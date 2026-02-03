Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Этот торт тает во рту, а не в форме: формула идеального суфле найдена

Еда

Домашнее "Птичье молоко" легко узнать по эффектному контрасту текстур: тонкий корж снизу, воздушное суфле в центре и гладкая шоколадная глазурь сверху. Этот торт ценят за нежный ванильный вкус без лишней тяжести и за то, что он буквально тает во рту. При правильном охлаждении суфле держит форму, остаётся упругим и даёт аккуратный срез. Об этом сообщает Повар. ру.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Что важно знать перед началом

"Птичье молоко" — культовый суфлейный торт восточно-европейской кухни со сладким ванильным профилем. Раньше он считался настоящим символом праздника: в 1982 году стал первым тортом, получившим официальное свидетельство на промышленное производство. Сегодня этот десерт можно легко повторить дома — главное, не торопиться и соблюдать температуру сиропа. В 100 г "Птичьего молока" — примерно 300 ккал, а на приготовление обычно уходит 2-3 часа с учётом охлаждения.

"Главный секрет таких десертов — терпение: суфле раскрывает вкус и текстуру только после хорошего охлаждения, когда структура стабилизируется." — считает Кондитер, обозреватель Pravda. ru Ольга Николаевна Ефимова.

Ингредиенты для торта "Птичье молоко"

для коржа:

  • сливочное масло — 100 г;
  • мука — 120 г;
  • сахар — 100 г;
  • яйца — 2 шт;
  • ванильный экстракт — 1 ч. л;

для суфле:

  • вода — 140 мл;
  • глюкозный сироп — 100 мл;
  • сахар — 300 г;
  • сливочное масло — 200 г;
  • сгущённое молоко — 100 г;
  • яичные белки — 2 шт;
  • агар-агар — 2 ч. л;
  • ванильный экстракт — 1 ч. л;
  • лимонная кислота — 0,5 ч. л;

для глазури:

  • тёмный шоколад — 1 плитка;
  • сливочное масло — 50 г.

Как приготовить торт "Птичье молоко" в домашних условиях

1. Замесите тесто

Взбейте сливочное масло с сахаром до пышной светлой массы. По одному введите яйца, добавьте ваниль. Просейте муку и аккуратно вмешайте в тесто.

2. Испеките корж

Переложите тесто в форму 20-22 см. Выпекайте при 220°C 10-15 минут. Остудите полностью.

3. Сделайте масляный крем

Взбейте сливочное масло со сгущённым молоком до однородности. Важно, чтобы продукты были комнатной температуры.

4. Сварите сироп на агаре

Смешайте воду и агар, доведите до кипения и проварите 4-5 минут. Добавьте глюкозный сироп и сахар, помешивайте до появления пены и пузырьков.

5. Взбейте белки

В чистой миске взбейте белки до мягких пиков и добавьте лимонную кислоту.

6. Соедините сироп и белки

Быстро влейте горячий сироп тонкой струйкой, продолжая взбивать миксером.

7. Введите масляный крем

Пока масса тёплая, добавьте крем и взбейте до гладкости.

8. Соберите торт

Выложите суфле на корж, разровняйте и уберите в холодильник минимум на 2 часа.

9. Приготовьте глазурь

Растопите шоколад со сливочным маслом и остудите до тёплого состояния.

10. Покройте глазурью

Залейте торт глазурью и верните в холодильник ещё на 30-40 минут.

Сравнение: агар-агар и желатин для суфле

Агар-агар даёт упругость и чёткий срез, поэтому именно он делает "Птичье молоко" максимально близким к классике. Желатин же даёт более мягкое, дрожащее суфле.

Советы по приготовлению

  1. Достаньте масло заранее, чтобы крем был воздушным.
  2. Подготовьте форму и место в холодильнике до начала работы.
  3. Сироп вливайте тонкой струйкой при постоянном взбивании.
  4. Глазурь наносите тёплой, но не горячей.
  5. Подавайте торт только охлаждённым — так он будет идеальным.

Популярные вопросы

Сколько времени нужно на приготовление?

Обычно 2-3 часа вместе с охлаждением.

Можно ли хранить торт несколько дней?

Да, в холодильнике он спокойно стоит 2-3 дня.

Как подавать торт, чтобы суфле было идеальным?

Только охлаждённым: тогда суфле упругое, а глазурь ровная.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
