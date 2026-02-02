Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Две ложки — и блины получаются как у мамы: кружевные края, мягкость и аромат детства

Еда

Иногда один небольшой приём способен полностью изменить привычный рецепт. Обычные блины могут получиться особенно нежными, тонкими и ароматными, если добавить в тесто всего один простой ингредиент. Такой вариант одинаково хорошо подходит и для сладкой, и для солёной начинки.

Блины
Фото: https://unsplash.com by Evgheni Russu is licensed under Free
Блины

В чём главный секрет удачных блинов

Классическое блинное тесто знакомо почти каждому, но именно растопленное сливочное масло делает его особенным. Оно отвечает сразу за несколько эффектов: мягкую текстуру, аппетитный аромат и тонкую хрустящую корочку по краям — эффект, хорошо знакомый тем, кто ценит идеальную текстуру блинов.

В отличие от растительного масла, сливочное равномерно распределяется в тесте и не даёт блинам пересыхать. В результате они остаются эластичными, легко сворачиваются и буквально тают во рту.

Универсальный состав для любого случая

Рецепт не требует сложных продуктов и подходит даже для спонтанного приготовления. Все ингредиенты легко найти в холодильнике, а замес занимает всего несколько минут.

Для теста используют молоко, яйца, пшеничную муку, немного сахара и соли. Количество сахара легко регулировать: для солёных начинок его кладут минимально, а для сладких — увеличивают.

"Жиры в тесте работают как смягчитель структуры — они снижают плотность готового изделия и делают его легче для переваривания", — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Олегович Данилов.

Как правильно замешивать тесто

Яйца соединяют с солью и сахаром и взбивают до однородности. После этого добавляют молоко и муку, тщательно размешивая, чтобы не осталось комочков. В самом конце вводят растопленное сливочное масло и ещё раз аккуратно перемешивают.

Готовое тесто должно быть гладким и достаточно жидким — именно такая консистенция позволяет выпекать тонкие блины без разрывов, особенно если ориентироваться на классические пропорции теста.

Выпечка без ошибок

Сковороду хорошо разогревают и слегка смазывают маслом только перед первым блином. Дальше дополнительный жир не требуется — его достаточно в самом тесте.

Блины выпекают быстро, по несколько секунд с каждой стороны. Важно не передерживать их на огне, чтобы они сохранили мягкость и не стали сухими.

Сравнение блинов с маслом и без него

Блины без сливочного масла получаются более нейтральными и иногда суховатыми. Добавление масла делает текстуру нежнее, а вкус — насыщеннее. Такие блины лучше подходят для фарширования и подаются без дополнительного смазывания.

Плюсы и минусы этого способа

Перед тем как выбрать рецепт, стоит учитывать его особенности.

Плюсы:

  • блины получаются мягкими и эластичными;
  • подходят для любых начинок;
  • не требуют сложных ингредиентов.

Минусы:

  • немного выше калорийность;
  • важно не перегреть сковороду;
  • тесто нужно хорошо перемешивать.

Советы по приготовлению 

Сливочное масло обязательно слегка остудите перед добавлением, чтобы яйца не свернулись. Используйте хорошо разогретую сковороду с ровным дном. Если блины рвутся, дайте тесту постоять 5-10 минут — клейковина успеет "раскрыться", сообщает Popcornnews.

Популярные вопросы о блинном тесте

Можно ли заменить сливочное масло

Да, но вкус и текстура будут менее выраженными.

Подойдут ли блины для фарширования

Да, они легко сворачиваются и не ломаются.

Нужно ли смазывать готовые блины

Нет, благодаря маслу в тесте они остаются мягкими без дополнительного жира.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Новости Все >
Подводная пропасть тишины: изоляция Дыры дракона породила тысячи форм скрытой жизни
Жизнь пошла другим путём: на дне Атлантики обнаружен город, живущий по иным законам
Криптосфера без защиты: биткоин падает под грузом политики, валют и пустых стаканов
Без права на ошибку: NASA привела экипаж к Луне, приняв все риски повреждения защиты
Февраль решит судьбу курса: как далеко может упасть доллар после январского провала
День памяти Макария Египетского раскрывает тихий секрет силы: победа начинается внутри
Свет на морском дне исчезает почти полностью: новое явление угрожает жизни под водой
Полкилометра по чужой планете: марсоход впервые доверили искусственному интеллекту
Эволюция не стирала это 300 миллионов лет: найден древний ритм, общий для всех
Сертификаты безопасности закончились: что грозит держателям просроченных карт
Сейчас читают
Картофель, который не подводит: эти сорта сажают, когда экспериментам больше не верят
Садоводство, цветоводство
Картофель, который не подводит: эти сорта сажают, когда экспериментам больше не верят
Тот самый сорт томата, из-за которого соседки дерутся на ярмарках: идеален для засолки
Садоводство, цветоводство
Тот самый сорт томата, из-за которого соседки дерутся на ярмарках: идеален для засолки
Тренд, который сметает шкафы: как французы делают кухню выше и легче без затрат
Недвижимость
Тренд, который сметает шкафы: как французы делают кухню выше и легче без затрат
Популярное
Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения

Яркий седум с красными соцветиями способен украсить сад без полива и подкормок. Почему этот многолетник считают находкой для занятых садоводов.

Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Скрытые плюсы и опасные минусы нового топлива со спиртом: опыт США — в Россию Сергей Милешкин Атомный ледокол XXI века: как Лидер надолго обеспечит России контроль в Арктике Сергей Ивaнов Пошлины вместо бомб: почему Америке сегодня выгоднее перекрывать торговые пути, а не воевать Юрий Бочаров
Эти 4 сорта — под запретом: посадите их, и теплица превратится в кладбище томатов
Атомный ледокол XXI века: как Лидер надолго обеспечит России контроль в Арктике
Обувь, которую списали в утиль, внезапно рвёт моду: города сходят с ума от этой пары
Обувь, которую списали в утиль, внезапно рвёт моду: города сходят с ума от этой пары
Последние материалы
Безопасно для семьи — смертельно для тараканов: народный способ оказался сильнее химии
Две ложки — и блины получаются как у мамы: кружевные края, мягкость и аромат детства
Дачники хватают только эти сорта: лук растёт с кулак даже там, где лето не наступает
Сорт, от которого у соседей округляются глаза: валит урожай мешками — по 10 кг с куста
Богемный шик уступает место мягкости: новый фаворит для красивых зимних столов
Слоится как в лучших кондитерских: домашний Наполеон снова рвёт рейтинги десертов
Барабан трясёт, квартира дрожит? Один приём вернёт стиралке тишину и нормальный отжим
Оно не кричит о моде, но выдаёт вкус: почему кремовое пальто стало обязательным
Огненные цветы размером с блюдце: однолетник, который невозможно не заметить
Весна уже на горизонте: образы, которые вытеснят зимние слои быстрее, чем кажется
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.