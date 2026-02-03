Этот торт тает во рту, а не в форме: формула идеального суфле найдена

Домашнее "Птичье молоко" легко узнать по эффектному контрасту текстур: тонкий корж снизу, воздушное суфле в центре и гладкая шоколадная глазурь сверху. Этот торт ценят за нежный ванильный вкус без лишней тяжести и за то, что он буквально тает во рту. При правильном охлаждении суфле держит форму, остаётся упругим и даёт аккуратный срез. Об этом сообщает Повар. ру.
"Птичье молоко" — культовый суфлейный торт восточно-европейской кухни со сладким ванильным профилем. Раньше он считался настоящим символом праздника: в 1982 году стал первым тортом, получившим официальное свидетельство на промышленное производство. Сегодня этот десерт можно легко повторить дома — главное, не торопиться и соблюдать температуру сиропа. В 100 г "Птичьего молока" — примерно 300 ккал, а на приготовление обычно уходит 2-3 часа с учётом охлаждения.
"Главный секрет таких десертов — терпение: суфле раскрывает вкус и текстуру только после хорошего охлаждения, когда структура стабилизируется." — считает Кондитер, обозреватель Pravda. ru Ольга Николаевна Ефимова.
для коржа:
для суфле:
для глазури:
Взбейте сливочное масло с сахаром до пышной светлой массы. По одному введите яйца, добавьте ваниль. Просейте муку и аккуратно вмешайте в тесто.
Переложите тесто в форму 20-22 см. Выпекайте при 220°C 10-15 минут. Остудите полностью.
Взбейте сливочное масло со сгущённым молоком до однородности. Важно, чтобы продукты были комнатной температуры.
Смешайте воду и агар, доведите до кипения и проварите 4-5 минут. Добавьте глюкозный сироп и сахар, помешивайте до появления пены и пузырьков.
В чистой миске взбейте белки до мягких пиков и добавьте лимонную кислоту.
Быстро влейте горячий сироп тонкой струйкой, продолжая взбивать миксером.
Пока масса тёплая, добавьте крем и взбейте до гладкости.
Выложите суфле на корж, разровняйте и уберите в холодильник минимум на 2 часа.
Растопите шоколад со сливочным маслом и остудите до тёплого состояния.
Залейте торт глазурью и верните в холодильник ещё на 30-40 минут.
Агар-агар даёт упругость и чёткий срез, поэтому именно он делает "Птичье молоко" максимально близким к классике. Желатин же даёт более мягкое, дрожащее суфле.
Обычно 2-3 часа вместе с охлаждением.
Да, в холодильнике он спокойно стоит 2-3 дня.
Только охлаждённым: тогда суфле упругое, а глазурь ровная.
