
