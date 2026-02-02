Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Ефимова

Этот десерт пугающе прост: готовится за минуту, а вкус — как в итальянском ресторане

Еда

Классический тирамису давно стал символом итальянских десертов и домашней гастрономии. Его ценят за контраст горького кофе, нежного крема и лёгкой сладости печенья. При этом готовится он без выпечки и не требует сложных кулинарных приёмов.

Классический тирамису
Фото: Pravda.ru by Ольга Ефимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Классический тирамису

Почему тирамису считается эталоном десертов

Тирамису — это пример рецепта, где всё решают пропорции и качество ингредиентов. Маскарпоне отвечает за кремовую текстуру, кофе придаёт глубину вкуса, а савоярди создают воздушную структуру. В классическом варианте десерт собирается слоями и настаивается в холодильнике, постепенно приобретая нужную плотность — тот самый баланс, который ценят поклонники итальянской кухни.

Использование готового печенья делает рецепт доступным даже для тех, кто редко готовит десерты. При этом вкус остаётся максимально близким к ресторанному.

"В десертах без выпечки особенно важна точность пропорций: она определяет не только вкус, но и усвояемость блюда", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Козлов.

Основа вкуса: крем с маскарпоне

Крем для тирамису готовят на желтках и сахарной пудре. Массу взбивают до светлого и пышного состояния, после чего аккуратно соединяют с охлаждённым маскарпоне. Важно добиться однородности без крупинок и излишней плотности.

По желанию в крем добавляют немного ликёра, например миндального. Он усиливает аромат, но не перебивает вкус кофе и какао.

Как правильно пропитывать савоярди

Чёрный кофе для пропитки должен полностью остыть. Печенье окунают быстро, буквально на секунду, чтобы оно напиталось, но не потеряло форму. Излишняя влага делает слои слишком мягкими и нарушает текстуру десерта — особенно если ориентироваться на кофейные пропорции.

Савоярди выкладывают плотно, формируя ровный слой, который станет основой для крема.

Сборка десерта без ошибок

На дно формы выкладывают часть крема, затем слой пропитанного печенья. После этого снова распределяют крем и повторяют слой савоярди. Завершающий слой — крем, аккуратно разровненный лопаткой.

Перед подачей тирамису обязательно посыпают какао-порошком через сито. Это не только украшение, но и важный вкусовой акцент.

"Использование сырых желтков допустимо при строгом соблюдении свежести продукта и температурного режима хранения", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Козлов.

Выдержка в холодильнике

Тирамису не подают сразу после сборки. Минимальное время охлаждения — два часа, но оптимально дать десерту настояться 6-8 часов. За это время слои стабилизируются, а вкус становится более насыщенным и гармоничным.

Советы по приготовлению шаг за шагом

Используйте только холодный маскарпоне — так крем получится стабильнее. Не переувлажняйте печенье и не взбивайте крем слишком долго, чтобы он не стал жидким. Для дополнительной безопасности желтки можно прогреть на водяной бане, а затем полностью остудить, сообщает "Гастроном".

Популярные вопросы

Можно ли готовить десерт без алкоголя

Да, ликёр не является обязательным ингредиентом.

Сколько хранится тирамису

В холодильнике десерт сохраняет вкус до 48 часов.

Можно ли заменить савоярди другим печеньем

Возможна замена, но классическая текстура достигается именно с савоярди.

Автор Ольга Ефимова
Ольга Ефимова — кондитер, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда кухня советы десерт рецепты
