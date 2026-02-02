Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Гусева

Огуречный хит, который просят готовить вёдрами: вкус взрывной,а улетает за секунды

Еда

Огуречный релиш всё чаще появляется на домашних столах как альтернатива привычным соусам и закускам. Он получается ярким по вкусу, ароматным и не требует сложных ингредиентов. Особенно ценят вариант без крахмала — лёгкий, натуральный и универсальный.

Огуречный релиш
Фото: Pravda.ru by Наталья Гусева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огуречный релиш

Чем хорош огуречный релиш без крахмала

Главное преимущество этого рецепта — чистый состав. В основе только свежие огурцы, уксус, специи и сахар. За счёт правильной технологии релиш получается густым без загустителей и сохраняет естественную текстуру.

Закуска удачно дополняет мясо, рыбу и блюда на гриле. Отдельно её часто подают к хот-догам, бургерам и сэндвичам — так же, как и другие домашние закуски.

"При уваривании овощных соусов без крахмала ключевую роль играет удаление лишней влаги на подготовительном этапе — именно это позволяет сохранить натуральную текстуру", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Козлов.

Подготовка огурцов: важный этап

Для релиша подходят плотные свежие огурцы. Их тщательно моют, при необходимости очищают от жёсткой кожицы и удаляют крупные семена. Нарезка должна быть максимально мелкой — именно она формирует правильную консистенцию.

После нарезки огурцы засыпают солью и оставляют примерно на час. За это время выходит лишний сок, который мог бы сделать закуску водянистой — приём, хорошо знакомый тем, кто готовит овощные заготовки без загустителей.

Маринад и варка

Основа вкуса релиша — маринад из яблочного уксуса, сахара, зернистой горчицы и куркумы. Куркума придаёт характерный цвет и лёгкую пряность, а горчица добавляет пикантность.

Огурцы после засолки тщательно промывают, чтобы убрать излишки соли, и отправляют в сотейник с маринадом. Варка занимает всего 5-7 минут после закипания — этого достаточно, чтобы ингредиенты соединились, а огурцы сохранили лёгкую хрусткость.

Хранение и подача

Горячий релиш раскладывают по стерилизованным банкам и дают полностью остыть. При соблюдении всех правил заготовка спокойно хранится до трёх месяцев при комнатной температуре.

Перед подачей закуску можно слегка охладить. Она хорошо сочетается с колбасками, запечённым мясом, рыбой и домашними бутербродами.

"Домашние соусы на основе уксуса и овощей безопасны при правильной стерилизации и точном соблюдении пропорций кислоты", — считает инженер по пищевой безопасности, обозреватель Pravda. ru Антон Белов.

Советы по приготовлению

Используйте яблочный уксус 6% — он мягче столового и даёт более сбалансированный вкус. Огурцы нарезайте как можно мельче, но не превращайте их в пюре. Не переваривайте релиш, чтобы он не потерял свежесть и структуру, сообщает Popcornnews.

Популярные вопросы об огуречном релише

Можно ли уменьшить количество сахара

Да, вкус станет более кислым, но останется гармоничным.

Подходит ли релиш для хот-догов

Да, это один из самых удачных вариантов подачи.

Сколько хранится открытая банка

В холодильнике — до 7-10 дней.

Автор Наталья Гусева
Наталья Гусева — специалист по заготовкам и консервации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда соус кухня советы рецепты заготовки кулинария
Новости Все >
Мнимая угроза или реальный риск: что стоит за разговорами о покушении на Зеленского
Страховщиков выводят на передовую взысканий: новая схема выплат после ДТП таит риски
Архитектура идеального ланча: Клаб-сэндвич с копченым лососем и авокадо
Петр, Леонардо, Иуда: в феврале в театре Модерн сыграют все спектакли из трилогии Юрия Грымова Антихрист и Христос
Реформа с побочным эффектом: новая формула зарплат учителей может сыграть против школ
Россияне в тисках стресса: почему тревожность стала новой нормой для общества
Подводная пропасть тишины: изоляция Дыры дракона породила тысячи форм скрытой жизни
Жизнь пошла другим путём: на дне Атлантики обнаружен город, живущий по иным законам
Криптосфера без защиты: биткоин падает под грузом политики, валют и пустых стаканов
Без права на ошибку: NASA привела экипаж к Луне, приняв все риски повреждения защиты
Сейчас читают
Украшения перешли черту: в 2026 на шею надевают то, что раньше не считалось модным
Красота и стиль
Украшения перешли черту: в 2026 на шею надевают то, что раньше не считалось модным
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Садоводство, цветоводство
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Садоводство, цветоводство
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Популярное
Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения

Яркий седум с красными соцветиями способен украсить сад без полива и подкормок. Почему этот многолетник считают находкой для занятых садоводов.

Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Скрытая причина обвала биткоина: что делать, если вы вложились в крипту Любовь Степушова Тупиковая ветвь: почему СССР так и не приручил двигатель Ванкеля, несмотря на годы разработок Сергей Милешкин Атомный ледокол XXI века: как Лидер надолго обеспечит России контроль в Арктике Сергей Ивaнов
Сочные перья за неделю: два зимних способа получить зелёный лук прямо на подоконнике
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Последние материалы
Реформа с побочным эффектом: новая формула зарплат учителей может сыграть против школ
Хруст, сочность и минимум труда: три творожных рецепта, которые спасают любое утро
Россияне в тисках стресса: почему тревожность стала новой нормой для общества
Этот десерт пугающе прост: готовится за минуту, а вкус — как в итальянском ресторане
Отказываясь от российского газа, Евросоюз оставляет себе лазейки
Дедовский приём, работающий как заклинание: семена оживают за считаные дни без химии
Бельё пахнет как после дорогой химчистки: копеечная таблетка творит магию в шкафу
Эти сорта смородины вызывают зависть всей улицы: кусты растут так, что подпорки гнёт
Тупиковая ветвь: почему СССР так и не приручил двигатель Ванкеля, несмотря на годы разработок
Безопасно для семьи — смертельно для тараканов: народный способ оказался сильнее химии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.